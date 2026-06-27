تعتبر فلسفة عارضة الأزياء تويجي حول الشيخوخة بمثابة تحذير بقدر ما هي نصيحة

يعتقد تويجي اعتقادًا راسخًا أن الركود يضر بالشيخوخة. وفي حديثها إلى مجلة Saga في عام 2025، قالت العارضة إنها واصلت إعطاء الأولوية للنشاط البدني في السبعينيات من عمرها من خلال جلسة بيلاتيس أسبوعية. وفي معرض مناقشة التزامها بالبقاء نشيطًا، قالت تويجي: “أعتقد أن أسوأ شيء يمكن أن يفعله أي شخص هو التوقف. لقد قرأنا جميعًا قصص الأشخاص الذين يتخلون عن العمل ولا يفعلون أي شيء”.

علاوة على ذلك، كانت تعتقد أنه إذا كان الناس لا يعملون، فيجب عليهم تكريس طاقتهم للمساعي الخيرية أو السفر لإنقاذ أنفسهم من “الركود” في الحياة. بينما تحدثت الأيقونة البريطانية عن مسيرتها المهنية المتنوعة مع صحيفة New Zealand Herald، فقد شاركت مشاعر مماثلة حول البقاء نشطة، قائلة: “لا أحب تحليل حياتي ولكن أعتقد أن حقيقة أنني قمت بالكثير من الأشياء المختلفة ساعدت في إطالة عمري”. ومن الجدير بالذكر أن فكرة أن عيش حياة هادفة يمكن أن تعزز طول العمر تدعمها الأبحاث.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 في JAMA Network Open، والتي حللت 6985 شخصًا بالغًا فوق سن الخمسين، أن أولئك الذين لديهم أكبر إحساس بـ “الغرض من الحياة” كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة التي استمرت 4 سنوات. وبشكل عام، كانت تلك المجموعة أيضًا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية أو أمراض الدم خلال تلك الفترة. توصلت دراسة أجريت عام 2022 في علم الغدد الصم العصبية النفسية إلى نتيجة مماثلة، حيث حددت أن كبار السن الذين سجلوا أعلى الدرجات في الإحساس بالهدف كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 46٪ على مدى أربع سنوات مقارنة بأولئك الذين سجلوا أدنى الدرجات. الآن، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب تجعل وجود هدف للحياة يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر.