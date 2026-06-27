تعتبر فلسفة عارضة الأزياء تويجي حول الشيخوخة بمثابة تحذير بقدر ما هي نصيحة

يعتقد تويجي اعتقادًا راسخًا أن الركود يضر بالشيخوخة. وفي حديثها إلى مجلة Saga في عام 2025، قالت العارضة إنها واصلت إعطاء الأولوية للنشاط البدني في السبعينيات من عمرها من خلال جلسة بيلاتيس أسبوعية. وفي معرض مناقشة التزامها بالبقاء نشيطًا، قالت تويجي: “أعتقد أن أسوأ شيء يمكن أن يفعله أي شخص هو التوقف. لقد قرأنا جميعًا قصص الأشخاص الذين يتخلون عن العمل ولا يفعلون أي شيء”.
علاوة على ذلك، كانت تعتقد أنه إذا كان الناس لا يعملون، فيجب عليهم تكريس طاقتهم للمساعي الخيرية أو السفر لإنقاذ أنفسهم من “الركود” في الحياة. بينما تحدثت الأيقونة البريطانية عن مسيرتها المهنية المتنوعة مع صحيفة New Zealand Herald، فقد شاركت مشاعر مماثلة حول البقاء نشطة، قائلة: “لا أحب تحليل حياتي ولكن أعتقد أن حقيقة أنني قمت بالكثير من الأشياء المختلفة ساعدت في إطالة عمري”. ومن الجدير بالذكر أن فكرة أن عيش حياة هادفة يمكن أن تعزز طول العمر تدعمها الأبحاث.
وجدت دراسة أجريت عام 2019 في JAMA Network Open، والتي حللت 6985 شخصًا بالغًا فوق سن الخمسين، أن أولئك الذين لديهم أكبر إحساس بـ “الغرض من الحياة” كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة التي استمرت 4 سنوات. وبشكل عام، كانت تلك المجموعة أيضًا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية أو أمراض الدم خلال تلك الفترة. توصلت دراسة أجريت عام 2022 في علم الغدد الصم العصبية النفسية إلى نتيجة مماثلة، حيث حددت أن كبار السن الذين سجلوا أعلى الدرجات في الإحساس بالهدف كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 46٪ على مدى أربع سنوات مقارنة بأولئك الذين سجلوا أدنى الدرجات. الآن، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب تجعل وجود هدف للحياة يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر.
قد يكون أسلوب حياة Twiggy النشط مفيدًا لها بأكثر من طريقة
وفقا لجامعة هارفارد، فإن وجود هدف للحياة يمكن أن يجبر الناس على رعاية أنفسهم بشكل أفضل من خلال تناول نظام غذائي غني بالمغذيات، وممارسة الرياضة، وإعطاء الأولوية للنوم. قال إيريك إس كيم، عالم أبحاث في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية في كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إن الأبحاث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يوجهون طاقتهم نحو هدف حياتهم كانوا أقل عرضة للانزعاج من الضغوطات الخارجية وأكثر قدرة أيضًا على التعافي منها بسرعة.
يمكن أن يساعد انخفاض مستويات التوتر في منع الالتهاب، والذي بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات. في حين أن Twiggy من المحتمل أن تجني كل هذه الفوائد من خلال تركيزها على حياتها المهنية، فإنها يمكن أن تستفيد أيضًا من جلستها الأسبوعية للبيلاتس، والتي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل التمارين لكبار السن. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة حوليات العلاج الطبيعي والعلاج المهني أن البيلاتس توفر “زيادة ملحوظة” في التوازن والقوة الأساسية لكبار السن. وبطبيعة الحال، أدى هذان العاملان إلى تقليل مخاطر السقوط.
وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة علاجات الجسم والحركة أن ما لا يقل عن ستة أسابيع من تمارين البيلاتس ساعدت في تحسين الحركة الوظيفية لدى كبار السن الأصحاء. كتبت جامعة هارفارد أن التمرينات ذات التأثير المنخفض يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على كثافة العظام، وتحسين الوضع، وتعزيز أداء الدعم المناعي، والحماية من التدهور المعرفي. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، ليس من المستغرب أن يُنظر إلى رياضة البيلاتس في كثير من الأحيان على أنها واحدة من أفضل التمارين للأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، إلى جانب كونها من بين التمارين التي ستجعلك في مزاج أفضل.