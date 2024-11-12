تعتبر مروج اللمبة الفاتنة الحل الجميل للساحات التي تحتوي على خزان للصرف الصحي

تعد أنظمة الصرف الصحي في التلال حقيقة مؤسفة لأصحاب المنازل الذين لا تستطيع ممتلكاتهم استيعاب أنظمة الصرف الصحي التقليدية تحت الأرض. إذا كان منسوب المياه تحت الممتلكات الخاصة بك مرتفعًا جدًا، أو كان الصخر مساميًا جدًا وقريبًا من سطح التربة، أو أن التربة ليست نفاذية بما فيه الكفاية، فلن تتمكن من تجهيز نظام الصرف الصحي بحقل تصريف قياسي. بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد موقع خزان الصرف الصحي تحت الأرض، ثم إنشاء تل صغير (يسمى “الكومة”) من الحصى والرمل وطبقة التربة السطحية السطحية. هذه الكومة هي المكان الذي تتدفق فيه النفايات السائلة عبر الطبقات المختلفة في المرحلة النهائية من معالجة مياه الصرف الصحي في منزلك. ولكن في حين أن أنظمة الصرف الصحي في التلال تتيح لك التخلص من المياه السوداء حيث لا تستطيع نظيراتها الموجودة تحت الأرض القيام بذلك، فإنها تشوه المظهر البصري لممتلكاتك من خلال تلة قبيحة المنظر.
عادةً ما يبلغ ارتفاع تلال الصرف الصحي 3 أقدام على الأقل، وبما أنها واضحة جدًا، فإن الحفاظ على التلال المغطاة بالعشب ولا شيء آخر يؤدي إلى تفاقم المشكلة. أنت في الأساس تلفت الانتباه إلى بقعة كبيرة ومرتفعة. ولكن ليس عليك أن تفعل ذلك. مثلما توجد طرق لإخفاء خزانات الصرف الصحي البشعة في الفناء، هناك استراتيجيات لتجميل التل. على سبيل المثال، تضيف النباتات المتنامية على قمة التل الاهتمام البصري المطلوب بشدة لجعل نظام الصرف الصحي أقل ضررًا للعين مع التحكم في التآكل أيضًا. الأشجار والشجيرات غير واردة، لأن جذورها سوف تتداخل مع نظام الصرف الصحي. بدلا من ذلك، تقتصر اختياراتك على النباتات العشبية. فلماذا لا تجرب شيئًا ممتعًا وحيويًا حقًا، مثل لمبة العشب؟ أدناه، سوف نلقي نظرة على عدد قليل من زهور المصابيح التي يمكن أن تزين نظام التل الخاص بك مع مجموعة من الألوان ونشرح كيفية زراعتها والعناية بها بشكل صحيح.
ما هي النباتات التي تختارها لحديقة المصباح الخاصة بك؟
أولاً، حدد أنواع المصابيح التي ترغب في زراعتها فوق كومة الصرف الصحي. تنقسم هذه الزهور بشكل عام إلى فئتين: تلك التي تتفتح في الربيع والصيف وحتى أوائل الخريف. من خلال زراعة كليهما، فإنك تضمن وجودًا أطول للون والجاذبية الجمالية على التل. من ناحية أخرى، من خلال التركيز على الأصناف المزهرة في الربيع أو الصيف، سيكون لديك سجادة أكثر كثافة من الألوان لا تدوم طويلاً. لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، والخيار لك تمامًا.
بعض المصابيح المبكرة التي تزهر في الربيع هي أزهار النرجس البري (النرجس)، وقطرات الثلج (Galanthus nivalis)، والسكويل السيبيري (Scilla siberica)، والبيش الشتوي (Eranthis hyemalis). تتجنس أصناف اللمبات هذه (أي تنتشر بشكل طبيعي بنفس الطريقة التي تنتشر بها في البيئة البرية لإضفاء مظهر أكثر حيوية وعضوية على الرقعة). مع الصيانة المناسبة، سوف تعود البصيلات الطبيعية وتزدهر في العام المقبل. من ناحية أخرى، يميل بصل الزينة (Allium) ورشاد الزبدة (Ranunculus) إلى الازدهار لاحقًا مع اقتراب الربيع من نهايته. سيكون عليك زراعة هذه المصابيح التي تتفتح في فصل الربيع في الخريف.
تعتبر القزحية الملتحية (Iris x germanica)، والزنبق العنكبوتي (Gladiolus)، والزنبق العنكبوتي (hymenocallis) أمثلة على المصابيح الصيفية الشهيرة. إذا كنت تريد أن تستمر بعض البصيلات في الإزهار حتى الخريف، ففكر في زراعة نباتات الداليا (الداليا) أو الزعفران المتساقط (Colchicum الخريفي). في المناطق المناخية الباردة، يمكنك زراعة أي من هذه المصابيح في أواخر الربيع لتوقع ظهور الزهور على التل بحلول الصيف. وفي الوقت نفسه، فإن المناخات الأكثر دفئًا تصلح لمواعيد زراعة مبكرة.
زراعة ورعاية العشب على تلة خزان الصرف الصحي
ستختلف أوقات الزراعة الدقيقة قليلاً اعتمادًا على أنواع المصابيح والمنطقة المناخية الخاصة بك. وبالمثل، قد يختلف عمق الزراعة اعتمادًا على الزهور التي تستقر عليها. ومع ذلك، كقاعدة عامة، تحتاج معظم نباتات البصيلات إلى ثقب بعمق يضاعف أو يضاعف ارتفاع البصيلة. بالنسبة للنباتات الصغيرة، مثل الزعفران أو قطرات الثلج، ستكون الثقوب التي يبلغ عمقها 4 بوصات كافية. من ناحية أخرى، تتطلب مصابيح النرجس البري عمق زراعة يزيد عن نصف قدم. من الأهمية بمكان، قبل الحفر لإنشاء منزل للمصابيح، التحقق مما إذا كانت طبقة التربة السطحية للكومة سميكة بدرجة كافية. يساعد هذا الاحتياط على ضمان عدم تداخل أنشطة البستنة مع وظائف كومة الصرف الصحي.
قد تختلف احتياجات الري قليلاً بين أصناف المصابيح. على سبيل المثال، تحتاج أزهار النرجس البري إلى نقعها بانتظام طوال موسم نموها، وتحب زهور السوسن الماء الوفير في الربيع والخريف ولكنها تتحمل الجفاف. وفي الوقت نفسه، تزدهر زهور التوليب والثوميات في الظروف الأكثر جفافًا، ولكنها تحتاج إلى الري خلال فترات الجفاف الطويلة. خذ هذه الاحتياجات المائية المتنوعة في الاعتبار عند زراعة البصيلات، حتى لا تكون الأصناف الأكثر عطشًا قريبة جدًا من تلك التي تحب الجفاف.
أحد الجوانب المهمة لصيانة المصابيح هو ترك النباتات تذبل في نهاية موسم النمو. عندما تبدأ أوراق الشجر في الذبول، قد تميل إلى قص كومة الصرف الصحي. ومع ذلك، فإن وقف عملية الذبول يحرم البصيلات من فرصة استعادة الطاقة قبل موسم النمو التالي.