تعتبر مروج اللمبة الفاتنة الحل الجميل للساحات التي تحتوي على خزان للصرف الصحي

تعد أنظمة الصرف الصحي في التلال حقيقة مؤسفة لأصحاب المنازل الذين لا تستطيع ممتلكاتهم استيعاب أنظمة الصرف الصحي التقليدية تحت الأرض. إذا كان منسوب المياه تحت الممتلكات الخاصة بك مرتفعًا جدًا، أو كان الصخر مساميًا جدًا وقريبًا من سطح التربة، أو أن التربة ليست نفاذية بما فيه الكفاية، فلن تتمكن من تجهيز نظام الصرف الصحي بحقل تصريف قياسي. بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد موقع خزان الصرف الصحي تحت الأرض، ثم إنشاء تل صغير (يسمى “الكومة”) من الحصى والرمل وطبقة التربة السطحية السطحية. هذه الكومة هي المكان الذي تتدفق فيه النفايات السائلة عبر الطبقات المختلفة في المرحلة النهائية من معالجة مياه الصرف الصحي في منزلك. ولكن في حين أن أنظمة الصرف الصحي في التلال تتيح لك التخلص من المياه السوداء حيث لا تستطيع نظيراتها الموجودة تحت الأرض القيام بذلك، فإنها تشوه المظهر البصري لممتلكاتك من خلال تلة قبيحة المنظر.

عادةً ما يبلغ ارتفاع تلال الصرف الصحي 3 أقدام على الأقل، وبما أنها واضحة جدًا، فإن الحفاظ على التلال المغطاة بالعشب ولا شيء آخر يؤدي إلى تفاقم المشكلة. أنت في الأساس تلفت الانتباه إلى بقعة كبيرة ومرتفعة. ولكن ليس عليك أن تفعل ذلك. مثلما توجد طرق لإخفاء خزانات الصرف الصحي البشعة في الفناء، هناك استراتيجيات لتجميل التل. على سبيل المثال، تضيف النباتات المتنامية على قمة التل الاهتمام البصري المطلوب بشدة لجعل نظام الصرف الصحي أقل ضررًا للعين مع التحكم في التآكل أيضًا. الأشجار والشجيرات غير واردة، لأن جذورها سوف تتداخل مع نظام الصرف الصحي. بدلا من ذلك، تقتصر اختياراتك على النباتات العشبية. فلماذا لا تجرب شيئًا ممتعًا وحيويًا حقًا، مثل لمبة العشب؟ أدناه، سوف نلقي نظرة على عدد قليل من زهور المصابيح التي يمكن أن تزين نظام التل الخاص بك مع مجموعة من الألوان ونشرح كيفية زراعتها والعناية بها بشكل صحيح.