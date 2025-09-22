تعتبر مصاصي البالغين هي العادة التي قد تقلق القلق والتي قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأسنانك

في المجتمع الحديث ، لا يزال التوتر حقيقة مؤسف. ومع ذلك ، فقد أصبح الأمر مشكلة بشكل مثير للقلق بالنسبة لـ Gen Z و Millennials. وجدت دراسة استقصائية لعام 2023 من الجمعية النفسية الأمريكية أن البالغين الأصغر سنا يعانون من ضعف ضغوطهم في سن 65 عامًا.

للتعامل مع الضغوطات ، تحول بعض الناس إلى عادة غير متوقعة لخترق القلق: مص المسلسلات بحجم البالغين. بدأ الاتجاه في الصين ، ولكن ، بفضل مقاطع فيديو Tiktok الفيروسية ، أصبحت دولية. يدعي دعاة هذه الممارسة أنها تساعدهم على الاسترخاء ، والتوقف عن التدخين ، والتعامل مع أعراض اضطراب فرط النشاط الناقص في الانتباه للبالغين (ADHD). لقد استجابت العديد من الشركات من خلال تصميم وتصنيع وبيع مصاعد البالغين عبر الإنترنت. (لاحظت صحيفة نيويورك بوست أن أسعار الفصائل تختلف من دولار إلى حوالي 70 دولارًا).

تتضمن إحدى المشكلات إمكانية أن تتحول الأسنان إلى خارج المكان. يمكن أن تؤدي قوى المص إلى لدغة مفتوحة (عندما لا تجمع الأسنان ، حتى عندما يتم إغلاق الفم) ؛ قد يتطلب هذا تغييرات جراحية لتصحيح كل من وظيفة ومظهر الأسنان والفم.