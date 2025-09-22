تعتبر مصاصي البالغين هي العادة التي قد تقلق القلق والتي قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأسنانك

في المجتمع الحديث ، لا يزال التوتر حقيقة مؤسف. ومع ذلك ، فقد أصبح الأمر مشكلة بشكل مثير للقلق بالنسبة لـ Gen Z و Millennials. وجدت دراسة استقصائية لعام 2023 من الجمعية النفسية الأمريكية أن البالغين الأصغر سنا يعانون من ضعف ضغوطهم في سن 65 عامًا.
للتعامل مع الضغوطات ، تحول بعض الناس إلى عادة غير متوقعة لخترق القلق: مص المسلسلات بحجم البالغين. بدأ الاتجاه في الصين ، ولكن ، بفضل مقاطع فيديو Tiktok الفيروسية ، أصبحت دولية. يدعي دعاة هذه الممارسة أنها تساعدهم على الاسترخاء ، والتوقف عن التدخين ، والتعامل مع أعراض اضطراب فرط النشاط الناقص في الانتباه للبالغين (ADHD). لقد استجابت العديد من الشركات من خلال تصميم وتصنيع وبيع مصاعد البالغين عبر الإنترنت. (لاحظت صحيفة نيويورك بوست أن أسعار الفصائل تختلف من دولار إلى حوالي 70 دولارًا).
تتضمن إحدى المشكلات إمكانية أن تتحول الأسنان إلى خارج المكان. يمكن أن تؤدي قوى المص إلى لدغة مفتوحة (عندما لا تجمع الأسنان ، حتى عندما يتم إغلاق الفم) ؛ قد يتطلب هذا تغييرات جراحية لتصحيح كل من وظيفة ومظهر الأسنان والفم.
اضطرابات الكلام المرتبطة بالمصص البالغة
يتعلق القلق الآخر بالتغييرات المحتملة في الطريقة التي يعمل بها اللسان في شخص يستخدم بانتظام مصاصة للبالغين. حذر أخصائي تقويم الأسنان الدكتور بن وينترز من قراء صحيفة نيويورك بوست من أن “لا تريد الذهاب إلى نمط دفع اللسان” من استخدام مصاصة بالغ.
يعد نمط دفع اللسان مفيدًا عند الأطفال لأنهم يدفعون ألسنتهم إلى الأمام (عند إغلاق الحلمة البشرية أو الاصطناعية ، على سبيل المثال) ، فإنهم يبتلعون غريزيًا. ومع ذلك ، فإنه يفقد فائدته بعد الطفولة.
يوضح الدكتور وينترز أنه إذا عاد هذا المنعكس ، فقد يؤثر ذلك على الكلام أو يشجع على اختلال لدغة. على سبيل المثال ، قد يكون لبعض الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في نطق بعض الأصوات أو الكلمات الشائعة بعض المنعكس الذي لم يختفي أبدًا. وبالتالي ، قد يحتاجون إلى الخضوع لعلاج الكلام ليكونوا قادرين على التحدث بوضوح. استنتاجه؟ “لن أجعل من المعتاد الحفاظ على شيء كهذا في فمك في جميع الأوقات.”
انتقال جراثيم محتمل
هناك مأزق محتمل ثالث لـ Pacifiers: يمكنهم الحصول على جرثومة ، مما يعني أنك قد تنتهي من إدخال البكتيريا في جسمك في كل مرة تستخدم فيها واحدة.
إن متوسط المصاصة هو في الأساس مغناطيس جرثومي ، وفقًا لدراسة تم تقديمها في الاجتماع السنوي لعام 2012 من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريرية. درست الدراسة ، التي أجريت في جامعة ولاية أوكلاهوما ، أسطح 10 مصاصة وقررت أنها ملوثة بأنواع متعددة من سلالات البكتيريا ، بما في ذلك بعضها مرتبط بتطوير الأمراض المعدية.
وفقًا لذلك ، إذا كنت ستعطي هذا الاتجاه اختبار الذوق ، فبالنسب دائمًا ممارسة النظافة الصوتية لتجنب المرض. في حديثه إلى كليفلاند كلينك ، قدم طبيب الأطفال الدكتور جيسون شيرمان نصيحة بسيطة لإزالة الأشرار المتبقية بشكل مناسب من المقاطع القذرة: “(ث) يمكنك أن تمنح شطف سريع مع الصابون والماء”. (اقرأ عن الطريقة الصحيحة لتنظيف مصاصة طفلك إذا سقط على الأرض.)