تعتذر شركة San Jose Sharks عن عرض رسالة تمدح ICE خلال ليلة التراث الإسباني

اعتذر فريق سان خوسيه شاركس عن عرض رسالة على جمبوترون تبدو وكأنها تشيد بإدارة الهجرة والجمارك خلال ليلة التراث الإسباني للفريق.

“معجبو SJ Sharks يحبون الجليد !! احصلوا على الفتيان!” تمت قراءة الرسالة خلال الاستراحة الأولى لمباراة الفريق ضد Pittsburgh Penguins في مركز SAP في سان خوسيه ليلة السبت.

أثار هذا المنشور على الفور غضب الحاضرين – حيث سمع العديد منهم صيحات الاستهجان ردًا على ذلك – بينما كانت أسماك القرش تعقد احتفالها السنوي التاسع بالتراث الإسباني فيما يسمونه “ليلة لوس تيبورونيس”.

ردًا على رد الفعل العنيف، أصدرت أسماك القرش اعتذارًا في وقت لاحق من المباراة، قائلة إن الرسالة تم إرسالها من قبل شخص لم يكن حاضرًا وتم “عرضها عن غير قصد على لوحة النتائج داخل الساحة”.

“خلال الاستراحة الأولى لمباراة الليلة، تم عرض رسالة ذات لغة مسيئة تم تقديمها خارجيًا عن غير قصد على لوحة النتائج داخل الساحة،” نشر فريق NHL على X في وقت متأخر من ليلة السبت.

“تأسف شركة Sharks Sports & Entertainment بشدة لعدم اكتشاف هذه الرسالة، التي لا تتوافق مع قيم منظمتنا، أثناء عملية المراجعة القياسية لدينا. وتعتذر منظمة Sharks بصدق عن هذا الخطأ، ونحن نعمل بنشاط لتحديد أصل الرسالة. “

وبينما اعتذر الفريق عن عرض الرسالة، لا يزال البعض يجد أنه من غير المقبول وصولها إلى جمبوترون.

“في ليلة لوس تيبورونيس أيضًا، شيش. نظرة صارمة،” رد أحد المستخدمين على الاعتذار.

وكتب آخر: “لديك معايير أفضل للفحص للأمام”.

“أي شخص وكل شخص مرتبط بهذه الرسالة، من الأعلى إلى الأسفل، يجب أن يُطرد بالأمس! اذهب واحصل على em boyz!!” طالب آخر.

وقالت جيسيكا كلارك، إحدى المعجبات مدى الحياة، إنها وأصدقاؤها “شعروا بالفزع” من الرسالة.

وقالت لشبكة CNN: “إنهم فريقي المفضل، حتى أنني أمتلك وشماً، لكن هذا شيء كان ينبغي اكتشافه”.

وخسر سان خوسيه المباراة أمام بيتسبرغ بنتيجة 3-0.

مع أسلاك البريد.