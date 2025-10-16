تعترف Tua Tagovailoa بـ “الخطأ” في بث غسيل Dolphins القذر

يُظهر Tua Tagovailoa بعض الندم على استدعاء زملائه في فريق Dolphins بعد خسارة يوم الأحد.

كشف تاجوفيلوا، الذي تحدث بعد الهزيمة على يد فريق Chargers الذي أسقط ميامي إلى 1-5، أن بعض اللاعبين قد حضروا متأخرين إلى اجتماعات الفريق وأنه يتعين على “قيادة” الفريق تغيير الأمور.

“نحن نتوقع” هذا “.” هل حصلنا على ذلك؟ هل نحن لا نحصل على ذلك؟ قال قورتربك. لدينا رجال يحضرون الاجتماعات المخصصة للاعبين فقط متأخرين، وأشخاص لا يحضرون الاجتماعات المخصصة للاعبين فقط. هناك الكثير مما يتعلق بذلك.

“هل يتعين علينا أن نجعل هذا إلزاميا؟ أليس علينا أن نجعل هذا إلزاميا؟ هناك الكثير من الأشياء من هذا النوع التي يتعين علينا تنظيفها، ويبدأ الأمر بالأشياء الصغيرة من هذا القبيل.”

حسنًا ، بعد أن تعرض تاغوفيلوا لانتقادات شديدة في جميع أنحاء اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث وصف مدربه مايك ماكدانيل التعليقات بأنها “مضللة” ، اعتذر المتصل بالإشارة يوم الأربعاء.

وقال إنه ترك “عواطفه” تتغلب عليه بعد الخسارة الأخيرة، وإنه يتعهد بالتعلم من أخطائه.

واعترف تاجوفيلوا أيضًا بأنه بحاجة إلى القيام بعمل أفضل “لحماية الفريق”.

وقال تاجوفيلوا للصحفيين يوم الأربعاء: “كقائد لهذا الفريق، ميامي دولفينز، التعليقات التي قيلت، أود أن أقول إنني ارتكبت خطأ، وأنا أعترف بذلك الآن”. “لقد تحدثت إلى أعضاء الفريق حول هذا الموضوع، وتحدثت إلى القادة حول هذا الموضوع. إنهم يعرفون قلبي. إنهم يعرفون أن النية كانت صحيحة. ولكن بغض النظر عن النية – يمكن أن تكون النية صحيحة، ولكن عندما يساء فهم الأمور، أو كيفما تريد وسائل الإعلام تصويرها، فإن ذلك يترك فراغًا من الصمت والكثير من الأسئلة للرجال في فريقنا.

“الآن، كوننا من 1 إلى 5، نتحدث كثيرًا عن، “حسنًا، علينا أن نبدأ هذا، علينا أن نبدأ هذا”. تعالوا، متحمسون للذهاب إلى العمل، وانسىوا الضوضاء، وأشعر وكأنني أضفت للتو ذلك من أجل رجالنا.

<br />

لقد كان عامًا صخريًا بالنسبة للاعب الوسط، الذي رمى مسافة 1213 ياردة و11 هبوطًا، لكنه ألقى بالفعل سبعة اعتراضات، وهو ما يطابق إجمالي موسمه من الموسم الماضي.

تم احتجازه من قبل لوس أنجلوس يوم الأحد، حيث قام بثلاثة اعتراضات، بما في ذلك واحدة في كل من الرحلتين الأولى والأخيرة من اللعبة.

يبلغ معدل QBR الخاص به الآن 22.3، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في حياته المهنية.

ستواجه الدلافين 1-5 براون يوم الأحد.