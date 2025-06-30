تعد الخضروات التي يمكن أن تمنع السرطان وإدارة نسبة السكر في الدم أيضًا واحدة من أكثر الأطعمة كثيفة المغذيات

إذا كان هناك مجموعة طعام واحدة يمكن أن يقف معظمنا لتناول أكثر ، فهي الخضروات. معبأة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية ، تعتبر الخضار مفتاحًا للحفاظ على تشغيل جسمك بكفاءة. كما أنه من الصعب التغلب عليه عندما يتعلق الأمر بالألياف ، التي تدعم صحة الأمعاء وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. من المحتمل أن يكون لديك بالفعل مفضلاتك مثل الطماطم أو الجزر أو البطاطس ، ولكن يمكن لبعض الخضار الأقل شهرة أن تحزم المزيد من العناصر الغذائية في كل وجبة.
ما لم تكن من محبي المطبخ الآسيوي ، فقد لا تسمع عن البطيخ المرير. على الرغم من الاسم ، فإن البطيخ المرير ليس في الواقع البطيخ. إنها قرع ، على غرار الكوسة أو الاسكواش. يتم تحميل البطيخ المرير مع العناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي ، مما يجعلها واحدة من أكثر الخضروات كثافة المغذيات التي يمكنك إضافتها إلى صحنك.
يحتوي كوب واحد من البطيخ المرير على 16 سعرة حرارية فقط ، ولكنه يوفر 2.6 جرام من الألياف و 87 ٪ من فيتامين C. فيتامين C بمثابة مضادات الأكسدة القوية ، مما يساعد جسمك على محاربة الإجهاد التأكسدي ، الذي تم ربطه بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الخضروات لديها مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض ، مما يجعله خيارًا ذكيًا لأي شخص يراقب السكر في الدم.
تأثير مستخلص البطيخ المر على السكر في الدم والسرطان
ليس مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض للبطيخ المرير هو السبب الوحيد لإعطاء هذا الخضار نظرة فاحصة. قد يعمل مستخلص البطيخ المرير بالإضافة إلى ميتفورمين دواء مرض السكري عندما يتعلق الأمر بإدارة نسبة السكر في الدم ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 في مجلة علم الأدوية الإثنية. في الدراسة ، شهد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين تم تشخيصهم حديثًا والذين أخذوا غرامين من البطيخ المرير يوميًا لمدة أربعة أسابيع تحسينات مماثلة في علامات السكر في الدم مقارنةً بأولئك الذين يتناولون الميتفورمين. ما زال الباحثون غير متأكدين تمامًا من مدى مساعدة البطيخ المرير في خفض السكر في الدم ، لكن البعض يعتقد أنه قد يساعد الجسم على استخدام السكر بشكل أكثر فعالية ، أو تقليل مقدار امتصاص السكر من الطعام ، أو يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين.
يحتوي مستخلص البطيخ المرير أيضًا على مركبات قد تساعد في محاربة السرطان. وجدت مراجعة 2020 في السرطانات أن الأحماض الفينولية والفلافونويدات في البطيخ المرير تقلل من الالتهاب ومكافحة الجذور الحرة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يعطل السابونين والخلفات نمو الأورام السرطانية ، في حين أن البروتينات المحددة يمكن أن تؤدي إلى موت خلايا السرطان. يتداخل البطيخ المرير أيضًا مع السرطان عن طريق قطع إمدادات الطاقة. ومع ذلك ، ركزت معظم الأبحاث المضادة للسرطان حتى الآن على مقتطفات البطيخ المريرة والتجارب المختبرية.
فوائد أخرى من البطيخ المرير
قد توفر العناصر الغذائية في البطيخ المريرة أكثر من مجرد السيطرة على السكر في الدم وفوائد محاكاة السرطان المحتملة. قد تدعم هذه الخضروات ذات السعرات الحرارية المنخفضة وعالية الألياف فقدان الوزن ، وفقًا لمراجعة 2015 في مجلة الدهون. قد يساعد البطيخ المرير في تخزين جسمك أقل من الدهون ويحرق المزيد من الدهون للطاقة ، خاصة إذا كان نظامك الغذائي يميل إلى أن يكون مرتفعًا في الدهون. قد يساعد أيضًا في تقليل الدهون الضارة في البطن ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد وجدت دراسات المختبر أيضًا أن البطيخ المرير يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ.
كما يوحي الاسم ، فإن البطيخ المرير له طعم مرات طبيعي عند تناوله الخام. هذه المرارة تزداد قوة مع انضمام الفاكهة. والخبر السار هو أن طهي البطيخ المرير يساعد في تخفيف المرارة ، مما يجعل من السهل الاستمتاع بفوائده الصحية. عند تحضير البطيخ المرير ، قم بفتحه وفتح البذور والبث الأبيض في الداخل ، لأن هذا الجزء يميل إلى أن يكون الأكثر مرارة. بعد ذلك ، قم بقطعها إلى شرائح واضغط عليها لمدة دقيقة في الماء المغلي لإثارة النكهة أكثر. أزواج البطيخ المريرة بشكل مدهش مع الأطعمة الغنية مثل البيض. حاول تدافع بعضها معًا للحصول على طبق سهل ولذيذ (لكل مقلاة الحياة).