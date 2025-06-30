تعد الخضروات التي يمكن أن تمنع السرطان وإدارة نسبة السكر في الدم أيضًا واحدة من أكثر الأطعمة كثيفة المغذيات

إذا كان هناك مجموعة طعام واحدة يمكن أن يقف معظمنا لتناول أكثر ، فهي الخضروات. معبأة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية ، تعتبر الخضار مفتاحًا للحفاظ على تشغيل جسمك بكفاءة. كما أنه من الصعب التغلب عليه عندما يتعلق الأمر بالألياف ، التي تدعم صحة الأمعاء وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. من المحتمل أن يكون لديك بالفعل مفضلاتك مثل الطماطم أو الجزر أو البطاطس ، ولكن يمكن لبعض الخضار الأقل شهرة أن تحزم المزيد من العناصر الغذائية في كل وجبة.

ما لم تكن من محبي المطبخ الآسيوي ، فقد لا تسمع عن البطيخ المرير. على الرغم من الاسم ، فإن البطيخ المرير ليس في الواقع البطيخ. إنها قرع ، على غرار الكوسة أو الاسكواش. يتم تحميل البطيخ المرير مع العناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي ، مما يجعلها واحدة من أكثر الخضروات كثافة المغذيات التي يمكنك إضافتها إلى صحنك.

يحتوي كوب واحد من البطيخ المرير على 16 سعرة حرارية فقط ، ولكنه يوفر 2.6 جرام من الألياف و 87 ٪ من فيتامين C. فيتامين C بمثابة مضادات الأكسدة القوية ، مما يساعد جسمك على محاربة الإجهاد التأكسدي ، الذي تم ربطه بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الخضروات لديها مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض ، مما يجعله خيارًا ذكيًا لأي شخص يراقب السكر في الدم.