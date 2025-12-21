تعرضت صحة بريندان فريزر للضرب بسبب التزامه بالقيام بالأعمال المثيرة الخاصة به

يقول الممثل بريندان فريزر، الذي اشتهر بأفلام الحركة مثل The Mummy، وكذلك دوره الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم The Whale، إن قيامه بالأعمال المثيرة في أفلامه السابقة ربما كان خطأً. في ملف تعريف GQ (عبر اشخاص)، قال النجم: “أعتقد أنني ربما كنت أحاول جاهداً بطريقة مدمرة. وبحلول الوقت الذي قمت فيه بالثالث مومياء الصورة في الصين (عام 2008) تم تجميعي بشريط لاصق وثلج.”

وأوضح فريزر بالتفصيل مدى إصاباته أنه خضع لعدة عمليات جراحية. تضمنت إحدى هذه الإجراءات استئصال الصفيحة الفقرية، والذي يتم إجراؤه لتخفيف الضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب (نصائح للتعافي من جراحة الظهر). خضع أيضًا لاستبدال جزئي للركبة، وإجراء عملية جراحية لربط منصات العمود الفقري المضغوطة، وإصلاح الحبل الصوتي. وقال فريزر إنه أمضى سبع سنوات في المستشفى لإصلاح الضرر. وكشف أيضًا أن مشاكله الصحية كانت أحد العوامل العديدة التي دفعته إلى الانسحاب من صناعة الأفلام لفترة من الوقت قبل أن يعود ليحقق عودته المظفرة في فيلم “The Whale”. (هل تعرضت لإصابة في ظهرك؟ هذه هي العلامات التي تحتاج إلى زيارة أخصائي العمود الفقري.)