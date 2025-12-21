تعرضت صحة بريندان فريزر للضرب بسبب التزامه بالقيام بالأعمال المثيرة الخاصة به

يقول الممثل بريندان فريزر، الذي اشتهر بأفلام الحركة مثل The Mummy، وكذلك دوره الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم The Whale، إن قيامه بالأعمال المثيرة في أفلامه السابقة ربما كان خطأً. في ملف تعريف GQ (عبر اشخاص)، قال النجم: “أعتقد أنني ربما كنت أحاول جاهداً بطريقة مدمرة. وبحلول الوقت الذي قمت فيه بالثالث مومياء الصورة في الصين (عام 2008) تم تجميعي بشريط لاصق وثلج.”
وأوضح فريزر بالتفصيل مدى إصاباته أنه خضع لعدة عمليات جراحية. تضمنت إحدى هذه الإجراءات استئصال الصفيحة الفقرية، والذي يتم إجراؤه لتخفيف الضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب (نصائح للتعافي من جراحة الظهر). خضع أيضًا لاستبدال جزئي للركبة، وإجراء عملية جراحية لربط منصات العمود الفقري المضغوطة، وإصلاح الحبل الصوتي. وقال فريزر إنه أمضى سبع سنوات في المستشفى لإصلاح الضرر. وكشف أيضًا أن مشاكله الصحية كانت أحد العوامل العديدة التي دفعته إلى الانسحاب من صناعة الأفلام لفترة من الوقت قبل أن يعود ليحقق عودته المظفرة في فيلم “The Whale”. (هل تعرضت لإصابة في ظهرك؟ هذه هي العلامات التي تحتاج إلى زيارة أخصائي العمود الفقري.)
يقول فريزر إن الرغبة في الحصول على راتبه وكراهية الذات كانت من العوامل
في مقال لموفي ميكر، وصف كيرك كاويت، الذي عمل لعقود من الزمن كممثل ومنسق مشارك، العمل البهلواني بأنه “الوظيفة الوحيدة في العالم التي يبلغ معدل الإصابة فيها 100٪”. فلماذا يقوم الممثل، الذي يمكنه بسهولة السماح للمحترفين بالمخاطرة، بأداء الأعمال المثيرة الخاصة به؟ في مقابلة مع صحيفة التلغراف، كشف فريزر أنه شعر بعدم الارتياح إزاء مدى سهولة حصوله على راتبه البالغ 10 ملايين دولار، لذلك “تلك العروض الجسدية، سواء كانت قتالية أو رقص أو كوميديا، كانت تحتوي على عنصر التضحية بالنفس”، على حد قوله.
قال فريزر في نفس المقابلة إن “كراهية الذات” كانت أيضًا عاملاً في قراره بالقيام بالأعمال المثيرة الخاصة به. وقال لوسائل الإعلام: “أعتقد على مستوى ما أنني شعرت أنني أستحق (الضرب)، وأردت أن أكون الشخص الذي يتلقى اللكمة الأولى”.
ما يقوله فريزر الآن عن القيام بالحركات المثيرة للرجال
بينما يستعد الممثل للجزء الرابع من فيلم “The Mummy”، يبدو أنه قد تعلم على الأرجح درسه حول أداء أعماله المثيرة. عندما سأل جون هورويتز، مضيف Happy Sad Confused (عبر IGN) في عام 2024 عن الفيلم القادم، قال إنه سيستخدم رجال الأعمال المثيرة. قال فريزر: “بالتأكيد. هذا هو السبب وراء قيامهم بالحركات المثيرة”. “أحد الأشياء التي أحب أن أقولها هو، يا صاح، ستكون رائعًا في هذه اللقطة!”
في حديثه إلى Las Vegas Review-Journal حول ظهوره عام 2025 في فيلم “Rental Family”، تحدث فريزر عن ما تعلمه على مر السنين. وقال: “في كل الأوقات التي شككت فيها بنفسك، هناك الجانب الآخر”. “في كل الأوقات التي قلت فيها: “لا أعرف ما الذي أفعله” أو “أنا لست جيدًا في هذا الأمر” – الجواب هو أنك جيد بما فيه الكفاية. أنت أفضل من جيد بما فيه الكفاية. لقد حصلت عليه. لقد حصلت على هذا. هذا هو دورك مدى الحياة.” لذا، يبدو أن فريزر قد أدرك أخيرًا أنه يستحق كل النجاح المهني الذي حققه.