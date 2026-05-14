تعرضت كيتلين كلارك من فريق Fevers لخطأ فني بعد مشادة مع الحكم

حققت مباراة Fever-Sparks ليلة الأربعاء نجاحًا كبيرًا بفضل كيتلين كلارك.

تم تقييم نجمة Fever بأول خطأ فني لها هذا الموسم بعد إطلاق البوق في نهاية الربع الثاني.

مع بقاء 20 ثانية على نهاية الشوط الأول، تم استدعاء كلارك البالغ من العمر 24 عامًا لارتكاب خطأ هجومي، مما منح لوس أنجلوس الاستحواذ.

ثم أهدر نجم سباركس كاميرون برينك رمية ثلاثية عند الجرس، وبعد التسديدة، توجهت كلارك على الفور إلى الحكم جيسون ألابانزا، الذي أعطاها إنذارًا فنيًا قبل أن تتوجه إنديانا إلى غرفة خلع الملابس الزائرة في استراحة الشوط الأول.

كما لاحظت صحيفة إندي ستار، فإن غرامة الأخطاء الفنية 1-3 هذا الموسم – وفقًا لاتفاقية المفاوضة الجماعية الجديدة لـ WNBA – تصل إلى 500 دولار من 200 دولار في العام الماضي.

لدى كلارك الآن تسعة تقنيات فنية في مسيرتها الاحترافية – ستة خلال موسمها الصاعد واثنتان في عام 2025 المبتلى بالإصابات.

لقد بدأت بداية قوية في المباراة من حيث الإحصائيات برصيد 11 نقطة (في تسديد 5 مقابل 9 من الملعب) وستة تمريرات حاسمة وسرقتين واثنين من الكرات المرتدة.

في أول مباراة لإنديانا هذا العام، سجل كلارك 20 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة في الخسارة أمام وينجز.

وقالت كلارك بعد الخسارة في يوم الافتتاح، وهي أول مباراة لها منذ 10 أشهر، إنها تشعر بأنها بخير بعد بداية رائعة.

وقالت للصحفيين يوم السبت: “أشعر أنني بحالة جيدة، لقد بدأت بشكل بطيء بعض الشيء، أعتقد أنه كان مجرد قلق في المباراة الأولى”. “شعرت وكأنني كنت على بعد بضعة دلاء من تقديم مباراة جيدة حقًا وتحقيق الفوز.”

المكّي ساهل

