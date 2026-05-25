تعرض بث الكرة اللينة ESPN لضربة مؤسفة في NSFW

يعد المكان الذي تضع فيه ESPN ميكروفوناتها لغزًا كاملاً.

أثناء بث مباراة الكرة اللينة بين ولاية أريزونا وتكساس يوم الأحد، همس شخص ما بتعليقات بذيئة في ميكروفون ساخن خلال مباراة التعادل 0-1 من تيجان كافان.

قال صوت ذكر خلال الشوط السابع: “العق كيس الكرات الخاص بي”، مع تقدم فريق Longhorns، والفوز في النهاية بنتيجة 5-0 على أرضه في أوستن.

واصل المذيع المسرحي كيفن براون تعليقه، متجاهلاً البيان المبتذل – متظاهرًا بأن لا أحد يستمع إلى ما لا يستطيع الجمهور المتلفز على المستوى الوطني سماعه.

“سوف تنافس على البطولات الوطنية كمساعدة، وبعد ذلك سوف يطردونك”، قال براون دون أن يفوتك أي شيء أثناء حديثه عن ميغان بارتليت، مديرة ولاية أريزونا، ونجاحها مع المساعدين.

من غير المعروف ما إذا كانت المروحة قد عثرت على ميكروفون في الميدان أو اقتحمت حجرة البث.

لم يكن الأمر مهمًا لأولئك الموجودين في الميدان.

كان فوز فريق Longhorns 2-1 على Sun Devils يعني رصيف بطولة العالم لكلية البنات، ومباراة مع تينيسي بعد ظهر الخميس.

وقد تميزت الفترة التي سبقت البطولة بالكثير من السلوكيات السيئة، بالإضافة إلى مشهد النونية يوم الأحد.

تم طرد نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق جيسون ويليامز من مباراة تكساس تك-فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قاد احتفالا لابنته ميا، التي لعبت ضد فريقها السابق غاتورز.

أصيبت ميا بخمسة رميات في سلسلة من خمس مباريات. لقد انتهى بها الأمر إلى ضرب مرتين على أرضها، وكان المشجعون في حناجر بعضهم البعض طوال عطلة نهاية الأسبوع.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

