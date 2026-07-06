تعرض لاعب منتخب إنجلترا جوردان هندرسون لإصابة غريبة خلال الاحتفال بكأس العالم

تضاءلت احتفالات إنجلترا بعد فوزها الساحق على المكسيك في دور الـ16 بعد إصابة لاعب خط الوسط جوردان هندرسون بطريقة غريبة، مما أدى إلى إصابة معصمه بعد احتفال الفريق مع المشجعين الإنجليز في المكسيك مساء الأحد.

كان منتخب الأسود الثلاثة يحتفل مع جماهيره بينما تم تشغيل أغنية “Wonderwall” من شركة Oasis عبر نظام الصوت في Estadio Azteca عندما ذهب هندرسون للقفز فوق لوحة العدادات وسقط بقوة على أرض الملعب.

رأى أحد زملائه في الفريق الإنجليزي ولوح سريعًا للطاقم الطبي ليأتي للاطمئنان على هندرسون.

أكد مدرب إنجلترا توماس توخيل أن هندرسون أصيب وأنه أصيب في معصمه في الحادث الغريب.

وقال توخيل: “إنه حاليًا في المستشفى، لذا فهي إصابة خطيرة للغاية”. “لا يناسب المساء أن يكون جوردان ليس معنا الآن. لا أعرف الإجراء الذي يجري”.

وأضاف توخيل أنه كان يفي بالتزاماته الإعلامية عندما أبلغه أطباء الفريق بنقل هندرسون إلى مستشفى محلي.

ووصف مدرب إنجلترا مشاعره بأنها “مختلطة للغاية” بسبب اعتزازه بأداء فريقه إلى جانب كونه “حزينًا” بسبب إصابة هندرسون.

وتمت الإشارة إلى الحادثة في بث شبكة فوكس عندما تحدث هاري كين، الذي سجل الهدف الثالث لإنجلترا في تلك الليلة، مع المذيع الأمريكي.

وقال كين إن هندرسون “سقط هناك للتو”، لكنه بدا أكثر تفاؤلاً بشأن حالته قبل أن يعقد توخيل مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

من غير الواضح إلى متى سيغيب هندرسون عن الملاعب، خاصة مع الطريقة التي وصف بها توخيل الإصابة.

لقد ظهر في مباراة واحدة فقط مع إنجلترا خلال مسيرتها في كأس العالم حتى الآن.

شارك هندرسون في الفوز في دور المجموعات على بنما، حيث لعب في الدقائق الست الأخيرة من المباراة.

وحصل هندرسون على بطاقة صفراء يوم الأحد بسبب تصرفاته على مقاعد البدلاء.