تعرف دائمًا عندما يكون لديك زوار باستخدام منبه الممر هذا من أمازون

سواء كنت قد انتقلت مؤخرًا إلى حي جديد أو كنت ترغب فقط في الشعور بمزيد من الأمان، فإن ترقية نظام الأمان الخاص بك باستخدام أدوات ذكية جديدة للمساعدة في جعل منزلك أكثر أمانًا في الليل هي فكرة ذكية. بدءًا من الموثوقية والاتصال الأفضل وحتى تكامل الذكاء الاصطناعي، أصبحت الكاميرات وأجهزة الإنذار والتقنيات الأخرى أكثر تقدمًا من أي وقت مضى. ومع ذلك، تتنوع أجهزة كشف الحركة الخارجية من حيث السعر والقدرة، لذلك قد يكون من الصعب تحديد أي جهاز تريد شراؤه. أحد المنتجات التي قد تراها عند التصفح بحثًا عن أجهزة أمان المنزل على أمازون هو جهاز إنذار للممر الذي تبيعه العلامة التجارية HTZSAFE.

يتكون إنذار الطريق HTZSAFE من مستشعر حركة مقاوم للطقس وجهاز استقبال داخلي. يمكن أن يعمل المستشعر الخارجي في درجات حرارة تتراوح بين -30 و150 درجة فهرنهايت، ويتم تشغيله بواسطة ثلاث بطاريات AA. يمكن للوحدة اكتشاف الحركة على مسافة نصف ميل وعرض 50 قدمًا، ويمكن تعديل مستوى الحساسية للكشف.

يتم توصيل جهاز الاستقبال بمنفذ داخلي وسيصدر صوت إنذار عند أحد مستويات الصوت الأربعة عند اكتشاف الحركة. هناك أيضًا 35 خيارًا صوتيًا مختلفًا. يتمتع كل من المستشعر وجهاز الاستقبال بتصميم ممتع على شكل بومة، بما في ذلك العيون التي تضيء على جهاز الاستقبال. تبلغ تكلفة حزمة مكونة من مستشعر واحد وجهاز استقبال واحد لجهاز إنذار الطريق HTZSAFE 38 دولارًا على أمازون، ولكن يمكن شراء أجهزة استشعار وأجهزة استقبال إضافية وإقرانها.

مواصفات المنتج مفيدة، ولكن هناك الكثير مما يجب معرفته حول كيفية اختيار أفضل نظام أمان لمنزلك. ستحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة على المراجعات والعناصر المشابهة لتحديد ما إذا كانت تناسبك أم لا.