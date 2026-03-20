تعرف دائمًا عندما يكون لديك زوار باستخدام منبه الممر هذا من أمازون

سواء كنت قد انتقلت مؤخرًا إلى حي جديد أو كنت ترغب فقط في الشعور بمزيد من الأمان، فإن ترقية نظام الأمان الخاص بك باستخدام أدوات ذكية جديدة للمساعدة في جعل منزلك أكثر أمانًا في الليل هي فكرة ذكية. بدءًا من الموثوقية والاتصال الأفضل وحتى تكامل الذكاء الاصطناعي، أصبحت الكاميرات وأجهزة الإنذار والتقنيات الأخرى أكثر تقدمًا من أي وقت مضى. ومع ذلك، تتنوع أجهزة كشف الحركة الخارجية من حيث السعر والقدرة، لذلك قد يكون من الصعب تحديد أي جهاز تريد شراؤه. أحد المنتجات التي قد تراها عند التصفح بحثًا عن أجهزة أمان المنزل على أمازون هو جهاز إنذار للممر الذي تبيعه العلامة التجارية HTZSAFE.
يتكون إنذار الطريق HTZSAFE من مستشعر حركة مقاوم للطقس وجهاز استقبال داخلي. يمكن أن يعمل المستشعر الخارجي في درجات حرارة تتراوح بين -30 و150 درجة فهرنهايت، ويتم تشغيله بواسطة ثلاث بطاريات AA. يمكن للوحدة اكتشاف الحركة على مسافة نصف ميل وعرض 50 قدمًا، ويمكن تعديل مستوى الحساسية للكشف.
يتم توصيل جهاز الاستقبال بمنفذ داخلي وسيصدر صوت إنذار عند أحد مستويات الصوت الأربعة عند اكتشاف الحركة. هناك أيضًا 35 خيارًا صوتيًا مختلفًا. يتمتع كل من المستشعر وجهاز الاستقبال بتصميم ممتع على شكل بومة، بما في ذلك العيون التي تضيء على جهاز الاستقبال. تبلغ تكلفة حزمة مكونة من مستشعر واحد وجهاز استقبال واحد لجهاز إنذار الطريق HTZSAFE 38 دولارًا على أمازون، ولكن يمكن شراء أجهزة استشعار وأجهزة استقبال إضافية وإقرانها.
مواصفات المنتج مفيدة، ولكن هناك الكثير مما يجب معرفته حول كيفية اختيار أفضل نظام أمان لمنزلك. ستحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة على المراجعات والعناصر المشابهة لتحديد ما إذا كانت تناسبك أم لا.
هل يستحق إنذار HTZSAFE الشراء بالنسبة لك؟
يتمتع منبه HTZSAFE بمتوسط تقييم 4.4 نجوم على أمازون من أكثر من 19000 تقييم. ستجد في التقييمات الخمس نجوم أشخاصًا لديهم هذا المنتج لسنوات ويستمتعون بعمر البطارية ونطاق المستشعر وإعدادات الحساسية المتعددة. وفي الوقت نفسه، في المراجعات ذات النجمة الواحدة، لاحظ المستخدمون مجال رؤية أضيق من المعلن عنه، والإنذارات الكاذبة المتكررة، والأضرار الناجمة عن المياه على الرغم من ادعاءات مقاومة الطقس. يبدو أن بعض المراجعين من فئة الخمس نجوم لا يمانعون في الإنذارات الكاذبة أو حتى يقدرونها، لذلك قد تعتمد مشاعرك بشأن حساسية المنتج على تفضيلاتك. بشكل عام، تعتبر المراجعات إيجابية إلى حد كبير، مما يجعل منبه الممر هذا خيارًا جيدًا إلى حد ما.
إذا كانت أي من الميزات لا تبدو مثالية بالنسبة لك، فقد تكون هناك خيارات أخرى تستحق النظر فيها. على سبيل المثال، هناك خيارات عالية الجودة تعمل بالطاقة الشمسية، مثل TECHNET Solar Wireless Driveway Alarm على أمازون مقابل 39 دولارًا، مما يلغي الحاجة إلى أي استبدال مزعج للبطارية. قد تحتاج أيضًا إلى منبه يمكنه الاتصال بهاتفك لعرض التنبيهات، وهو ما لا يستطيع جهاز HTZSAFE القيام به. على الرغم من أنه لا يحتوي على العديد من المراجعات حتى الآن، فإن جهاز YoLink Smart Outdoor Motion Detector بقيمة 36 دولارًا على موقع Home Depot الإلكتروني لديه متوسط 4.8 نجمة ويرسل إشعارات إلى هاتفك الذكي في الوقت الفعلي. وأخيرًا، هناك علامات تجارية أكبر، مثل Ring، التي تقدم أجهزة استشعار للحركة بأسعار معقولة تتصل بعناصرها الأخرى من أجل نظام بيئي أمني متصل. فقط ضع في اعتبارك المشكلات التي يكشفها أصحاب كاميرات Ring والتي قد تجعلك تفكر مرتين قبل الشراء في العلامة التجارية. بشكل عام، يبدو أن إنذار HTZSAFE يمثل نقطة انطلاق جيدة لتحسين الأمان.