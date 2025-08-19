تعرف على النبتة الطبيعية التي تنافس فعالية الفاليوم في محاربة القلق

القلق ليس مجرد توتر عابر، بل حالة تؤثر على حياة ملايين الأشخاص يوميًا. خفقان القلب، الأفكار المتسارعة، وإحساس دائم بالانقباض في الصدر، كلها أعراض تجعل البحث عن علاج فعال ضرورة ملحّة. وبينما تلعب الأدوية الكيميائية مثل الفاليوم دورًا أساسيًا، فإنها غالبًا ما ترتبط بآثار جانبية غير محببة. هنا يبرز الاهتمام ببدائل طبيعية قد تكون أكثر أمانًا.

القلق: مشكلة صحية عالمية

تشير تقديرات طبية إلى أن ما يقارب ثُمن سكان العالم يعانون من اضطرابات القلق بدرجات متفاوتة. ورغم وجود أدوية مهدئة فعّالة، فإن الاستخدام الطويل لها قد يسبب الإدمان أو آثارًا سلبية على الجهاز العصبي. لذلك يتجه الباحثون إلى الطبيعة بحثًا عن مركبات تساعد في الاسترخاء من دون تلك المخاطر.

دراسة لافتة من الهند

فريق من العلماء في الهند أجرى تجارب على مستخلص مائي-كحولي من ثمار نبات شائع. تمت التجارب على الفئران، حيث قورنت نتائجها مع مجموعة عولجت بدواء “ديازيبام” (المادة الفعالة في الفاليوم). المفاجأة أن المستخلص بجرعات 100 و200 ملغ/كغ أظهر تأثيرات مشابهة إلى حد كبير لنتائج الدواء. الفئران بدت أكثر هدوءًا، قضت وقتًا أطول في المساحات المفتوحة من المتاهة التجريبية، وتفاعلت بحرية مع محيطها، ما يُعد مؤشّرًا واضحًا على انخفاض القلق.

المركبات الفعّالة وراء التأثير

الدراسة ربطت هذا الأثر بوجود اللِينالول، وهو مركب عطري موجود في الزيت الأساسي للنبات وله خصائص مهدئة، إضافة إلى الفلافونويدات التي تملك بنية كيميائية قريبة من مادة الديازيبام، ما يفسر تقارب التأثيرات بينهما.

النبتة المفاجأة: الكزبرة

النبات المقصود ليس غريبًا على مطابخنا، بل هو الكزبرة. هذه العشبة التي يصفها البعض بمذاق منعش، بينما يجدها آخرون قريبة من طعم الصابون بسبب عوامل وراثية، استُخدمت منذ قرون في الطب التقليدي بالهند، بلدان البحر المتوسط، وآسيا. واليوم، تعود لتُطرح كخيار محتمل لمواجهة القلق.

طرق الاستخدام والاحتياطات

يمكن إدخال الكزبرة بسهولة في النظام الغذائي: طازجة في الأطباق، على شكل شاي عشبي، أو حتى باستخدام زيتها العطري في جلسات الاسترخاء. ومع ذلك، يشدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تزال مقتصرة على التجارب الحيوانية، ما يعني أنها لا تُغني عن الاستشارة الطبية ولا يمكن اعتبارها علاجًا بديلاً للأدوية الموصوفة.