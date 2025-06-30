تعرف على النموذج المذهل الذي يجعلها لاول مرة في ويمبلدون – ضد أرينا سابالينكا

لقد حصلت على أسلوب ، لقد حصلت على نعمة ، وكارسون برانستين لديه أيضًا خدمة واحدة من الخدمة.

سيواجه التنس البالغ من العمر 24 عامًا أرينا سابالينكا المصنف الأول في ويمبلدون يوم الاثنين ، حيث تتطلع برانستين إلى إحداث تأثير في أول عرض لها في نادي All-England.

احتلت حاليًا عام 197 في العالم ، وقد حققت بالفعل اسمًا لنفسها خلال مهنة تنس جماعية مهيمنة في Texas A&M وقصة كيفية تمويل مسيرتها المهنية للتنس من خلال عرض الأزياء ، وقد استحوذت على انتباه الجمهور.

ووصفت Branstine النمذجة بأنها “صخب جانبي صغير رائع” وطريقة لتمويل نفسها في جولة WTA دون الحاجة إلى عبء والديها على أي مساعدة مالية ، كما أوضحت لمجموعة صغيرة من المراسلين مؤخرًا ، والتي تضمنت موقع كلاي وويمبلدون على الإنترنت.

“أحب أن أكون أمام الكاميرا أثناء تبادل لاطلاق النار. إنه أمر ممتع ، أحب الموضة. لقد كان أحد الأسباب التي أتيحت لدفع بعض رحلاتي. لم أكن أريد أن أسأل والدي أي شيء – أردت أن يأتي كل شيء مني ومن التنس” ، أوضحت.

وقعت Branstine مع اثنين من الوكلين ووسائل التواصل الاجتماعي لها هي مزيج من أنشطتها في التنس ونمذجة.

اقترح لاعب التنس الكندي الأمريكي المولود أن يكون هناك تشابه كبير واحد بين التنس والنمذجة في عينيها: “أنت كائن كثيرًا ، وأحيانًا ينسى الناس أنك شخص أيضًا”.

على الرغم من الإصابات التي أجريت على حياتها المهنية ، ما زالت Branstine قد وجدت الكثير من النجاح خلال أيامها في Texas A&M وساعدت البرنامج على الفوز ببطولة وطنية في عام 2024.

بعيدًا عن المحكمة ، درس Branstine المجتمع والأخلاق والقانون ، مع قاصر مزدوج في الفلسفة والإدارة الرياضية ، وحتى ساعد محامًا لمدة عام واحد.

قالت: “لقد فعلت قانون الأسرة الذي كان يظن محامياً ، وهو ما كان عاطفيًا للغاية”.

بعد مسيرتها التنس ، ترغب Branstine في العودة إلى كلية الحقوق وبدء عائلة في النهاية.

ولكن أمامها مباشرة ، هناك فرصة للانزعاج الشديد في ويمبلدون.

سبق لها أن هزمت لويس بويسون المصنفة الأولى لبدء التصفيات وأعربت عن ثقتها الهائلة في نفسها.

وقالت: “ربما لا يعرف الجميع من أنا ، لكنني أعتقد أنه يمكنني التغلب على أي شخص. أعرف أن لعبتي يمكن أن تقف أمام أي شخص ، وأنا سعيد لأنني أستطيع إظهار ذلك الآن”.