تعرف على براندون دواير ، لاعب كرة السلة الجامعي بلا أهداف والذي أصبح فيروسي

ستواجه صعوبة في العثور على رياضي جامعي أكثر شهرة من براندون دواير.

بعد سنوات من تنمية وجوده عبر الإنترنت مع سلسلة مثل “طريقه إلى نقطة واحدة” ، بدا أن حارس ساحل خليج فلوريدا قد نفد رسميًا من الطريق ليسجل دلوًا جماعيًا عندما تم القضاء على فريقه من قبل كلية كوينز في بطولة أتلانتيك صن مساء الاثنين.

ومع ذلك ، قال نجم وسائل التواصل الاجتماعي لـ The Post أنه يخطط للعب عام آخر في FGCU بعد ثلاثة مواسم كرة سلة جامعية بدون أهداف.

قال دواير: “لدي سنة أخرى من الأهلية ، لذلك سأأخذ ذلك”. “أنا بالتأكيد أقيم في FGCU وأعيدها مرة أخرى ولدي 30 لعبة أخرى ممكنة للحصول على هذه النقطة.”

على الرغم من كونه بطل الدولة مرتين ولديه الكثير من الخاطبين في القسم الثاني والقسمة من مدرسة سانفورد في ديلاوير ، فقد انتخب دواير لتحقيق أحلام القسم الأول وأخذ مكان مفضل في لا سال.

بعد عام واحد فقط وظهر في لعبة واحدة ، تابع دواير مدربه بات تشامبرز إلى FGCU ، حيث انضم إلى الفريق كمسير مرة أخرى.

قام في البداية بنشر مقاطع الفيديو لتوثيق حياة لاعب كرة السلة الجامعي ، لكن هؤلاء – وفقًا لدواير – “امتص”.

في النهاية ، وجد أخدود مع محتوى أكثر ارتباطًا وفجرت صفحته Tiktok-جزئياً بسبب مستخدم آخر يعيد إعادة نشر فيديو Dwyer مع لقطة شاشة إضافية من إحصائيات الكلية غير الموجودة في Dwyer.

“كيف أرد على هذا؟” تساءل دواير في ذلك الوقت.

سجل لعبة براندون دواير 2024-25

تاريخ الخصم دقائق FG نقاط 11.22.24 CSU بيكرسفيلد 1 0-1 0 12.8.24 LSU 1 0-0 0 12.28.24 ريتشموند 1 0-1 0 1.16.25 غرب جورجيا 1 0-0 0 2.1.25 Stetson 1 0-0 0 2.26.25 بيلارمين 2 0-0 0

اقترح بعض الأصدقاء الانتقام ، لكن دواير قرر أن يميل إليه والبدء في “يسخر من” نفسه حول “كونه مقرًا”.

هذا هو المكان الذي بدأت فيه السلسلة الفيروسية بينما واصل دواير سعيه لتسجيل نقطة في النهاية.

من الألعاب المنزلية ، إلى الألعاب على الطرق ، إلى بطولة في جزر فيرجن ، قال دواير إنه تم الاعتراف به من قبل المشجعين ومراكزهم على حد سواء.

وقال دواير عن حدث Paradise Jam FGCU في الموسم الماضي: “لم أحصل على دقيقة واحدة في تلك البطولة”.

ومع ذلك ، توافد المشجعين للحصول على صور postgame.

قال دواير: “هذا عندما أدرك (فريقي) نوعًا ما ، مثل ،” حسنًا ، هذا مجنون “.

منذ بدء توثيق رحلته ، جمع دواير أكثر من مليون متابع على Tiktok ومتصلات إضافية على Instagram.

لقد صدمت العلامة التجارية مع شركات مثل Meta و Dick’s Sporting Goods و Tinder و Dr. Pepper وغيرها الكثير.

قال دواير: “كل هذه العلامات التجارية المجنونة التي تريد مني عادة أن أتحدث عن كيف لا ألعب”. “أعتقد أنه فرحان.”

حتى أنه لا يزال – لم يسجل نقطة واحدة على مدار أربع سنوات.

في ثمانية مظاهر مهنية ، لعب دواير تسع دقائق وذهب 0 مقابل 3 من الميدان. جاءت اثنان من محاولات الرصاص في FGCU منذ أن بدأ “الطريق إلى نقطة واحدة” Tiktoks.

لقد فاته كلتا الطلقات هذا الموسم عبر ست مباريات.

في الأوقات التي قام فيها دواير بفحص الألعاب أثناء الانفجارات ، كانت هناك ردود أفعال مختلطة من فرق معارضة بينما كان دواير يطارد دلوًا.

في فوزه 26 نقطة على Stetson ، يقول دواير إن المدربين المعارضين صرخوا ، “لا تدعه يلمس الكرة!” كما فحص دواير في.

قال أحد اللاعبين لدواير: “أخي ، أتمنى أن تسجل – لكن لن يكون ذلك علي”.

قال دواير: “على الجانب الآخر ، سأحصل على أشخاص مثل ،” إذا قاموا بتعيين شاشة لأسفل لك ، فسوف أذهب وستحصل على لقطة “.

سيستمر الحلم إلى ما بعد هذا الموسم وذكر دواير أيضًا أن هناك فرصة جيدة في بطولة كرة السلة الكلية لهذا العام (CBI) ، مما يتيح فرصة أخرى ، أو عدد قليل ، في تكسير مجموعة النتائج.

وقال دواير “بطريقة ما يتم استثمار الناس في لي لتسجيل سلة واحدة”. “يجب أن أعطي نفسي لقطة أخرى.”