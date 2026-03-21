تعرف على جاك سيدلر، جيري ماغواير من جامعة كاليفورنيا

فيلادلفيا – شاهد جاك سيدلر فيلم توم كروز “جيري ماغواير” وهو يكبر ولكن كان لديه حافز خاص لإعادة مشاهدته مؤخرًا.

قد يكون كذلك هو.

لقد حصل حارس UCLA بالفعل على هذا اللقب من المدرب ميك كرونين بسبب طموحاته في أن يصبح أحدث لاعب كرة سلة في Bruin والذي تحول إلى وكيل رياضي.

إذا تابع سيدلر خططه، فسوف ينضم إلى قائمة مميزة تضم بوب مايرز وتوبي بيلي وتود راماسار. ذهب مايرز ليصبح المدير العام لفريق Golden State Warriors وعمل في لجان البحث عن التدريب بجامعة UCLA التي ضمت كرونين ومدرب كرة القدم الجديد بوب تشيسني.

وقال سيدلر لصحيفة كاليفورنيا بوست ليلة الجمعة بعد فوز جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بنتيجة 75-71 في بطولة NCAA: “إن الشبكة التي جاءت عبر جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في هذا القسم غير حقيقية حقًا، لذلك أخطط بالتأكيد لاستخدام ذلك بأفضل ما أستطيع.”

يعتبر طريق الوكيل منطقيًا بالنسبة لللاعب الكبير الذي يريد البقاء في اللعبة بمجرد انتهاء أيام لعبه. سيدلر هو المفضل لدى المعجبين خلال مواسمه الأربعة، ولا يظهر إلا في نهاية الانتصارات القوية، عادةً بعد هتافات “نريد جاك!” من الطلاب داخل Pauley Pavilion.

خلال مسيرته، ظهر سيدلر في 13 مباراة، وسجل سلة واحدة في كل من الموسمين الماضيين. قد يندرج في تقاليد التنافس عبر المدينة بسبب تشابكه مع عزرا أوسار من جامعة جنوب كاليفورنيا بالقرب من نهاية انتصار Bruins المفاجئ على أحصنة طروادة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حصل اللاعبون على أخطاء صارخة 1.

هذا النوع من السلوك غير شائع بالنسبة لشخص من النوع المفيد.

عندما قام زميله في فريق UCLA Skyy Clark بالغطس في الملعب للحصول على كرة سائبة وأخذ مرفقًا غير مقصود في الفم في وقت متأخر من المباراة ضد UCF، مما أدى إلى كسر أحد الأسنان، غادر سيدلر مقاعد البدلاء للعثور على القطعة المكسورة.

“رؤية 20/20″، قال سيدلر مازحا بعد ذلك عن قدرته على تحديد موقع السن. “لقد أكلت جزرتي.”

سيدلر ليس متأكدًا تمامًا مما سيأتي بعد ذلك إلى جانب إخلاصه للفريق الذي يأمل أن يتبقى له بضعة أسابيع في موسمه. يمكن أن ينتظر الحصول على الشهادة والانضمام إلى وكالة رياضية فترة أطول قليلاً.

وقال سيدلر: “فقط أحاول إنهاء الموسم بلافتة، وبعد ذلك سنبدأ من هناك”.

