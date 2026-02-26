تعرف على T’Vondre Sweat، أحدث شركة استحواذ تجارية لـ Jets والتي “تلعب مثل المتنمر”

لم يصبح T’Vondre Sweat موهبة اتحاد كرة القدم الأميركي حقًا حتى موسمه الخامس في تكساس.

في سنواته الأربع الأولى في البرنامج، لم يكن سويت لاعبًا متميزًا. لكنه تحسن تدريجياً في كل موسم، وشق طريقه نحو الأعلى في مخطط العمق.

في عام 2023، ازدهر لاعب الخط الدفاعي ليصبح واحدًا من أفضل المدافعين في البلاد. لقد كان بالإجماع أول فريق All-American، وهو رقم 24 من Longhorn الذي يفعل ذلك على الإطلاق. حصل Sweat أيضًا على لقب أفضل 12 لاعبًا لهذا العام وفاز بجائزة Outland Trophy، التي تُمنح لأفضل لاعب خط دفاعي في البلاد.

ثم تمت صياغته في الجولة الثانية من قبل فريق تينيسي تايتنز في عام 2024، قبل أن يتم شحنه إلى جيتس الخميس من أجل اللاعب الأول السابق جيرمين جونسون.

قبل Longhorns، لعب Sweat دور البطولة في مدرسة هانتسفيل الثانوية (تكساس). كان العرق عبارة عن معالجة دفاعية على مستوى جميع الولايات وجميع المناطق. بصفته مبتدئًا في عام 2017، سجل 53 قطعًا للكرة وثلاثة أكياس. في حملته الأولى، حقق قفزة أكبر، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في المنطقة. في إحدى المباريات في ذلك الموسم، تعامل سويت بخشونة مع فريق Texas A&M Consolidated مقابل 4.5 كيسًا وتعثر إجباريًا.

في ذلك العام، رسخ سويت دفاعًا سمح بـ 13.1 نقطة فقط في المباراة الواحدة، مما قاد هانتسفيل إلى الرقم القياسي 12-2. بسبب نجاحه، توقع مدرب هانتسفيل رودني ساذرن بشكل صحيح أن يكون Sweat في اتحاد كرة القدم الأميركي يومًا ما، وفقًا لـ ESPN.

حصد العرق الفوائد في عملية تجنيده. بصفته مجندًا من فئة ثلاث نجوم واللاعب رقم 54 في تكساس، وفقًا لموقع 247Sports، فقد غمرته العروض من المدارس العليا مثل ألاباما وأوكلاهوما وأولي ميس وبالطبع تكساس.

اختار أخيرًا Longhorns في فبراير من سنته الأخيرة.

أنهى سويت مسيرته المهنية في تكساس بخمسة أكياس، و17.5 قطعًا للكرة مقابل الخسارة، و128 قطعًا للكرة، وتعثرًا إجباريًا.

لكن ما يلفت انتباه معظم الناس ليس أرقام سويت. إنها قامته.

يبلغ العرق حاليًا 6 أقدام و 4 و 366 رطلاً، أي ما يقرب من 100 رطل أكثر مما كان وزنه بعد تخرجه من المدرسة الثانوية.

ومع ذلك، ذكر الجنوب أن العرق “ملأ المدخل” في آخر اجتماع لهم في المدرسة الثانوية، حسبما ذكرت ESPN.

مع Longhorns، سيطر Sweat على ميزة وزنه، مما أجبر الخصوم على الرد باستخدام حواجز متعددة وتحرير لاعبي خط الوسط الآخرين. لكنه ما زال في كثير من الأحيان يحصل على طريقه.

“إنه يجعل الأشخاص الكبار يبدون صغارًا. قال جايلان فورد، لاعب وسط تكساس السابق: “هذا الرجل وحش”. “إنه حرفيًا يجعل الناس يبتعدون عن طريقه.”

وقال جاهدي بارون، الذي أصبح الآن ظهيرًا دفاعيًا مع فريق برونكو: “إنه يلعب مثل المتنمر”. “المتنمر، في نظري، هو شخص يريد شيئًا ويأخذ الأشياء ممن يريد. هذا هو ما هو عليه سويت كلاعب.”

نتج عن العرق ثلاثة أكياس و 85 قطعًا للكرة خلال عامين مع العمالقة. الآن، سيتم استخدام قدراته البدنية مع فريق جيتس، في عامهم الثاني تحت قيادة آرون جلين.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة لعبة صعودية بالنسبة لنيويورك. إذا تمكن جلين من إطلاق العنان للعرق المحتمل الذي تم عرضه في تكساس، فيمكنه أن يكون مدمرًا حقيقيًا للعبة.