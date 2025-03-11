تعظيم مساحة خزانة الحمام مع DIY شجرة الدولار للتنظيم الأمثل

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لإعداد اختراق تخزين الحمام هذا ، ما عليك سوى وضع الصناديق على أرففك مع الجزء الداخلي من الصندوق الذي يواجهك. قم بالتصحيح قطعة من الشريط على الوجهين على الخلف والسفلي من كل صندوق حتى لا تتحرك خارج المكان. يمكنك استخدام الأغطية من صناديق الديكور الخشبية كما ناهدات الرف أيضًا. يمكن وضع العناصر الصغيرة بما يكفي لتناسب داخل الصناديق هناك. يمكن وضع أساسيات الحمام الصغيرة الأخرى فوق الصناديق. يجب وضع أي عناصر كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الدخول إليها أو أعلى الصندوق مباشرة على رف خزانة الحمام. هذا هو السبب في أنه من المهم ترك مساحة فارغة على جانبي بعض الصناديق الخشبية.

يمكنك إضافة لمسة من الجاذبية الجمالية إلى خزانة الحمام هذه التي ترفض الاختراق عن طريق طلاء الصناديق الخشبية في طبقة من الطلاء. إذا كنت تفضل نظرة ريفية ، فكر في استخدام وصمة عار الخشب بدلاً من ذلك. يمكنك أيضًا تطبيق طلاء الرش المعدني على الخشب ، مثل طلاء الرش المعدني المتخصص في Rust-Oleum ، في ظل يطابق أجهزة الحمام الحالية. بعد الانتهاء من إعداد نظام المؤسسة هذا ، سترغب في الاحتفاظ به على المدى الطويل. للقيام بذلك ، فكر في إزالة خزانة الحمام الخاصة بك مرة واحدة على الأقل في السنة. استخدم هذا الوقت للتخلص من العناصر التي لم تعد تستخدمها بعد الآن أو أي منتجات انتهت صلاحيتها.