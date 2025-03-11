تعظيم مساحة خزانة الحمام مع DIY شجرة الدولار للتنظيم الأمثل

معظم خزائن الحمام صغيرة لدرجة أنها سرعان ما أصبحت مكتظة. نظرًا لأن هذا هو المكان الأكثر ملاءمة للتخزين لعناصر مثل زجاجات الطب ومنتجات العناية بالبشرة ، فمن الجيد معرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من المساحة. لحسن الحظ ، يمكنك بسهولة زيادة غرفة تخزين خزانة الحمام مع صناديق ديكور خشبية لشجرة الدولار ، والصناديق الخشبية المستطيلة ، وشريط Crafter المضاعف من شجرة الدولار لتسخينها. يمكنك بعد ذلك وضع عناصر داخل الصناديق وفوقها.
هذا بديل ميسور التكلفة لناهدات الجرف المباعة بسعر أعلى لأن كل من مواد شجرة الدولار التي تحتاجها لهذا الاختراق هي 1.25 دولار فقط. بعد استخدام الصناديق الصغيرة لتقسيم أرفف خزانة الحمام إلى مستويين ، يجب أن تكون قادرًا على وضع عدد قليل من العناصر في الداخل. سيؤدي اختراق Dollar Tree Shelf-Riser أيضًا إلى خزائن ذات مظهر أكثر إبداعًا لأن المحتويات على الرفوف لن يتم تخليصها معًا في أكوام فوضوية. بدلاً من ذلك ، يمكن لكل حمام أن يجلس بشكل مستقيم في بقعة التخزين المعينة الخاصة به داخل أو بجانب الصناديق الخشبية الصغيرة.
قم بإنشاء رفوف خزانة حمامين من مستويين مع صناديق شجرة الدولار
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لإعداد اختراق تخزين الحمام هذا ، ما عليك سوى وضع الصناديق على أرففك مع الجزء الداخلي من الصندوق الذي يواجهك. قم بالتصحيح قطعة من الشريط على الوجهين على الخلف والسفلي من كل صندوق حتى لا تتحرك خارج المكان. يمكنك استخدام الأغطية من صناديق الديكور الخشبية كما ناهدات الرف أيضًا. يمكن وضع العناصر الصغيرة بما يكفي لتناسب داخل الصناديق هناك. يمكن وضع أساسيات الحمام الصغيرة الأخرى فوق الصناديق. يجب وضع أي عناصر كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الدخول إليها أو أعلى الصندوق مباشرة على رف خزانة الحمام. هذا هو السبب في أنه من المهم ترك مساحة فارغة على جانبي بعض الصناديق الخشبية.
يمكنك إضافة لمسة من الجاذبية الجمالية إلى خزانة الحمام هذه التي ترفض الاختراق عن طريق طلاء الصناديق الخشبية في طبقة من الطلاء. إذا كنت تفضل نظرة ريفية ، فكر في استخدام وصمة عار الخشب بدلاً من ذلك. يمكنك أيضًا تطبيق طلاء الرش المعدني على الخشب ، مثل طلاء الرش المعدني المتخصص في Rust-Oleum ، في ظل يطابق أجهزة الحمام الحالية. بعد الانتهاء من إعداد نظام المؤسسة هذا ، سترغب في الاحتفاظ به على المدى الطويل. للقيام بذلك ، فكر في إزالة خزانة الحمام الخاصة بك مرة واحدة على الأقل في السنة. استخدم هذا الوقت للتخلص من العناصر التي لم تعد تستخدمها بعد الآن أو أي منتجات انتهت صلاحيتها.