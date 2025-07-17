تعلن مراسل ESPN ميشيل ستيل عن خروجها بعد 14 عامًا

رياضة
تعلن مراسل ESPN ميشيل ستيل عن خروجها بعد 14 عامًا

ميشيل ستيل و ESPN هي طرق فراق.

كانت ستيل وجهًا متكررًا للشبكة منذ عام 2011 ، لكنها أعلنت يوم الخميس أنها في الأسبوعين الأخيرين مع ESPN.

“أنا أقلب الصفحة” ، نشرت ستيل إلى X. بعد رحلة لمدة 14 عامًا في ESPN ، وتمتد مهام في بريستول وبوسطن وشيكاغو ، ويختتم هذا الفصل كمراسل مكتب في 1 أغسطس. “

انضم Steele إلى ESPN بعد كونه مرساة لتلفزيون بلومبرج وأول مراسل رياضي بدوام كامل للشبكة.

خلال الـ 14 عامًا ، ظهرت في “SportsCenter” و “NFL Live” و “Outside the Lines” ومنصات ESPN الرقمية عبر المدن العديدة التي ذكرتها في رسالتها الوداع.

وكتبت ستيل: “كانت مهمتي الأولى في مكتب بوسطن هي اليوم الذي تم فيه القبض على آرون هيرنانديز – حيث حقق نبوءة أبي أنك ستفاجأ حقًا بما ينتهي به الأمر في الحياة”. “أوقات عظيمة مع أشخاص رائعين يغطيون كرة القدم ليلة الاثنين على SportsCenter ، و Muggernaut الأطواق النسائية ، و National Forege Bee وألعاب Warrior ، التي أحببتها كثيرًا بسبب العلاقة العسكرية لعائلتي. على طول الطريق ، كانت هناك جرعة ثقيلة من ترسيخ SportsCenter وقليلًا من البث ، أيضًا.”

على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي أدى إلى الانقسام ، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا كان لديه كلمات لطيفة للشبكة.

“لدى ESPN بعض من أفضل رواة القصص والمنتجين والمحررين حولها” ، كتبت. “أنا ممتن لتعلم الكثير.”

ليس من الواضح ما هو التالي لـ Steele في حياتها المهنية.

“في الآونة الأخيرة ، شاركت نصيحة حول بودكاست أحد الأصدقاء لأولئك الذين يدخلون الصناعة:” السير عبر الأبواب المفتوحة “. لا تكن جامدًا جدًا بشأن حياتك المهنية ، افتح نفسك على الاحتمالات “. “هذا النهج هو الذي جعلني من الإبلاغ في وول ستريت إلى كرسي المرساة في بريستول والواجهة الأمامية والوسط في ألعاب البطولة. الآن ، أتلقى نصيحتي الخاصة.”

ستيل هي عضو في رابطة الصحفيين الأميركيين الآسيويين (AAJA) ، حيث هي رئيسة فرقة العمل الرياضية في الجمعية.

“في المقبل: نتطلع إلى البناء والنمو … إذا كنت في AAJA في سياتل هذا الشهر ، دعنا نتواصل … شاهد هذه المساحة” ، وخلصت إلى رسالتها.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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