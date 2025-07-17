تعلن مراسل ESPN ميشيل ستيل عن خروجها بعد 14 عامًا

ميشيل ستيل و ESPN هي طرق فراق.

كانت ستيل وجهًا متكررًا للشبكة منذ عام 2011 ، لكنها أعلنت يوم الخميس أنها في الأسبوعين الأخيرين مع ESPN.

“أنا أقلب الصفحة” ، نشرت ستيل إلى X. بعد رحلة لمدة 14 عامًا في ESPN ، وتمتد مهام في بريستول وبوسطن وشيكاغو ، ويختتم هذا الفصل كمراسل مكتب في 1 أغسطس. “

انضم Steele إلى ESPN بعد كونه مرساة لتلفزيون بلومبرج وأول مراسل رياضي بدوام كامل للشبكة.

خلال الـ 14 عامًا ، ظهرت في “SportsCenter” و “NFL Live” و “Outside the Lines” ومنصات ESPN الرقمية عبر المدن العديدة التي ذكرتها في رسالتها الوداع.

وكتبت ستيل: “كانت مهمتي الأولى في مكتب بوسطن هي اليوم الذي تم فيه القبض على آرون هيرنانديز – حيث حقق نبوءة أبي أنك ستفاجأ حقًا بما ينتهي به الأمر في الحياة”. “أوقات عظيمة مع أشخاص رائعين يغطيون كرة القدم ليلة الاثنين على SportsCenter ، و Muggernaut الأطواق النسائية ، و National Forege Bee وألعاب Warrior ، التي أحببتها كثيرًا بسبب العلاقة العسكرية لعائلتي. على طول الطريق ، كانت هناك جرعة ثقيلة من ترسيخ SportsCenter وقليلًا من البث ، أيضًا.”

على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي أدى إلى الانقسام ، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا كان لديه كلمات لطيفة للشبكة.

“لدى ESPN بعض من أفضل رواة القصص والمنتجين والمحررين حولها” ، كتبت. “أنا ممتن لتعلم الكثير.”

ليس من الواضح ما هو التالي لـ Steele في حياتها المهنية.

“في الآونة الأخيرة ، شاركت نصيحة حول بودكاست أحد الأصدقاء لأولئك الذين يدخلون الصناعة:” السير عبر الأبواب المفتوحة “. لا تكن جامدًا جدًا بشأن حياتك المهنية ، افتح نفسك على الاحتمالات “. “هذا النهج هو الذي جعلني من الإبلاغ في وول ستريت إلى كرسي المرساة في بريستول والواجهة الأمامية والوسط في ألعاب البطولة. الآن ، أتلقى نصيحتي الخاصة.”

ستيل هي عضو في رابطة الصحفيين الأميركيين الآسيويين (AAJA) ، حيث هي رئيسة فرقة العمل الرياضية في الجمعية.

“في المقبل: نتطلع إلى البناء والنمو … إذا كنت في AAJA في سياتل هذا الشهر ، دعنا نتواصل … شاهد هذه المساحة” ، وخلصت إلى رسالتها.