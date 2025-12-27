تعمل خدعة التصميم الذكي التي ابتكرها ديف وجيني مارس على تحويل المظهر الخارجي للمنزل على الفور

لا يقلل المظهر الخارجي اللطيف للمنزل من جاذبية الممتلكات الخاصة بك فحسب، بل يقلل أيضًا من قيمتها المحتملة عند إعادة البيع. يمكنك منع حدوث ذلك من خلال تعزيز واجهة منزلك بعناصر التصميم التي تضيف طابعًا مميزًا إلى الجدران والنوافذ. أحد الخيارات التي يجب مراعاتها هو معالجة النوافذ الخيالية الخالدة التي ترفع بسهولة أي تصميم منزلي: مصاريع النوافذ. هذا هو الاختيار الأمثل للزوجين البناءين ديف وجيني مارس للعقارات ذات المظهر الخارجي الكلاسيكي للمزرعة، ولكن هذا لا يعني أن أنماط المنزل الأخرى لن تستفيد من الذوق الجذاب للمصاريع.
الأمر المثير للاهتمام حول مصاريع النوافذ كترقية للتصميم هو أنه ليس من الضروري دائمًا أن تكون وظيفية. في إحدى حلقات برنامج “Fixer to Fabulous”، قررت جيني وديف إضافة مصاريع من الخشب الرقائقي لا تعمل بعد أن لاحظا أن عملية الطلاء البسيطة التي قاموا بها على الجزء الخارجي من منزل عميلهم كانت تبدو “بلاه”. ربما تتساءل الآن عن كيفية اختيار اللون للستائر. في حلقة أخرى من العرض، لعب الزوجان دورًا متطابقًا من خلال تلطيخ المصاريع المثبتة حديثًا بلون الجوز الداكن لتكملة ظل الباب الأمامي الرئيسي. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لتلوين أو تصميم الستائر الخارجية لجعلها تبرز دون الحاجة إلى المطابقة أو الاصطدام بعناصر التصميم الأخرى.
كيف يصمم ديف وجيني مارس مصاريع النوافذ
بالنسبة لجيني وديف مارس، فإن الحد من الجاذبية هو كل شيء. لا يغض ديف عينيه حتى عندما يرى أخطاء في الاستئناف على العقارات التي يعمل عليها لصالح عملاء خاصين أو في عرضهم. بعد أن عملا في العديد من المشاريع – التي تتميز في الغالب بجمالية المزرعة الحديثة الأنيقة – أصبح لدى الزوجين بالفعل فهم جيد لكيفية تصميم أو تلوين مصاريع النوافذ حتى لا يفسدوا المظهر العام للواجهة. في أحد منشورات Instagram التي تعرض تجديد منزل استعماري على طراز البنغل، قام الزوجان بطلاء الستائر بلون رمادي داكن متوسط اللون لتوفير تباين دقيق على الجدران ذات اللون الكريمي. والنتيجة هي مظهر منعش ولكن لا يزال ترحيبيًا يتماشى جيدًا مع العشب الأمامي الواسع للممتلكات.
من الواضح أيضًا في مدونة الزوجين كيف يفضلان الألوان المحايدة لمصاريع النوافذ التي يدمجونها في مشاريع التجديد الخاصة بهم. وعلى الرغم من أنه من الجيد مطابقة الباب الأمامي والمصاريع، إلا أن Jenny و Dave لا يتبعان دائمًا هذه الخدعة، وبدلاً من ذلك يختاران التباين لتحقيق هذا التأثير الدرامي الذي يضيف بُعدًا، ويسلط الضوء على ميزات معمارية معينة، ويخلق اهتمامًا بصريًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي أيضًا لا تقتصر على النوافذ فقط. في الموسم السادس من عرضهم، كان لديهم مشروع واحد يتضمن إعادة بناء منزل بعد عاصفة شديدة. لإضفاء لمسة من المهارة على المدخل، قاموا بإحاطة مصاريع زائفة على جانبي بابين فرنسيين كبيرين.