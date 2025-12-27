تعمل خدعة التصميم الذكي التي ابتكرها ديف وجيني مارس على تحويل المظهر الخارجي للمنزل على الفور

لا يقلل المظهر الخارجي اللطيف للمنزل من جاذبية الممتلكات الخاصة بك فحسب، بل يقلل أيضًا من قيمتها المحتملة عند إعادة البيع. يمكنك منع حدوث ذلك من خلال تعزيز واجهة منزلك بعناصر التصميم التي تضيف طابعًا مميزًا إلى الجدران والنوافذ. أحد الخيارات التي يجب مراعاتها هو معالجة النوافذ الخيالية الخالدة التي ترفع بسهولة أي تصميم منزلي: مصاريع النوافذ. هذا هو الاختيار الأمثل للزوجين البناءين ديف وجيني مارس للعقارات ذات المظهر الخارجي الكلاسيكي للمزرعة، ولكن هذا لا يعني أن أنماط المنزل الأخرى لن تستفيد من الذوق الجذاب للمصاريع.

الأمر المثير للاهتمام حول مصاريع النوافذ كترقية للتصميم هو أنه ليس من الضروري دائمًا أن تكون وظيفية. في إحدى حلقات برنامج “Fixer to Fabulous”، قررت جيني وديف إضافة مصاريع من الخشب الرقائقي لا تعمل بعد أن لاحظا أن عملية الطلاء البسيطة التي قاموا بها على الجزء الخارجي من منزل عميلهم كانت تبدو “بلاه”. ربما تتساءل الآن عن كيفية اختيار اللون للستائر. في حلقة أخرى من العرض، لعب الزوجان دورًا متطابقًا من خلال تلطيخ المصاريع المثبتة حديثًا بلون الجوز الداكن لتكملة ظل الباب الأمامي الرئيسي. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لتلوين أو تصميم الستائر الخارجية لجعلها تبرز دون الحاجة إلى المطابقة أو الاصطدام بعناصر التصميم الأخرى.