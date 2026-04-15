تعمل هذه الديكورات الزهرية للجدران على إعادة تدوير الأغطية القديمة بأكثر الطرق ذكاءً

لا تتخلص من تلك الأغطية البلاستيكية من علب رذاذ الطلاء أو علب مثبتات الشعر أو علب الأيروسول الأخرى. ضعهم جانبا بدلا من ذلك. قد لا تبدو مفيدة جدًا للوهلة الأولى، ولكن يمكن إعادة استخدام منتج النفايات البلاستيكية هذا بطرق لم تتخيلها حتى. يمكنك استخدام أغطية علب الطلاء القديمة لإضافة الضوء إلى الفناء أو صناعة تخزين طاولة ورشة عمل مخفية بارعة باستخدام أغطية طلاء الرش. وكما تبين، فإن هذه الأغطية الصغيرة المنحنية هي أيضًا القاعدة المثالية لمشروع ديكور DIY أنيق ومثير للدهشة – وسهل للغاية. يقوم TikToker @youniquecrafts بإرفاق علبة طلاء بالرش بغطاء خشبي صغير، مما يؤدي إلى إنشاء أصيص صغير مثبت على الحائط للزهور الصناعية أو المساحات الخضراء.

هذه القطعة من الأعمال الفنية الجدارية ثلاثية الأبعاد تتفوق بالتأكيد على مطبوعاتك ذات الإطارات القياسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص الألوان والأنسجة والترتيبات بالكامل لتناسب المساحة الخاصة بك. يمكن أن تكون النتيجة النهائية ذات طابع ريفي أو مرح أو بوهو – إذا كان بإمكانك تسمية النمط، فيمكنك إعادة إنشائه على قطعتك. لتجميع هذا المشروع الأنيق معًا، ستحتاج إلى غطاء من علبة الأيروسول، وبعض الطلاء بالرش باللون الذي تختاره، ومنصة خشبية صغيرة من Fun Express – يجب أن يكون طول الغطاء على الأقل ضعف طول الغطاء. بالنسبة للزهور الصناعية، يستخدم TikToker @youniquecrafts رؤوس الزهور وبعض سيقان الزهور، ولكن يمكنك القيام بالشيء الخاص بك. شيء مثل مجموعة Serra Flora Artificial Greenery and Stems Combo بسعر 19 دولارًا تقريبًا يمنحك الكثير من الخيارات للعب بها. من ناحية الأدوات، كل ما تحتاجه هو مسدس غراء ساخن وسطح واقي للطلاء بالرش.