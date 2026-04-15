تعمل هذه الديكورات الزهرية للجدران على إعادة تدوير الأغطية القديمة بأكثر الطرق ذكاءً

لا تتخلص من تلك الأغطية البلاستيكية من علب رذاذ الطلاء أو علب مثبتات الشعر أو علب الأيروسول الأخرى. ضعهم جانبا بدلا من ذلك. قد لا تبدو مفيدة جدًا للوهلة الأولى، ولكن يمكن إعادة استخدام منتج النفايات البلاستيكية هذا بطرق لم تتخيلها حتى. يمكنك استخدام أغطية علب الطلاء القديمة لإضافة الضوء إلى الفناء أو صناعة تخزين طاولة ورشة عمل مخفية بارعة باستخدام أغطية طلاء الرش. وكما تبين، فإن هذه الأغطية الصغيرة المنحنية هي أيضًا القاعدة المثالية لمشروع ديكور DIY أنيق ومثير للدهشة – وسهل للغاية. يقوم TikToker @youniquecrafts بإرفاق علبة طلاء بالرش بغطاء خشبي صغير، مما يؤدي إلى إنشاء أصيص صغير مثبت على الحائط للزهور الصناعية أو المساحات الخضراء.
هذه القطعة من الأعمال الفنية الجدارية ثلاثية الأبعاد تتفوق بالتأكيد على مطبوعاتك ذات الإطارات القياسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص الألوان والأنسجة والترتيبات بالكامل لتناسب المساحة الخاصة بك. يمكن أن تكون النتيجة النهائية ذات طابع ريفي أو مرح أو بوهو – إذا كان بإمكانك تسمية النمط، فيمكنك إعادة إنشائه على قطعتك. لتجميع هذا المشروع الأنيق معًا، ستحتاج إلى غطاء من علبة الأيروسول، وبعض الطلاء بالرش باللون الذي تختاره، ومنصة خشبية صغيرة من Fun Express – يجب أن يكون طول الغطاء على الأقل ضعف طول الغطاء. بالنسبة للزهور الصناعية، يستخدم TikToker @youniquecrafts رؤوس الزهور وبعض سيقان الزهور، ولكن يمكنك القيام بالشيء الخاص بك. شيء مثل مجموعة Serra Flora Artificial Greenery and Stems Combo بسعر 19 دولارًا تقريبًا يمنحك الكثير من الخيارات للعب بها. من ناحية الأدوات، كل ما تحتاجه هو مسدس غراء ساخن وسطح واقي للطلاء بالرش.
كيفية صنع ديكور لزهرة الحائط بنفسك باستخدام غطاء علبة الأيروسول
هل أنت على استعداد لتحويل عنصر قابل للرمي إلى قطعة مميزة ساحرة حقًا؟ أولاً، قم بتوصيل غطاء علبة الهباء الجوي بقاعدة لوح الخشب الصغير باستخدام الغراء الساخن. يجب أن تكون النهاية المفتوحة للغطاء متجهة للأعلى لتكوين جيب أو مزهرية. ثم قم بتغطية القطعة بأكملها بالطلاء بالرش. لمساعدة الأزهار والخضراء على البقاء في مكانها، قم بحشو بعض الورق المجعّد في الغطاء البلاستيكي. سيكون هذا بمثابة رغوة زهرية للسيقان وسيرفع الباقة للأعلى. قم بإنشاء بعض ترتيبات الاختبار، وبمجرد أن يصبح كل شيء على ما يرام، قم بلصق الزهور والمساحات الخضراء في مكانها.
عندما يتعلق الأمر بتعليق إبداعك على الحائط، فلديك خياران. يمكنك ربط خيوط من خلال شرائح لوح الخشب لإنشاء شماعات أو استخدام Command Picture hanging strips – وهو خيار مثالي للمستأجرين. تفضل النباتات الحقيقية؟ قم بإقران ديكور حائط الزهور الصناعية الجديد الخاص بك مع هذه المزارع المعلقة المذهلة التي تصنعها بنفسك لإضفاء الحيوية على منزلك.
إذا لم تكن راضيًا عن مظهر مشروعك النهائي، كن مبدعًا. ألصق غطاء علبة الهباء الجوي في منتصف لوح الخشب بدلاً من قاعه، أو ألصق بضع أغطية صغيرة على لوح واحد للحصول على مظهر متعدد الطبقات. ليس عليك طلاء الديكور بلون واحد أيضًا. قم بتصميم الخشب باستخدام قوالب Yhliua Border Stencils أو تزيينه بزخارف لاصقة، مثل ملصقات فراشة قوس قزح العاكسة ثلاثية الأبعاد من Josdiox. عند صياغة باقة الزهور الخاصة بك، امزج بين الأنسجة والألوان وأنواع النباتات، أو تخلى عن الزهور تمامًا واستبدلها بالعصارة المزيفة. للحصول على مظهر أكثر امتلاءً وعضوية، دع الكروم الصناعية أو النباتات المتدلية تتساقط من الغطاء البلاستيكي الذي تحول إلى مزهرية.