تعود أوليفيا مايلز الصاعدة من Lynx إلى المنزل مع بدء دور النجمة بالفعل

كان يوم الجمعة بمثابة عودة للوطن من نوع ما بالنسبة إلى أوليفيا مايلز الصاعدة في Lynx.

سيكون لدى مواطنة ساميت بولاية نيوجيرسي الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء الذين يظهرون بأعداد كبيرة لدعمها ضد الحرية في مركز باركليز.

أنهى مايلز 14 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة في خسارة مينيسوتا 99-86.

لكنها كافحت في تسديدها، حيث خرجت من الملعب 5 من 16 وأضاعت جميع محاولاتها الأربع ذات النقاط الثلاث.

العزاء الوحيد لمدربة لينكس شيريل ريف لزميلتها في نيوجيرسي هو أن عودة مايلز إلى المنزل كانت أفضل مما كانت عليه عندما عادت مايا مور إلى كونيتيكت في وقت مبكر من حياتها المهنية.

سجلت مور نقطتين وثلاث نقاط فقط على التوالي في كل من مبارياتها الأولى في كونيتيكت صن في عامي 2011 و 2012.

يتذكر ريف ما قبل المباراة: “لم يكن الأمر جيدًا”.

“آمل حقًا أن نتمكن من بدء اتجاه مفاده أن هذه المبتدئة الشابة يمكن أن تكون رائعة عندما تعود إلى المنزل.”

كان ريف “يمزح بوضوح” بالطبع.

لكن لا يبدو أن ريف تقلق حقًا بشأن حارسها المبتدئ كثيرًا هذه الأيام.

أجرى مايلز مقارنات مع بطل WNBA أربع مرات وأسطورة Lynx Lindsay Whalen.

يقوم مايلز بأشياء لا يفعلها عادة الحراس المبتدئين. عادة ما تكون هناك فترة تعديل للسرعة واللياقة البدنية في لعبة WNBA للقادمين الجدد، وخاصة القادمين من الكلية.

إنه أمر مثير للإعجاب اتساقها وقدرتها على قراءة اللعبة كما أنها لم تمر حتى شهرين على موسمها الأول. لقد اعتقدت أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول حتى تتكيف مع سرعة اللعبة الاحترافية، ولكن إذا كان هناك أي شيء، فهي من تملي عليها ذلك عندما تكون على الأرض.

قبل مباراة الجمعة، قادت جميع الناشئين في التسجيل (18.7 نقطة في المباراة الواحدة)، والتمريرات الحاسمة (5.7) والكفاءة (22.8). كما أنها تحتل المرتبة السادسة في الكفاءة والثامنة في التمريرات الحاسمة عبر الدوري. يعد الاختيار العام رقم 2 لهذا العام هو المرشح الأوفر حظًا لجائزة Rookie of the Year.

لقد حصلت على جائزتي Rookie of the Month وحصلت على لقب كل النجوم هذا الأسبوع بينما كانت تقود فريق Naphesa Collier-less Lynx إلى أفضل سجل في الدوري.

قال مايلز قبل المباراة: “لم يكن لدي أي توقعات حقًا”. “أنا أفاجئ نفسي قليلاً هنا وهناك.”

مايلز لديه هذه الثقة الهادئة.

إنها لطيفة الكلام ومحفوظة. ردودها على أسئلة الصحفيين مدروسة وحلوة. إنها تحمل نفسها مع اتزان وهدوء المحارب المخضرم.

إنها مثال رائع.

لكن كرة السلة تبرز جانبًا مختلفًا لمايلز.

عندما تخطو إلى الملعب، يتغير سلوكها. إنها كاشطة. لعبتها صاخبة. سوف تتحدث عن القمامة ثم تتبعها بتمريرة مبهرجة أو سلة صعبة.

لقد اكتسب مايلز الحق في ضرب المعارضين. لقد نالت احترام من حولها، سواء كانوا يحبونها أم لا.

قال مايلز: “كنت أعرف دائمًا من أنا كلاعب”. “أعتقد أنني مخطئ في اعتباري غطرسة، لكنني أعتقد أن هذه مجرد ثقة عميقة كان علي أن أبنيها وأجلس مع نفسي وأجد ذلك بداخلي.”

مايلز، التي بدأت مسيرتها الجامعية في نوتردام لكنها لعبت الموسم الماضي في TCU، عززت ثقتها بنفسها أثناء عودتها من دوري أبطال آسيا الذي أبعدها عن الملاعب طوال موسم 2023-24 بأكمله. خلال فترة التعافي تلك، كان على مايلز أن تقوم بالكثير من التفكير الذاتي وأن تحدد شخصيتها داخل الملعب وخارجه.

وهذا العمل يؤتي ثماره الآن.

أحد الأشياء الوحيدة التي تجعل مايلز في بعض الأحيان غير مرتاحة هو الاضطرار إلى توجيه زملائها الكبار في الفريق حول المكان الذي يجب أن يكونوا فيه وماذا يفعلون.

قال مايلز: “إنه أمر غير مريح حقًا في بعض الأحيان”. “أفضل ألا أفعل ذلك، لكنني أعلم أن طبيعة منصبي تتطلب ذلك وقد منحتني شيريل تلك الثقة”.

اكتسبت مايلز تلك الثقة من ريف من خلال الطريقة التي تلعب بها بنفسها.

قال ريف: “نحن محظوظون لأن أوليفيا مايلز كانت مستعدة للانطلاق من اليوم الأول”. “لم تكن خائفة، ومنذ اليوم الأول، شعرت وكأنها تنتمي. وهي جزء كبير من سبب نجاحنا.”