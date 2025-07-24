تعود صوفي كننغهام إلى WNBA بعد تغريمها

صوفي كننغهام لا تأخذها بشكل جيد بهدوء.

ضربت نجمة الحمى في WNBA بعد تغريمها 500 دولار مقابل تيخوك نشرتها الأسبوع الماضي ، حيث يبدو أنها التقطت رصاصة في الحكام ، مع وظيفة يوم الأربعاء.

“حصلت على غرامة قدرها 500 دولار لهذا Tiktok” ، كتب Cunningham على X ، إلى جانب اثنين من الرموز التعبيرية للبكاء أثناء مشاركة الفيديو. “أتساءل لماذا هذا أمر مضحك بالنسبة لي … مثلما حدث ، لقد حصلت عليه برعم! لأنه لا توجد أشياء أكثر أهمية للقلق من دورينا الآن.”

في الفيديو ، قام Cunningham Minch-Myply the Lip the Worts بأغنية Sabrina Carpenter “Manchild” وكان الكلمات كتبت عبارة “@ بعض الحكام”.

“غبي. أم أنها بطيئة؟ ربما ، إنها عديمة الفائدة” ، تغني كاربنتر في جزء من الأغنية التي استخدمتها كننغهام في منشورها.

لم يكن من الواضح تمامًا ما كان يشير إليه كننغهام عندما قالت إن الدوري لديه أشياء “أكثر أهمية” للتعامل معها ، ولكن هناك مفاوضات CBA رفيعة المستوى بين WNBA واتحاد اللاعبين.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، كان لدى Cunningham رد ناري على سؤال مراسل حول عدد الألعاب في موسم WNBA.

وقال كننغهام في ممارسة الحمى يوم الأحد: “يمكنك فقط إخبار (المفوض) كاثي (إنجلبرت) بدفعنا لنا ، ومن ثم يمكننا إجراء مناقشة”.

تم تغريم كننغهام الشهر الماضي بسبب دورها في حادثة نارية خلال لعبة Sun-Fear ، حيث دافعت عن كلارك بعد أن أصيبت بحارس Sun Guster Jacy Sheldon.

لقد خرجت من الحكام بعد ذلك مع تعليقات postgame.

وقالت: “خلال ذلك ، كان الأمر مجرد جزء من اللعبة. أعتقد أن الحكام كانت لها علاقة كبيرة بذلك”. “لقد كان تراكمًا لبضع سنوات (من) حتى الآن لا يحميون لاعب نجمة WNBA. في نهاية اليوم ، سأحمي زملائي في الفريق.

“هذا ما أفعله.”