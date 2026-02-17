تعود ليندسي فون إلى منزلها بعد إصابتها في الألعاب الأولمبية لكنها تقول إنها لا تزال غير قادرة على الوقوف

أكدت ليندسي فون ليلة الاثنين أنها عادت إلى الأراضي الأمريكية – بعد أكثر من أسبوع من كسر ساقها في حادث مروع في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وكتب أسطورة الألعاب الأولمبية، 41 عاما، على موقع X: “لم أقف على قدمي منذ أكثر من أسبوع… كنت في سرير المستشفى بلا حراك منذ مشاركتي في السباق. وعلى الرغم من أنني لم أتمكن بعد من الوقوف، إلا أن العودة إلى أرض الوطن أمر رائع”.

وأشادت بالأطباء في إيطاليا الذين اعتنوا بها أثناء وجودها في المستشفى.

كانت فون قد أصيبت بالفعل بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي عندما خرجت من الألعاب في 8 فبراير.

لقد أجرت بالفعل أربع عمليات جراحية – آخرها يوم السبت – ومن المقرر أن تخضع لمزيد من العمليات.

وقالت كارين كيلدو، شقيقة فون، لـTMZ Sports إن قافز التزلج لا يتطلع إلى الأمام كثيرًا.

وقالت: “إنها قوية جدًا، وهي تتغلب على هذه المحنة… يومًا بعد يوم”.

لم يؤكد Kildow متى سيعود Vonn إلى الولايات المتحدة أثناء حديثه إلى المنفذ.

وقال الدكتور برتراند سونيري كوتيت، خبير جراحة العظام في الركبة، لقناة RMC Sport الفرنسية الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق أشهرًا قبل أن يتمكن فون من المشي بشكل طبيعي مرة أخرى.

شاركت فون مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر قصصها على Instagram يظهر أثناء غسلها.

وعلقت على أحد المقاطع قائلة: “كم أنا محظوظة بوجود أشخاص يهتمون بي”.

وأعادت نشر تعليق أسطورة التنس نوفاك ديوكوفيتش، الذي وصف فيه فون بأنه الملهم والبطل.

وخلال الأسبوع الماضي، أبقت معجبيها على اطلاع دائم بآخر العمليات الجراحية التي أجرتها.

تحطمت فون بعد 13.4 ثانية فقط من ركضها بعد أن تعلقت بالبوابة.

لقد تم قذفها في الهواء قبل أن تسقط في جبل الدولوميت.

ثم تم نقل الرياضي المصاب جوا خارج المسار.

وقال والد فون، آلان كيلدو، لوكالة أسوشيتد برس إن إصابتها يجب أن تمثل نهاية مسيرتها المهنية.

وقال في ذلك الوقت: “إنها تبلغ من العمر 41 عامًا وهذه هي نهاية حياتها المهنية”.

“لن يكون هناك المزيد من سباقات التزلج لـ Lindsey Vonn، طالما لدي ما أقوله حول هذا الموضوع.”

واعتزلت فون، التي فازت بالميدالية الذهبية في سباق الانحدار للسيدات في ألعاب فانكوفر 2010، الرياضة في فبراير 2019 بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الركبة.

عادت إلى التزلج في عام 2024 – وهو نفس العام الذي خضعت فيه لاستبدال الركبة اليمنى.