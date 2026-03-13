تعيد الطائرات أندريه سيسكو بعقد مدته عام واحد بقيمة 5.25 مليون دولار

واصلت الطائرات الإضافة إلى موقع الأمان يوم الجمعة.

وأكد مصدر أن الفريق وافق على عقد لمدة عام واحد مع أندريه سيسكو.

وذكرت شبكة NFL أن قيمة الصفقة تصل إلى 5.25 مليون دولار.

بدأ Cisco ثماني مباريات لفريق Jets الموسم الماضي قبل أن ينهي موسمه بتمزق في العضلة الصدرية في الأسبوع الثامن.

كان لديه 41 تدخلات وتعافيًا واحدًا للطائرات.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أول أربعة مواسم له في دوري كرة القدم الأمريكية مع فريق جاكوار.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الطائرات ستعيد شركة Cisco، خاصة بعد قيامها ببعض التحركات الأخرى في هذا المنصب هذا الأسبوع.

استحوذت الطائرات على Minkah Fitzpatrick في التجارة مع Dolphins لتكون بداية.

لقد أضافوا أيضًا Dane Belton من العمالقة.

قام الفريق بصياغة ملاخي مور الموسم الماضي وشارك في 14 مباراة.

يعتقد فيتزباتريك أنه يشغل نقطة أمان واحدة، على الرغم من أنه قال هذا الأسبوع إن الفريق يمكن أن يستخدمه كنيكل خاص بهم.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تسير الأمور في هذا المركز في المعسكر التدريبي.

توني آدامز، الذي بدأ العام الماضي كبداية، غادر في وكالة حرة، وانضم إلى العمالقة.

أعلن فريق Jets أيضًا عن إعادة التعاقد مع الظهير Mykal Walker يوم الجمعة.

كان ووكر لاعبًا قويًا في الفرق الخاصة لفريق جيتس الموسم الماضي.

وتوصل الفريق أيضًا إلى اتفاق لإعادة معالجة تشوكوما أوكورافور، وفقًا لمصدر.

Okorafor يمنح الطائرات العمق على خط الهجوم.

لقد لعب 14 مباراة مع فريق جيتس العام الماضي، لكن كل ذلك كان ضمن فرق خاصة.