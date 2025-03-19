تعيد DOD مقالة Jackie Robinson بعد الإزالة كجزء من Dei Purge

تم تنظيف مقال عن خدمة جاكي روبنسون في الجيش من موقع وزارة الدفاع يوم الأربعاء وتم ترميمه لاحقًا بعد أن أخبر مسؤول DOD ABC News أنه “تمت إزالته عن طريق الخطأ”.

أخبر المسؤول المنفذ أنه قد تم القبض عليه من بين مواد أخرى تمت إزالتها على مصطلحات البحث المستخدمة لتحديد محتوى التنوع والإنصاف والإدماج من الموقع ، كجزء من توجيه الرئيس دونالد ترامب للتخلص من مبادرات DEI التي وضعتها الإدارة السابقة.

هذا المقال ، وهو جزء من سلسلة DOD بعنوان “أبطال الرياضة الذين خدموا” ، هو احتفال بإنجازات روبنسون الرياضية وكذلك خدمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية وإرثه الدائم كرمز للحقوق المدنية حيث أصبح أول لاعب أسود في لعبة البيسبول في الدوري الرئيسي في عام 1947.

أخبر السكرتير الصحفي للبنتاغون جون أولليوت منافذ متعددة في بيان إن “كل شخص في وزارة الدفاع يحب جاكي روبنسون” ، بينما يذكر أيضًا احترامهم لطيار طيار توسكيجي ومتحدثين في رمز نافاجو ومشاة البحرية في إيوو جيما – جميعهم تم نقلهم أيضًا على صفحات الويب الخاصة بهم.

من المتوقع أن تتم استعادة هذه الصفحات أيضًا ، حسبما ذكرت ABC News.

وقال أولليوت في البيان: “نحييهم بسبب خدمة بطولية قوية وفي كثير من الحالات لبلدنا ، توقف كامل”. “لا ننظر إليهم أو نسلط الضوء عليهم من خلال منظور الخصائص غير القابلة للتغيير ، مثل العرق أو العرق أو الجنس. نحن نفعل ذلك فقط من خلال الاعتراف الوطني وتفانيهم في مهمة مصارعة الحروب مثل أمريكي آخر من أي وقت مضى يرتدي الزي الرسمي.”

أشار Ullyot أيضًا إلى DEI على أنه “أيديولوجية الأسهم التمييزية” وأضاف أنها “تقسم” و “تآكل” التماسك بين الوحدة.

وقال “نحن سعداء بالامتثال السريع في جميع أنحاء القسم مع التوجيه لإزالة محتوى DEI من جميع المنصات”. “في الحالات النادرة التي تتم فيها إزالة المحتوى – إما عن عمد أو عن طريق الخطأ – من النطاق المحدد بوضوح للتوجيه ، فإننا نوجه المكونات وتصحح المحتوى بحيث يتعرف على أبطالنا لخدمتهم المخصصة إلى جانب زملائهم الأمريكيين ،” الفترة “.

قال المقال ، الذي يحمل عنوان “أبطال الرياضة الذين خدموا: البيسبول ، جاكي روبنسون ، جندي الحرب العالمية الثانية” ، قصة كيف تم تعيين روبنسون في وحدة سلاح الفرسان الجيش المنفصل بعد أن تمت صياغته في عام 1942 وتناول اعتقاله عام 1944 عندما رفض أمرًا بخلفية حافلة الجيش.

تم تبرئة روبنسون خلال محكمة عسكرية في وقت لاحق من ذلك العام وخرجت بشرف في نوفمبر 1944.

تم تعزيز مكان روبنسون في التاريخ الأمريكي عدة مرات ، بما في ذلك MLB الذي تقاعد بشكل دائم رقم 42 في الدوري بأكمله ويحتفل بيوم جاكي روبنسون كل 15 أبريل.

في الشهر الماضي فقط ، أعلن ترامب عن خطط لقانون روبنسون ، من بين شخصيات سوداء أخرى بارزة ، لتكون جزءًا من الحديقة الوطنية المقترحة للبطل الأمريكيين.

خلال هذا الإعلان ، وصفهم ترامب بأنهم “أجيال من الأساطير السوداء والأبطال والمحاربين والوطنيين الذين ساعدوا في دفع بلدنا إلى الأمام إلى العظمة.”