تغذية الطيور الجديدة؟ لا تضع الطعام بالداخل فحسب، بل انشره في كل مكان!

هناك العديد من المتع البسيطة في الحياة: أول رشفة من القهوة الساخنة في الفناء الخاص بك، والشعور بالملاءات الطازجة عندما تزحف إلى السرير، ومشاهدة الطيور الجميلة تتجمع حول وحدة تغذية في الفناء الخاص بك. إذا كنت تعتبر نفسك مراقبًا للطيور، فأنت تعرف الإثارة المرتبطة بوحدة تغذية الطيور المكتسبة حديثًا. فقط لأنك اشتريت واحدة وملأتها ببذور مغرية، لا يعني أن الطيور سوف تتدفق عليها على الفور. إذا كنت ترغب في الاستفادة من وجود وحدة تغذية الطيور في حديقتك، فمن المهم الإعلان عن وحدة التغذية الجديدة لأصدقائك الطيارين.
في حين أن الطيور ستأتي بسعادة إلى وحدة التغذية الجديدة بمجرد التعرف عليها، فإن الطيور حيوانات برية لن تربط تلقائيًا رؤية وحدة التغذية الجديدة بالطعام. لهذا السبب، ستحتاج إلى نثر بذور الطيور حول وحدة التغذية لجذبهم بصريًا للتحقق من الجهاز الجديد في حديقتك. إن رمي حفنة قليلة من البذور حول المنطقة المجاورة للمغذية سيقربها أكثر؛ في الوقت المناسب، سوف ترفرف إلى وحدة التغذية وتبدأ في تناول الطعام.
ومع ذلك، فإن الصبر أمر أساسي، حيث قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تسجل الطيور أن وحدة التغذية مخصصة لاستخدامها. أثناء الانتظار، تأكد من أن البذور الموجودة في وحدة التغذية طازجة وليست رطبة أو فاسدة؛ سيؤدي هذا إلى الإضرار بفرص تكرار أصدقاء الطيور لها. قد ترغب أيضًا في تجربة وضع وحدات التغذية على ارتفاعات مختلفة، وهو أمر أساسي لجذب الطيور.
مكان رش بذور الطيور لتحقيق أقصى قدر من النجاح
لجذب الطيور إلى وحدة التغذية الجديدة، ستحتاج إلى البدء بنشر بذور الطيور بعيدًا بما يكفي لجذب الطيور البعيدة ولكن قريبة بما يكفي بحيث تعرف مكان البحث عن المزيد. يمكنك محاولة نثر البذور على الرصيف أسفل وحول وحدة التغذية ونشر بعضها على العشب أو الحصى على الأرض لمنحهم مسارًا ليتبعوه أيضًا.
حتى بعد أن تعلم أن وحدة التغذية مليئة بالأطعمة اللذيذة، تحتاج الطيور إلى ظروف آمنة حتى ترغب في تناول الطعام. للحصول على حل عدم التدخل، قم بتثبيت وحدة تغذية الطيور الجديدة في جزء من الفناء الذي لا يغامر به كلبك أبدًا – مثل الفناء الأمامي أو الجانبي. إذا كان حيك مغمورًا بالقطط الضالة أو الضالة، فمن الحكمة أيضًا تثبيت جهاز تغذية الطيور الجديد الخاص بك في منطقة ذات مساحة كافية – من الناحية المثالية حوالي 12 قدمًا من الشجيرات أو أماكن الاختباء الأخرى. يمنح هذا الطيور بيئة أكثر أمانًا للاسترخاء وتناول الطعام، حيث سيكون من السهل عليها رؤية قطة على مسافة بعيدة.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه إذا كنت ترغب في جذب المزيد من الطيور إلى حديقتك، فقد تحتاج إلى تحسين لعبة إطعام الطيور لديك. تعتبر بذور الطيور سلعة ثمينة للطيور (والسناجب)، ولكن وحدة تغذية واحدة لن تكون قادرة على مواكبة الطلب من الطيور البرية. سيؤدي وضع عدد قليل من مغذيات الطيور حول الفناء إلى جذب المزيد من الزوار وتقليل المنافسة. أخيرًا، إذا كان لديك جهاز تغذية للطيور ولكن لا يوجد طيور، ففكر في إضافة حمام طيور مهم.