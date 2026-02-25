تغذية الطيور الجديدة؟ لا تضع الطعام بالداخل فحسب، بل انشره في كل مكان!

هناك العديد من المتع البسيطة في الحياة: أول رشفة من القهوة الساخنة في الفناء الخاص بك، والشعور بالملاءات الطازجة عندما تزحف إلى السرير، ومشاهدة الطيور الجميلة تتجمع حول وحدة تغذية في الفناء الخاص بك. إذا كنت تعتبر نفسك مراقبًا للطيور، فأنت تعرف الإثارة المرتبطة بوحدة تغذية الطيور المكتسبة حديثًا. فقط لأنك اشتريت واحدة وملأتها ببذور مغرية، لا يعني أن الطيور سوف تتدفق عليها على الفور. إذا كنت ترغب في الاستفادة من وجود وحدة تغذية الطيور في حديقتك، فمن المهم الإعلان عن وحدة التغذية الجديدة لأصدقائك الطيارين.

في حين أن الطيور ستأتي بسعادة إلى وحدة التغذية الجديدة بمجرد التعرف عليها، فإن الطيور حيوانات برية لن تربط تلقائيًا رؤية وحدة التغذية الجديدة بالطعام. لهذا السبب، ستحتاج إلى نثر بذور الطيور حول وحدة التغذية لجذبهم بصريًا للتحقق من الجهاز الجديد في حديقتك. إن رمي حفنة قليلة من البذور حول المنطقة المجاورة للمغذية سيقربها أكثر؛ في الوقت المناسب، سوف ترفرف إلى وحدة التغذية وتبدأ في تناول الطعام.

ومع ذلك، فإن الصبر أمر أساسي، حيث قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تسجل الطيور أن وحدة التغذية مخصصة لاستخدامها. أثناء الانتظار، تأكد من أن البذور الموجودة في وحدة التغذية طازجة وليست رطبة أو فاسدة؛ سيؤدي هذا إلى الإضرار بفرص تكرار أصدقاء الطيور لها. قد ترغب أيضًا في تجربة وضع وحدات التغذية على ارتفاعات مختلفة، وهو أمر أساسي لجذب الطيور.