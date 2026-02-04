تغلبت كرة السلة في جامعة كاليفورنيا على روتجرز 98-66 في بطولة Big Ten لكرة السلة

صه! لا أحد يخبر كزافييه بوكر أنه تم إحضاره إلى هنا للدفاع والارتداد.

على الأقل ليس في ليلة كهذه

كان رجل UCLA الضخم بمثابة دينامو هجومي يوم الثلاثاء خلال مباراة كان فيها الدفاع مجرد اقتراح.

اختر ما يناسبك من النقاط البارزة. كان هناك غمر بكلتا اليدين من تمريرة داخلية. غمر آخر من القيادة والطبق. تمريرة جميلة إلى إيريك دايلي جونيور ليقوم بتسديد الكرة بيد واحدة.

كان بوكر خاليًا من العيوب تقريبًا من الناحية الهجومية خلال فوز فريق Bruins على روتجرز بنتيجة 98-66 في Pauley Pavilion. لقد قام بـ 10 من 11 تسديدة – ولم يفتقد سوى ركلة ركنية – وجميع الرميات الثلاث الأربع في طريقه إلى أعلى مستوى في مسيرته 24 نقطة إلى جانب خمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

“من الرائع أن نرى ابتسامة كزافييه بوكر،” قال مدرب جامعة كاليفورنيا، ميك كرونين، في إشارة إلى ما كان موسمًا صعبًا في بعض الأحيان بالنسبة لانتقال ولاية ميشيغان الذي يبدو أنه في صعود قوي.

كان هذا هو ما احتاجته جامعة كاليفورنيا (16-7 بشكل عام، 8-4 Big Ten) للتغلب على خسارتها المرهقة على أرضها أمام إنديانا منذ ثلاثة أيام.

وقال بوكر، الذي كان أعلى مستوى له في مسيرته السابقة هو 18 نقطة أمام أوكلاند الموسم الماضي: “بالتأكيد لم أخوض مباراة بهذه الجودة منذ فترة”. “أعني أن الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو مجرد البقاء واثقًا في كل ما أقوم به والثقة في العمل الذي أقوم به خارج نطاق التدريب. مجرد الثقة في ذلك، ثم التواجد حول مجموعة رائعة من الرجال الذين يشجعونني.”

نجاح بوكر من مسافة بعيدة هذا الموسم – فهو الآن يحقق 48.5% من رمياته الثلاثية – دفع كرونين مؤخرًا إلى التوقف عن التدريب وإرشاد لاعبيه للحصول على الكرة في المنتصف بطول 6 أقدام و11 عندما يكون مفتوحًا من خلف القوس.

قال كرونين: “ليس من الضروري أن تكون متخصصًا في الرياضيات لتكتشف ذلك، فالحصول على 3 مفتوحة من Book أفضل من الحصول على درجتين من أي شخص آخر”.

ماذا يعني ذلك؟

حصل فريق Bruins على فوز كان عليهم بالتأكيد أن يمنحوه مكانتهم في بطولة NCAA.

أدرجت معظم التوقعات جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس باعتبارها المصنف رقم 10 أو رقم 11 الذي يدخل يوم الثلاثاء، مما يضعها بقوة على الفقاعة. الخسارة على أرضه أمام روتجرز، الذي خسر الآن ست مباريات متتالية وفشل في تحقيق فوز على الطريق في لعبة Big Ten، كان من الممكن أن تنفجر تلك الفقاعة بشكل فعال.

نقطة تحول

بعد السماح لروتجرز بتسديد 53.3٪ في الشوط الأول، قررت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس البدء في اللعب الدفاعي.

توقف فريق Bruins باستمرار أثناء تقدمه 12-3 لفتح وسادة 64-43 وإزالة أي شك باق حول النتيجة. كما احتفظوا بالحارس كادن باورز بدون أهداف في الشوط الثاني بتسديد 0 مقابل 3 بعد أن أحرقهم بـ 18 نقطة في تسديد سبعة مقابل ثمانية في الشوط الأول.

أفضل لاعب: دونوفان دنت

بينما قاد بوكر فريقه في التهديف، كان لدى دنت أفضل مباراة شاملة بثنائية مزدوجة.

كانت نقاطه الـ 13 و11 تمريرة حاسمة أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أنه كان لديه معدل دوران واحد فقط، وهو استمرار للفترة الأخيرة التي ارتكب فيها أخطاء محدودة.

قال كرونين: “إنه يريد الحصول على أي فرصة في مسيرة احترافية. كان على دوني أن يأتي إلى هنا ويفعل ثلاثة أشياء: الأول هو جعلنا نفوز (و) اثنان وثلاثة هي كيفية جعلنا نفوز – اعتن بالكرة واللعب بقوة أكبر في الدفاع عما فعل في نيو مكسيكو. أصعب بكثير”.

التالي

أنهى فريق Bruins مباراته الثلاث على أرضه ضد واشنطن يوم السبت قبل الحصول على استراحة نادرة لمدة أسبوع. بعد ذلك سينطلقون في أصعب رحلة لهم هذا الموسم للمباريات ضد رقم 2 ميشيغان ورقم 10 ولاية ميشيغان.