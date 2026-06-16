تغلب دودجرز على رايز خلف انفجار ميغيل روخاس

أعطى ميغيل روخاس التقدم لفريق دودجرز في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وهذه المرة، لم يهدرها فريقهم.

في فوز 4-3 على رايز في ملعب دودجر، تغلب الفريق على عجز مبكر في ثلاث أشواط على أرض كايل تاكر، وتقدم لأول مرة في الليل بناءً على إشارة روخاس، وانفجر بقوة إلى الحقل الأيسر في الشوط السابع، ثم علق خلف ثلاث جولات بدون أهداف من لعبة الثيران المشاجرة سابقًا، وارتد من خسارته الأولى في سلسلة في شهر في نهاية الأسبوع الماضي بانتصار ضئيل لفتح هذا المنزل المكون من ست مباريات.

كان أداء روخاس على أرضه هو الفارق، حيث أخذ رجل المرافق المخضرم ستيفن ماتز صاحب اليد اليسرى لرايز بعمق بأرجوحة كانت – – من الناحية الجمالية، على الأقل – – تذكرنا بهوميروس اللعبة 7 البطولي في بطولة العالم العام الماضي.

لكن ساحة اللعب قدمت أكثر العلامات المشجعة.

مع دخول يوم الاثنين، حصلت الوحدة على 7.51 عصر هذا الشهر، وهو جيد لأسوأ علامة في العملات الرئيسية في يونيو.

ولكن بعد بداية من ستة أشواط وثلاثة أشواط من إريك لوير والتي ساعدها بشكل كبير دفاع دودجرز، حصل النادي على إطارات خالية من الأهداف من كايل هيرت في الشوط السابع (الذي عمل حول فرديتين فرديتين)، ويل كلاين وأليكس فيسيا (الذي تقطعت به السبل بالعداء في المركز الثالث في المركز الثامن) وتانر سكوت (الذي تصدى للمرة الثامنة في الشوط التاسع).

ماذا يعني

بعد خسارة اثنين من ثلاثة أمام White Sox لإنهاء رحلتهم البرية الأخيرة، عاد فريق Dodgers (46-27) إلى عمود الفوز يوم الاثنين ليتحسن إلى 8-6 في يونيو و22-9 منذ 13 مايو.

لقد حصلوا أيضًا على تقدم في هذه السلسلة على فريق Rays (41-28)، الذي هدأ منذ شهر مايو الحار وتراجع إلى المركز الثاني في الدوري الأمريكي الشرقي.

في الدوري الوطني الغربي، عاد فريق دودجرز إلى ثماني مباريات على ملعب سان دييغو بادريس.

من هو المثير

من الواضح أن مشجعي دودجرز ما زالوا فاترين تجاه تاكر – ويتجلى ذلك في حصوله على نصف أصوات كل النجوم التي حصل عليها آندي بايجز، وأقل بـ 100 ألف صوت من تيوسكار هيرنانديز المصاب حاليًا.

ومع ذلك، فقد أظهر أخيرًا يوم الاثنين المزيد من مجموعة المهارات الشاملة التي دفعت فريق دودجرز إلى منحه عقدًا بقيمة 240 مليون دولار.

أولاً، قام بمحو عجز الفريق المبكر بنتيجة 3-0 من خلال تسديد ضربة ثلاثية في الجزء السفلي من الثانية، مما منحه ثاني جولة له على أرضه في ملعب دودجر هذا العام.

بعد ذلك، في الشوط الثالث، منع فريق دودجرز من التخلف مرة أخرى، حيث قطع عداءًا في لوحة المنزل برمية مثالية من المجال الأيمن للحفاظ على التعادل 3-3 وإنهاء الشوط.

بشكل عام، ذهب تاكر إلى 2 مقابل 4 – – وإن كان ذلك، مع ضربة رئيسية في المركز السادس مع عداءين في القاعدة، وطائرة في المركز الثامن مع عداء في المركز الثاني – ويصل الآن إلى 0.239 في الموسم مع 0.725 OPS.

من ليس كذلك

حظ فريق Rays في الكرة الضاربة.

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على الرغم من أن تشكيلة تامبا باي ضربت سبع مرات فقط يوم الاثنين، إلا أن قدرتها على وضع الكرة في اللعب تم إبطالها بسبب دفاع دودجرز القوي.

كانت مساعدة تاكر في الملعب أكبر لحظة. ولكن كان هناك أيضًا لعب مزدوج رئيسي في نهاية بداية لاور في المركز السادس (مما ساعده على إكمال بداية جيدة تمنحه 3.22 عصرًا في أربع مشاركات مع دودجرز) والعديد من اللحظات الرائعة من ماكس مونسي في المركز الثالث وموكي بيتس في نقطة التوقف القصيرة، بما في ذلك لاعب بيتس الذي أرسل ليتقدم على المركز التاسع مما أرسله بعيدًا إلى يمينه أثناء قيامه باللعب.

التالي

يواصل The Dodgers and Rays هذه السلسلة ليلة الثلاثاء، عندما سيلعب جاستن فروبلسكي (7-2، 2.95 عصرًا) في راحة لمدة أربعة أيام ضد صاحب اليد اليمنى في تامبا باي درو راسموسن (6-2، 2.71 عصرًا).