تغلب فريق تيمبروولفز على الإصابات ليحقق فوزًا صعبًا على ناجتس

مينيابوليس – سجل جادن مكدانيلز 32 نقطة واستحوذ على 10 متابعات وسجل تيرينس شانون جونيور 24 نقطة في بداية مفاجئة لمينيسوتا تمبروولفز المبتلى بالإصابات في فوز 110-98 على دنفر ناجتس في المباراة السادسة مساء الخميس والتي أنهت سلسلة أخرى متوترة من التصفيات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بين المنافسين.

مع غياب حراسهم الثلاثة الأوائل بسبب الإصابات، تقدم فريق تيمبروولفز بشكل كبير مع رودي جوبيرت وجوليوس راندل وناز ريد ليحققوا تقدمًا 64-40 في النقاط في الطلاء و50-33 في الارتداد.

وقال جوبيرت، الذي سجل 10 نقاط واستحوذ على 13 كرة مرتدة وثماني تمريرات حاسمة: “هذا ما لا تعلمه حقًا. هذا يتعلق بالإرادة. إنه يتعلق بالقلب، وهكذا تمكنا من التغلب على هذا التحدي الكبير”.

وستبدأ مينيسوتا، المصنفة رقم 6 في المؤتمر الغربي، الجولة الثانية في سان أنطونيو يوم الاثنين.

وسجل نيكولا يوكيتش 28 نقطة ومرر 10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات ليقود ناجتس لكن صديقه جمال موراي عانى للتحرر من مكدانيلز وأنهى الموسم برصيد 12 نقطة فقط من تسديد 4 مقابل 17.

سجل كاميرون جونسون 27 نقطة ليقود ليلة دنفر 10 مقابل 27 من العمق، لكن يوكيتش والرميات الثلاثية لم تكن كافية لمواكبة فريق تيمبروولفز المتحمس بشدة.

وقال مكدانيلز: “أنا سعيد بانتهاء الأمر، وسعيد لأننا تمكنا من احتلال القمة”. “لقد قيلت هذه الأشياء. أنا سعيد لأننا تمكنا جميعًا من إثبات وجهة نظرنا، وتحقيق الفوز، والانتقال إلى الجولة التالية.”

مع انضمام Ayo Dosunmu إلى Anthony Edwards وDonte DiVincenzo في القائمة غير النشطة، فقد فريق Timberwolves جزءًا كبيرًا من قدرتهم على إنشاء التسديدات.

كان الفوز في هذه المباراة سيتطلب جرعات إضافية من الدفاع والطاقة، وقد جلبوا كليهما. أضاف شانون عنصر السرعة الخالصة الذي لم يتمكن ناجتس من إيقافه عندما وجد مساحة نحو السلة. كان ماكدانيلز، الذي اعتنق دور الشرير، وحشًا على طرفي الأرض.

تغذى فريق Timberwolves على الجماهير الهادرة في كل منعطف وعوضوا باستمرار عن هجومهم الضائع بالصخب والرغبة.

أعطى لعب شانون المكون من ثلاث نقاط مع ترك 1:43 فريق Timberwolves تقدمًا بست نقاط، وتبعه ماكدانيلز برصاصة خنجر – كان سحبه المتوسط ​​​​المميز بمثابة حفيف من 19 قدمًا ليجعلها لعبة من سبع نقاط مع 1:06 للعب.

ثم اعترض تمريرة سريعة من يوكيتش ليستعيد الكرة ويبدأ عرضًا على خط المرمى.

منذ فوزه على فريق Timberwolves في خمس مباريات في الجولة الأولى والتأهل إلى بطولة NBA في عام 2023، لم يجد Nuggets الإنتاج أو الشجاعة التي احتاجها لتكملة أفضل لاعب في الفريق Jokic ثلاث مرات.

لقد مددوا السلسلة بفوز حاسم في المباراة الخامسة يوم الاثنين، لكن دفاع مينيسوتا نجح مرة أخرى في تحييد يوكيتش وإعطاء موراي فكرة لاحقة.

طارده ماكدانيلز بلا كلل حول المحيط. استمر جوبير، الحائز على جائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات، في منح يوكيتش وقتًا عصيبًا في الطلاء بذراعيه الطويلتين وتوقعه الرائع.

ألقى ماكدانيلز المزيد من الإثارة في هذا التنافس المتطور في وقت مبكر من السلسلة من خلال ضربة “المدافعين السيئين” الشاملة على Nuggets، ولم يخف أي من فريق Timberwolves سر نفوره من خصمه.

ثم ارتفعت دوافعهم إلى أعلى المستويات عندما سقط ديفينسينزو في الدقيقة الأولى من المباراة الرابعة، وتبعه لاعب الامتياز إدواردز في قائمة المصابين.

خلال التوقف في الربع الرابع، ظهر ديفينسينزو بابتسامة كبيرة وهو يجلس مع وضع قدمه خلف مقاعد البدلاء.