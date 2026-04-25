تغلب كايدن ماكدونالد من تكساس على العاطفة في لحظة مسودة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

كان يستحق الانتظار.

لن يرغب كايدن ماكدونالد أبدًا في إحياء الجولة الأولى من مسودة NFL لعام 2026 – حيث كان واحدًا من لاعبين اثنين فقط في الغرفة الخضراء لم يتم اختيارهما ليلة الخميس – ولكن قرار التدخل الدفاعي لولاية أوهايو بالعودة إلى مكان الحادث في بيتسبرغ أنتج واحدة من أفضل اللحظات في الجولة الثانية.

ماكدونالد، الذي تحدث مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل عن عودته، انفجر في البكاء عندما أخذه فريق تكساس مع الاختيار العام رقم 36، ثم واصل البكاء بدموع الفرح وعدم التصديق بينما شارك في عناق طويل مع جودل على المسرح، وأجرى مقابلته مع ESPN.

قال ماكدونالد: “إنه أمر عاطفي”. “أعلم أنه من المفترض أن أكون هنا. أنا محظوظة للغاية، أنا ممتنة للغاية… من حيث أتيت والآن أنا هنا، إنها نعمة.”

كان ماكدونالد جزءًا من فريق اللقب الوطني لولاية أوهايو لعام 2024، لكنه بدأ موسمًا واحدًا فقط لفريق Buckeyes، مسجلاً ثلاثة أكياس، و11 تدخلًا للخسارة، وتحسسين إجباريين وثلاث تمريرات دفاعية، بينما حصل على لقب Big Ten Defensive Lineman لهذا العام.

إن إضافة ماكدونالد في هيوستن تؤدي فقط إلى تعزيز ما كان بالفعل أحد أفضل دفاعات اتحاد كرة القدم الأميركي الموسم الماضي.

قال ماكدونالد: “سنعمل”. “أنا جاهز.”