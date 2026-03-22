تغير دور إريك مكسيم تشوبو موتينج في ريد بولز وسط انطلاقة جوليان هول

تعني الحركة الشبابية لريد بول نيويورك دورًا جديدًا لأحد اللاعبين الرئيسيين في النادي اعتبارًا من عام 2025.

كان من المتوقع أن يكون إريك مكسيم تشوبو موتينج، الذي قاد فريق ريد بولز في التسجيل العام الماضي، عنصرًا أساسيًا في هجوم هذا العام، لكن البداية المتميزة لهذا العام لجوليان هول قلبت هذه الفكرة رأسًا على عقب.

خارج المباراة الثالثة لهذا الموسم، خرج تشوبو موتينج من مقاعد البدلاء في وقت متأخر من المباريات، وهو تناقض صارخ لشخص بدأ 31 مباراة من أصل 33 مباراة في الموسم العادي للنادي في الموسم السابق.

وصف مايكل برادلي، المدير الفني لريد بولز، تشوبو موتينج بأنه “أفضل محترف على الإطلاق في كل شيء” عندما سألته صحيفة The Post عن كيفية تكيف المهاجم مع دوره الجديد عندما يخرج من مقاعد البدلاء.

وقال برادلي لصحيفة The Washington Post: “إنه زميل رائع في الفريق. المثال الذي يقدمه للجميع، حتى في عمره وخبرته، مجرد الحماس الذي يدخل به هنا كل يوم”. “الطريقة التي يخرج بها إلى ملعب التدريب كل يوم، بالطبع، هي الجودة التي لا يزال يتمتع بها. وعندما لا تكون القرارات لصالحه بالضرورة، فإنه لا يلفت انتباهه”.

ولم يلعب تشوبو موتينج في المباراة التي خسرها يوم السبت 6-1 أمام شارلوت بعد أن بلغ متوسطه 24 دقيقة خلال أول أربع مباريات.

وسجل هدفه الأول هذا العام في تعادل النادي 1-1 أمام تورونتو إف سي في وقت سابق من هذا الشهر بهدف دراماتيكي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل كل من إيدان توكلوماتي، وكيروين فارجاس، وبيب بيل، وويلفريد زاها، وأرتشي جودوين لصالح شارلوت إف سي.

وسجل هول هدف ريد بولز الوحيد في المباراة.

قال برادلي إن دور تشوبو موتينج لم يكن لأجل غير مسمى و”لا يوجد شيء ثابت”.

وقال: “إننا ننظر دائمًا إلى الأشياء على أساس يومي وأسبوعي وأسبوعي ونحاول اكتشاف أفضل طريقة لتجميع كل ذلك معًا للوصول إلى ما نحن فيه في تلك اللحظة”.

أشار زميله وزميله المخضرم في ريد بول إميل فورسبيرج إلى أن أهم شيء بالنسبة لأي لاعب في موقف كهذا هو “البقاء واثقًا”.

قال فورسبيرج لصحيفة The Post: “ثق بنفسك، هذا هو الشيء الوحيد، وابذل قصارى جهدك في كل تدريب”. “لا يمكنك أن تتأوه، لا يمكنك أن تكون (هذا) أو ذاك. عليك أن تفعل أفضل ما تستطيع، ولهذا السبب لدينا الكثير من الرجال الذين يقدمون مثالًا مثاليًا. بالنسبة لي، تشوبو استثنائي بكل الطرق. الطريقة التي يعمل بها كإنسان وأيضًا كلاعب كرة قدم، بالنسبة لي، أمر لا يصدق.”

نال تشوبو-موتينج الثناء في وقت مبكر من هذا الموسم على عمله مع مجموعة اللاعبين الشباب في النادي.

وأرجع أدري محمدي، البالغ من العمر 17 عامًا، الفضل إلى تشوبو موتينج في دفعه أثناء التدريب.

كان هذا شيئًا ذكره تشوبو موتينج قبل الموسم، حيث أراد المساعدة في توجيه نجوم ريد بولز الصاعدين.

وقال برادلي، مشيرًا على وجه التحديد إلى هول والمهاجم تانر روزبورو: “لقد أظهر دعمًا لا يصدق ويبذل قصارى جهده حقًا مع لاعبينا المهاجمين الشباب”. “جميع لاعبينا الشباب، ولكن المهاجمين الشباب بشكل خاص. لمساعدتهم، وتوجيههم، وما إلى ذلك، نحن محظوظون حقًا بوجود تشوبو في كل شيء.”