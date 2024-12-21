تغييرات قورتربك تثير الكثير من علامات الاستفهام في الخيال

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لقد أجبر موسم 2024 NFL مديري كرة القدم الخيالية على تحمل نصيبنا العادل من الإصابات، وقد نجا حتى من أسابيع تم فيها استبعاد كبار اللاعبين تمامًا.

لكن تم تكليفنا الآن بالتنقل عبر خمسة لاعبين وسطيين جدد يلتقطون لقطات لفرقهم هذا الأسبوع، وأصبحت أجهزة الاستقبال الواسعة التي افترضنا أنها ستوجهنا إلى النهائيات الآن علامات استفهام على قوائمنا.

كان من المفترض أن يكون جيري جودي، لاعب فريق براون الواسع، هو المنقذ الخيالي لهذا الموسم، والفائز الحقيقي بالدوري.

مع وجود جميس وينستون تحت المركز خلال المباريات السبع الماضية، بلغ متوسط ​​​​Jeudy سبعة مسكات مقابل 112.3 ياردة على 10 أهداف لكل لعبة.

كان لديه ثلاث جهود لمسافة 100 ياردة (واحدة لمسافة 235 ياردة) ووجد منطقة النهاية ثلاث مرات. كان أدنى إنتاج له خلال تلك الفترة هو 12.9 نقطة PPR، وتجاوز عتبة 20 نقطة ثلاث مرات.

الآن، خلال الدور نصف النهائي الخيالي هنا في الأسبوع 16، يواجه فريق Browns فريق Bengals، الذي يمكن القول إنه أحد أسوأ دفاعات التمريرات في الدوري.

ضخمة، أليس كذلك؟

تقول الفائز بالدوري؟ ليس بهذه السرعة.

يشتهر ونستون بأسلوبه “huck-it، chuck-it”، والاعتراضات كلها جزء من لعبته.

الجميع يعرف ذلك. حتى البني.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

لكن هذا الأسبوع، قرروا أنهم لم يعد بإمكانهم تحمل التحولات واستبدلوا وينستون بدوريان طومسون روبنسون، وهو بديل ليس صديقًا للخيال.

إذًا كيف من المتوقع أن نقدر قيمة Jeudy هذا الأسبوع؟

هل يمكن الوثوق بـ Thompson-Robinson، وهل يمكننا حتى التفكير في الأمر خلال التصفيات الخيالية؟

مع ارتفاع قيمة المستلمين الآخرين مثل Keenan Allen و Jalen McMillan و Adam Thielen، من الذي تثق به في تشكيلتك؟

ومع هذه الأهداف الثلاثة، نعلم أن هناك أهدافًا متسقة وعالية الجودة.

يعتمد كل من كاليب ويليامز وبرايس يونغ بشكل كبير على قدامى المحاربين، ويبدو أن ماكميلان قد ملأ أخيرًا المنصب الشاغر رقم 2 لبيكر مايفيلد الذي تركه كريس جودوين.

نظرًا لسجل طومسون روبنسون الحافل وقلة وقت التدريب مع جودي، يبدو أن الخيارات الثلاثة أفضل، ولكل منها طابق أعلى.

والبراون ما هم إلا قمة جبل الجليد.

قام فريق الصقور بوضع كيرك كوزينز على مقاعد البدلاء لمايكل بينيكس جونيور.

الجبابرة يقيمون مع ميسون رودولف.

يقوم القديسون بطرح سبنسر راتلر، ويعود العمالقة إلى درو لوك.

ينضم لاعبون مثل Drake London وCalvin Ridley إلى Jeudy في مجموعة أجهزة الاستقبال التي لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوثوق بها.

قد يكون اتباع الأهداف والانحياز إلى لاعبي الوسط الأكثر موثوقية هو الطريقة الوحيدة للتقدم إلى Super Bowl الخيالي.

هوارد بندر هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com. اتبعه على Xrotobuzzguy وشاهده في برنامج “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على قناة SiriusXM للرياضات الخيالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً. انتقل إلى موقع FantasyAlarm.com للحصول على جميع أخبار ونصائح كرة القدم الخيالية.