تفاصيل التصميم الخالدة التي تجعل حمامك الصغير يبدو أكبر

لمجرد أن حمامك صغير لا يعني أنه لا يمكن أن يكون له تأثير بصري كبير. إذا كنت تبحث عن طرق لجعل حمامك يبدو أكبر ، فلا تغفل السقف. تصميم الحمام الرائع هو كل شيء عن النظر في كل التفاصيل. لا يمكن فقط لتصيب التاج إنشاء مظهر مصقول ، ولكن يمكن أن يطيل مساحتك بشكل واضح. واحدة من أفضل الطرق لجعل الحمام الصغير الخاص بك يشعر بأنه أكبر هو تغيير نسب مساحتك وإنشاء انتقال أنيق بين الجدار والسقف. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأن يكون لديك بالفعل تفاصيل معمارية مثل الأغلفة أو التصميمات على السقف الخاص بك ، فإن صب التاج هو وسيلة رائعة لجعلها تبرز.

في حين أن بعض المصممين يضيفون فقط صب التاج إلى مساحات أكبر مثل غرف النوم الرئيسية وغرف المعيشة ، إلا أن هناك شيء مذهل حول إضافة تقليم مزخرف في مساحة مضغوطة. يتم تحديد حجم صب التاج الخاص بك حسب ارتفاع الأسقف الخاصة بك. للحصول على سقف ثمانية أقدام ، يمكنك اختيار صب التاج بعرض في مكان ما بين اثنين ونصف إلى ست بوصات. بالنسبة للسقوف التي يزيد ارتفاعها عن عشرة أقدام ، يمكنك اختيار القولبة التي تتراوح بين أربعة وأربعة وعشرين بوصة. إذا كانت جدران الحمام الخاصة بك مملوءة ، فلا يزال بإمكانك تثبيت صب التاج طالما أنك تبرز الجزء الخلفي من صبك واستخدام المواد اللاصقة الشاقة. لا تنسى أن تغلق جميع الثغرات باستخدام تسد ماء.