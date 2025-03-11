تفاصيل التصميم الخالدة التي تجعل حمامك الصغير يبدو أكبر

لمجرد أن حمامك صغير لا يعني أنه لا يمكن أن يكون له تأثير بصري كبير. إذا كنت تبحث عن طرق لجعل حمامك يبدو أكبر ، فلا تغفل السقف. تصميم الحمام الرائع هو كل شيء عن النظر في كل التفاصيل. لا يمكن فقط لتصيب التاج إنشاء مظهر مصقول ، ولكن يمكن أن يطيل مساحتك بشكل واضح. واحدة من أفضل الطرق لجعل الحمام الصغير الخاص بك يشعر بأنه أكبر هو تغيير نسب مساحتك وإنشاء انتقال أنيق بين الجدار والسقف. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأن يكون لديك بالفعل تفاصيل معمارية مثل الأغلفة أو التصميمات على السقف الخاص بك ، فإن صب التاج هو وسيلة رائعة لجعلها تبرز.
في حين أن بعض المصممين يضيفون فقط صب التاج إلى مساحات أكبر مثل غرف النوم الرئيسية وغرف المعيشة ، إلا أن هناك شيء مذهل حول إضافة تقليم مزخرف في مساحة مضغوطة. يتم تحديد حجم صب التاج الخاص بك حسب ارتفاع الأسقف الخاصة بك. للحصول على سقف ثمانية أقدام ، يمكنك اختيار صب التاج بعرض في مكان ما بين اثنين ونصف إلى ست بوصات. بالنسبة للسقوف التي يزيد ارتفاعها عن عشرة أقدام ، يمكنك اختيار القولبة التي تتراوح بين أربعة وأربعة وعشرين بوصة. إذا كانت جدران الحمام الخاصة بك مملوءة ، فلا يزال بإمكانك تثبيت صب التاج طالما أنك تبرز الجزء الخلفي من صبك واستخدام المواد اللاصقة الشاقة. لا تنسى أن تغلق جميع الثغرات باستخدام تسد ماء.
كيفية اختيار صب التاج الأيمن لحمامك
إذا كنت تتساءل عن كيفية تثبيت صب التاج بشكل صحيح ، فإن القواعد تختلف قليلاً عن حمامك. قبل أن تقفز إلى عملية التثبيت ، تحتاج إلى التأكد من تحديد المادة المناسبة. تملي مستويات الرطوبة المرتفعة في الحمام أن الخشب نفسه يجب أن يكون مختومة في النهاية المقاومة للماء أو يجب عليك اختيار مادة مختلفة تمامًا. خلاف ذلك ، فأنت تخاطر بالتزييف والعفن والعفن. يقدم Lowe’s صب التاج المقاوم للرطوبة ، والقائم على PVC للنظر فيه. إذا كنت تعتزم التمسك بالخشب ، فهذا ما تحتاج إلى معرفته عن الخشب العازلة للماء. تأكد من أن صب التاج الخاص بك ليس ألوافًا متوسطة الكثافة ، حيث يمكن أن تتلف تلك المادة المركبة بسهولة بالرطوبة.
خارج المادة ، هناك عدة أنماط من صب التاج يجب مراعاته ، اعتمادًا على أهدافك الجمالية. إذا كنت ترغب في إضافة موسيقى البوب ذات الاهتمام المرئي ، فلن تخطئ في صب التاج الأبيض الكلاسيكي. إذا كنت تريد أن تنبثق ، فيمكنك اختيار لون متناقض لجدرانك أو السقف. لإلقاء نظرة رقيقة ، رسم بقية غرفتك نفس ظل اللون الأبيض مثالي. من الناحية التصميم ، يمكنك الاختيار بين صب التاج الفيكتوري المزخرف بشكل علني ، أو أسلوب حرفي تقليدي ، أو شيء أكثر بساطة. يمكن أن يساعد Cove Labouling ، الذي يحتوي على شكل مقعر ، مساحتك في أن تبدو أكبر.