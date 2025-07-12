تفاصيل التصميم المذهلة لـ Nate Berkus ليست اتجاهًا مرورًا: إليك كيفية الحصول على المظهر

طبقة. غير متوقع. كلاسيكي. هذه مجرد عدد قليل من الطرق التي يمكن للمرء أن يصفها المصمم الداخلي نيت بيركوس. وقال نجمة HGTV للمنازل والحدائق: “لدي سحر مطلق للأشياء ، والأشياء والمساحات والأماكن التي وقفت لاختبار الوقت”. تمت معالجة المشجعين مؤخرًا بجولة صغيرة داخل منزل Nate Berkus و Jeremiah Brent المذهل عندما نشر Berkus بعض الصور المذهلة لـ Instagram لغرفة المعيشة للزوجين. تدعم الجدران المحايدة بهدوء الأثاث الخشبي والمقاعد ، مما ينجذب بشكل متوقع في كريم التوقيع والألوان السوداء. لكن المشجعين كانوا أكثر سحرًا بمستوى الملمس الذي تم تحقيقه طوال الوقت. أنجزت بيركوس هذا ليس فقط عن طريق وضع المفروشات غير المتوقعة مع الصور الظلية القديمة ، ولكن من خلال احتضان القطع الجدار قبل الحرب الشديد وتوصيل التاج ، والتي هي تفاصيل التصميم المذهلة التي ليست اتجاه تمريرة.
لمعرفة المزيد حول أسلوب ما قبل الحرب وكيف يمكنك دمجه مع تقليم في منزلك ، أعطانا مارك جونستون ، مؤسس استشارات التصميم التاريخي ، المتهدمة. “يشير تقليم ما قبل الحرب إلى الصب الزخرفي الواردة في منازل من مختلف الأساليب المعمارية التي تم بناؤها بين عام 1900 وبداية الحرب العالمية الثانية” ، أوضح جونستون خلال مقابلته الحصرية مع House Digest. “إنه يمثل الانتقال من العمل المعقدة والمعقدة للعصر الفيكتوري المتأخر إلى جمالية أبسط وأكثر أناقة من الإحياء الاستعماري ، الحرفي ، أنماط آرت ديكو وتبسيط الأساليب الحديثة.” بسبب هذا التداخل بين صب التاج البسيط والأنيق ، مثل تلك الموجودة في منزل Nate Berkus و Jeremiah Brent في مدينة نيويورك من بين أنواع القطع التي ستحسن من ظهور أي غرفة.
استخدم تقليم ما قبل الحرب الحالي إن أمكن وتوسيط أي شيء جديد للمطابقة
من خلفيات غرفة نوم ابنته الخشخاش مع طباعة وردية مرحة لتغطية جدران المطبخ مع الجص المحكم الطباشيري ، قام نيت بيركوس بتجديد منزل قرية غرينتش لعائلته بعناية لخلط العناصر التقليدية للغاية مع مفاجآت حديثة في كل غرفة. خلال مقابلته الحصرية مع House Digest ، وافق مارك جونستون على هذا النهج. وقال: “عند استعادة الداخلية مع تقليم ما قبل الحرب ، من المهم فهم نية التصميم الأصلية والجمال” ، مضيفًا أنه من الضروري الحصول على النسب بشكل صحيح. “تتجاهل العديد من الترميمات الحديثة قواعد النسبة … هذا يمكن أن يزعج توازن الغرفة ويجعله يبدو محرجًا.” حذر جونستون من إضافة صب التاج أو ألواح البوزة التي تكون سميكة للغاية ، وأغلفة نافذة أو أبواب واسعة للغاية ، و Wainscotting طويلة جدًا.
قال خبير التصميم التاريخي أيضًا إنه من المهم اختيار اللون المثالي لزخرتك. اختار Nate Berkus تأثير غسل الألوان الذي يمتد لون الجدار المحايد وملمعه إلى صب التاج المعقدة وتقليم الجدار في غرفة المعيشة. ولكن وفقًا لجونستون ، قد يكون أو لا يكون طبقة جديدة من الطلاء هو النهج المثالي إذا كنت تعمل مع تقليم أو قوالب أصيلة قبل الحرب. “من الأفضل الاحتفاظ بالورنيش الأصلي والتشطيبات ، عندما يكون ذلك ممكنًا ، حيث تضيف سنوات الزنجار إلى جمال القولبة.” قال. يقترح جونستون تنظيف وإصلاح القولبة الأصلية ، لكنه أضاف أنك قد تحتاج إلى تجريد عدة طبقات من الطلاء للكشف عن تفاصيل معقدة أو خطوط الظل. وحذر جونستون: “اتخذ احتياطات لمخاطر الطلاء الرصاص”.
كيفية إلقاء نظرة قبل الحرب في منزل جديد
إذن ، ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعيش في منزل جديد ، لكنك تريد إعادة إنشاء مظهر Nate Berkus قبل الحرب؟ وفقا لمارك جونستون ، يجب أن تبدأ من خلال النظر من خلال كتالوجات Millwork الفترة. جنبا إلى جنب مع مساعدتك في التعرف على النسب الصحيحة لمنزلك ، أخبر جونستون حصريًا House Digest أنه يمكنهم مساعدتك “رؤية كيف يفهم المصممون جماليات وزخرفة فترة ما بين الحربين”. جنبا إلى جنب مع أفكار صب الحائط والتاج ، قد تلهم مرحلة البحث أيضا الأفكار للخزانة المدمجة والجص المحكم. بمجرد العثور على تصميم قبل الحرب الذي تحبه حقًا ، هناك خياران يجب مراعاتهما. وقال جونستون: “لا يزال مصنعو الصبغ المتخصصون ينتجون بعضًا من ملامح الصب الأقدم في مجموعة متنوعة من أنواع المخزون الخشبي”. “تحمل متاجر Big Box أيضًا ملفات تعريف صب في المخزون والتي ، على الرغم من أنها ليست نسخًا دقيقة ، يمكن تعديلها بسهولة لتشبه تقليم ما قبل الحرب.”
وفقًا لخبير التجديد التاريخي ، بعد اتخاذ قرار بشأن ملف تعريف ما قبل الحرب وإنهاء التثبيت والتشطيب واللون والإضاءة هي خيارات مهمة للحفاظ على المظهر. وأوصى بتشطيبات معدنية ، مثل النحاس النحاسي أو النيكل القديم ، إذا كان لديك أو ترغب في تكرار مظهر المنزل الحرفي أو المنزل الانتقائي منذ عشرينيات القرن العشرين. ولكن عندما يكون Art Deco أو Strateline Moderne أكثر أسلوبًا ، التمسك بالصلب المصقول أو الألومنيوم. “ألوان الطلاء الفترة تعطي أيضا الانسجام للداخلية وإعطاء نظرة متماسكة” ، اقترح جونستون. أخيرًا وليس آخرًا ، أوصى بإضافة إضاءة “من شأنها أن تبرز خطوط الظل والاهتمام البصري للتقليم قبل الحرب”.