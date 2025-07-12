تفاصيل التصميم المذهلة لـ Nate Berkus ليست اتجاهًا مرورًا: إليك كيفية الحصول على المظهر

طبقة. غير متوقع. كلاسيكي. هذه مجرد عدد قليل من الطرق التي يمكن للمرء أن يصفها المصمم الداخلي نيت بيركوس. وقال نجمة HGTV للمنازل والحدائق: “لدي سحر مطلق للأشياء ، والأشياء والمساحات والأماكن التي وقفت لاختبار الوقت”. تمت معالجة المشجعين مؤخرًا بجولة صغيرة داخل منزل Nate Berkus و Jeremiah Brent المذهل عندما نشر Berkus بعض الصور المذهلة لـ Instagram لغرفة المعيشة للزوجين. تدعم الجدران المحايدة بهدوء الأثاث الخشبي والمقاعد ، مما ينجذب بشكل متوقع في كريم التوقيع والألوان السوداء. لكن المشجعين كانوا أكثر سحرًا بمستوى الملمس الذي تم تحقيقه طوال الوقت. أنجزت بيركوس هذا ليس فقط عن طريق وضع المفروشات غير المتوقعة مع الصور الظلية القديمة ، ولكن من خلال احتضان القطع الجدار قبل الحرب الشديد وتوصيل التاج ، والتي هي تفاصيل التصميم المذهلة التي ليست اتجاه تمريرة.

لمعرفة المزيد حول أسلوب ما قبل الحرب وكيف يمكنك دمجه مع تقليم في منزلك ، أعطانا مارك جونستون ، مؤسس استشارات التصميم التاريخي ، المتهدمة. “يشير تقليم ما قبل الحرب إلى الصب الزخرفي الواردة في منازل من مختلف الأساليب المعمارية التي تم بناؤها بين عام 1900 وبداية الحرب العالمية الثانية” ، أوضح جونستون خلال مقابلته الحصرية مع House Digest. “إنه يمثل الانتقال من العمل المعقدة والمعقدة للعصر الفيكتوري المتأخر إلى جمالية أبسط وأكثر أناقة من الإحياء الاستعماري ، الحرفي ، أنماط آرت ديكو وتبسيط الأساليب الحديثة.” بسبب هذا التداخل بين صب التاج البسيط والأنيق ، مثل تلك الموجودة في منزل Nate Berkus و Jeremiah Brent في مدينة نيويورك من بين أنواع القطع التي ستحسن من ظهور أي غرفة.