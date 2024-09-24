تفاصيل التكلفة اللازمة لشحذ شفرات جزازة العشب وماكينات تشذيب التحوط بشكل احترافي

يعتمد الجدول الزمني لشحذ شفرات جزازة العشب وقصاصات التحوط على مدى تكرار استخدامك لها. قد يقوم محترف العناية بالحديقة بشحذ شفرات جزازة العشب كل أسبوع، ولكن هذا الشخص قد يستخدم المعدات لعدة ساعات يوميًا. بصفتك مالك منزل سكني، يجب عليك شحذ شفرات جزازة العشب كل 25 ساعة تقريبًا من الاستخدام. يجب أن تطلب من محترف شحذ شفرات قصاصة التحوط بعد 50 ساعة تقريبًا من الاستخدام.

بدلاً من محاولة تذكر عدد الساعات التي تستخدم فيها كل أداة كهربائية على وجه التحديد، ما عليك سوى إجراء تقدير. إذا كنت تقص العشب عادةً مرة واحدة في الأسبوع وتستغرق نصف ساعة في كل مرة، فيمكنك قص العشب 50 مرة قبل الحاجة إلى شحذ الشفرة. إذا كنت تستخدم مقصات تقليم السياج مرة واحدة في الأسبوع لمدة نصف ساعة، فيمكنك استخدامها 100 مرة قبل الحاجة إلى شحذها.

وفقًا لهذه الإرشادات، قد لا يحتاج العديد من الأشخاص إلى شحذ شفرات أي من الجهازين أكثر من مرة واحدة في العام. لتبسيط العملية، قد ترغب ببساطة في شحذ الشفرات في نفس الوقت الذي تقوم فيه بضبط الماكينة بواسطة محترف. يجب إجراء ضبط سنوي لمحركات جزازة العشب على الأقل. يجب فحص محرك جزازة التحوط بواسطة محترف كل 50 ساعة إلى 100 ساعة تقريبًا إذا كنت لا تشعر بالراحة في تغيير شمعات الإشعال وتزييت الماكينة بنفسك. يمكنك شحذ الشفرات في نفس وقت إجراء هذه الفحوصات.