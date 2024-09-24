تفاصيل التكلفة اللازمة لشحذ شفرات جزازة العشب وماكينات تشذيب التحوط بشكل احترافي

إذا كنت تستمتع بالقيام بأعمال الفناء بنفسك، فأنت تعلم أهمية صيانة معداتك. فبدون الحفاظ على معداتك في حالة جيدة، مثل عدم شحذ شفرات جزازة العشب، فقد ترتكب أخطاء شائعة في العناية بالحديقة تؤدي إلى إتلاف العشب. فعندما تقص العشب بشفرة جزازة غير حادة، فإنها تمزق العشب بدلاً من قصه بشكل نظيف. ويؤدي هذا إلى تحول الحافة المسننة إلى اللون البني وقد يتسبب في جفاف شفرات العشب وموتها قبل الأوان. ويمكن أن تحدث نفس المشكلة عند استخدام أدوات خارجية غير حادة أخرى، مثل مقصات تقليم السياج. حيث تعمل مقصات تقليم السياج غير الحادة على تمزيق أغصان الشجيرات والسياجات، بدلاً من قصها بشكل نظيف، مما قد يؤدي إلى إدخال الأمراض إلى النبات.
ما هي أفضل طريقة لشحذ شفرات جزازة العشب وماكينات قص السياج؟ يمكنك بالتأكيد القيام بالعمل بنفسك باستخدام أدوات تسهل عليك شحذ شفرات جزازة العشب وماكينات قص السياج بأمان. لديك أيضًا خيار الاستعانة بمحترف لشحذ كل شيء لك. عادةً، سيتقاضى المحترف منك مبلغًا يتراوح بين 5 دولارات و25 دولارًا لكل شفرة مقابل الشحذ فقط. توقع أن تدفع من 25 دولارًا إلى 100 دولار لشحذ شفرات جزازة العشب الخاصة بك عندما يقوم المحترف أيضًا بإجراء خدمة ضبط جزازة العشب في نفس الوقت. لشحذ ماكينات قص السياج الخاصة بك، قد يتقاضى المحترف منك مبلغًا يتراوح بين 25 دولارًا و60 دولارًا مقابل الخدمة.
كم مرة يجب عليك أن تطلب من محترف شحذ هذه الشفرات؟
يعتمد الجدول الزمني لشحذ شفرات جزازة العشب وقصاصات التحوط على مدى تكرار استخدامك لها. قد يقوم محترف العناية بالحديقة بشحذ شفرات جزازة العشب كل أسبوع، ولكن هذا الشخص قد يستخدم المعدات لعدة ساعات يوميًا. بصفتك مالك منزل سكني، يجب عليك شحذ شفرات جزازة العشب كل 25 ساعة تقريبًا من الاستخدام. يجب أن تطلب من محترف شحذ شفرات قصاصة التحوط بعد 50 ساعة تقريبًا من الاستخدام.
بدلاً من محاولة تذكر عدد الساعات التي تستخدم فيها كل أداة كهربائية على وجه التحديد، ما عليك سوى إجراء تقدير. إذا كنت تقص العشب عادةً مرة واحدة في الأسبوع وتستغرق نصف ساعة في كل مرة، فيمكنك قص العشب 50 مرة قبل الحاجة إلى شحذ الشفرة. إذا كنت تستخدم مقصات تقليم السياج مرة واحدة في الأسبوع لمدة نصف ساعة، فيمكنك استخدامها 100 مرة قبل الحاجة إلى شحذها.
وفقًا لهذه الإرشادات، قد لا يحتاج العديد من الأشخاص إلى شحذ شفرات أي من الجهازين أكثر من مرة واحدة في العام. لتبسيط العملية، قد ترغب ببساطة في شحذ الشفرات في نفس الوقت الذي تقوم فيه بضبط الماكينة بواسطة محترف. يجب إجراء ضبط سنوي لمحركات جزازة العشب على الأقل. يجب فحص محرك جزازة التحوط بواسطة محترف كل 50 ساعة إلى 100 ساعة تقريبًا إذا كنت لا تشعر بالراحة في تغيير شمعات الإشعال وتزييت الماكينة بنفسك. يمكنك شحذ الشفرات في نفس وقت إجراء هذه الفحوصات.
طرق لتوفير الوقت والمال عند شحذ شفراتك
إذا كنت تأخذ جزازة العشب إلى متجر متخصص لإجراء عملية ضبط كاملة، فلا داعي لإزالة الشفرات من جزازة العشب لشحذها. إذا كان بإمكانك نقل جزازة العشب سليمة إلى المكان الذي تعمل فيه المبراة الاحترافية، فستوفر الوقت مقارنة بإزالة الشفرات بنفسك. ومع ذلك، قد تضطر إلى دفع بضعة دولارات إضافية إذا ظلت الشفرات في جزازة العشب. بالنسبة لجزازة العشب التي يتم ركوبها، قد تفرض عليك شركة الشحذ تكلفة عمل إضافية إذا تركتها على الماكينة. اسأل الشركة التي تقوم بالشحذ نيابة عنك عما إذا كانت تفرض رسومًا إضافية إذا ظلت الشفرات في جزازة العشب أو إذا كان يجب عليك إحضارها بشكل منفصل.
عند التعامل مع مقص تقليم السياج، قد تتمكن أيضًا من توفير بعض المال عن طريق إحضار الشفرات إلى المحترف بشكل منفصل عن الماكينة. تحتوي المقصات النموذجية على برغيين بالقرب من الجزء الخلفي من الوحدة. ما عليك سوى إزالة هذه البراغي لتحرير الشفرات. ومع ذلك، قد تفضل أخذ الوحدة بالكامل إلى ورشة الإصلاح. يمكنك توفير بعض الوقت بعدم الاضطرار إلى إزالة الشفرات بنفسك. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب استبدالها محاذاة مناسبة لتجنب الأداء الضعيف المحتمل، لذا تأكد من معرفة كيفية إعادة توصيل الشفرات مرة أخرى إذا قمت بإزالتها بنفسك.