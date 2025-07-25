تفاصيل الخدمة السرية التي لا معنى لها حول اغتيال JFK

إن اغتيال الرئيس جون ف. كينيدي حيث سافر موكبه عبر ديلي بلازا في دالاس ، تكساس ، في 22 نوفمبر 1963 ، ربما واحدة من أكثر اللحظات التي تمت مناقشتها وتحليلها والثبات في التاريخ الأمريكي. أصيب كينيدي برصتين – الأول ذهب من خلال ظهره وخرج عنقه ، وذهب الثاني إلى جمجمته ، مما أدى إلى مقتله. وخلص تقرير وارن إلى الهجوم إلى أن اللقطة قد أطلقها Lone Assassin Lee Harvey Oswald من طابق علوي من كتاب Texas Book Deposter القريب. قتل أوزوالد نفسه في وقت لاحق على يد المسلح جاك روبي أثناء نقله من قبل الشرطة.
لقد كان القتل موضوع قدر لا يصدق من التخمين والعديد من نظريات المؤامرة البارزة فيما يتعلق بمن كان وراءه حقًا. تكهن البعض بالمافيا أو المشاركة السوفيتية ، ولكن هناك أدلة للاعتقاد بأن سبب الكارثة كان أقرب إلى المنزل. كما ذكرت العديد من المنافذ والموصوفة في مذكرات أولئك الذين عهدوا به لضمان سلامة كينيدي ، يمكن وصف الاغتيال بأنه فشل رئيسي في التفاصيل الأمنية للرئيس ، والتي بالكاد كان رد فعلها في تلك الثواني الحاسمة بعد ضرب الرئيس لأول مرة.
من المحتمل أن تكون ثقافة Macho للخدمة السرية عاملاً
الخدمة السرية هي وكالة اتحادية لها مسؤوليات تشمل وجود وكلاء الخدمة السرية لمدة 24 ساعة في اليوم أينما كان الرئيس. في الواقع ، من المتوقع أن يضع الوكلاء أجسادهم على الخط في حالة حدوث هجوم لضمان سلامة رئيس الدولة والرد على الهجوم على الفور. ولكن الحقيقة هي أنه في يوم اغتيال JFK ، فشل الوكلاء المحيطون بالرئيس في وقت الاغتيال في الرد على الطلقة الأولى ، بالكاد ينتقلون من مواقعهم وترك الرئيس مكشوفًا بشكل قاتل. بعد خمس ثوان ، تعرض كينيدي مرة أخرى ، هذه المرة قاتلة.
كما ذكرت Vanity Fair في عام 2014 ، تظهر مجموعة متنامية من الأدلة أن تسعة من بين 28 وكيلًا مكلفًا بحماية موكب كينيدي قد خرجوا في وقت متأخر من الليلة السابقة – وربما كانوا محرومين من النوم. ولم يكن هذا مجرد لمرة واحدة. على ما يبدو ، كانت ثقافة الشرب والحفلات في وقت متأخر من الليل موجودة داخل صفوف الخدمة السرية ، وربما تعبيرًا عن صورة الوكالة المفترضة. وبحسب ما ورد تم تحذير المسؤولين من أن مثل هذه الثقافة تقوض أوقات رد الفعل وزادت من فرص الكارثة ، ولكن دون جدوى.
تم الاعتراف أبراهام بولدن كأول وكيل أسود يتم تجنيده في الخدمة السرية. وكتب في مذكراته ، وهو صدى في وقت اغتيال كينيدي ، “صدى من ديلي بلازا” ، بأنه شعر بالرعب من النهج الفاعل في الخدمة السرية تجاه واجباتهم الحيوية لحماية زعيم العالم الحر. وكتب بولدن: “لقد أدهشني الوكلاء الكبار على أنه متكبر ومتغطرس … (مواقفهم () مواقف الديوك التي تحكم حتى لحظة وفاة كينيدي”.
استمرت الخدمة السرية في جذب الانتقادات من أجل الفجور
في أعقاب اغتيال JFK ، جادلت شهادة من المستويات العليا للخدمة السرية بأنه لم يتم تقويض أي عملاء بأي شكل من الأشكال بواسطة ثقافة الكشف داخل الوكالة. لكن الصحفيين الذين يبحثون في المأساة سرعان ما اقترحوا أن حفلات الإدارة يبدو أنها أصابت الوكالة خلال سنوات كينيدي. في الواقع ، اقترح البعض أن بعض الموظفين كانوا لديهم اتصال مع أفراد من عائلة كينيدي الممتدة – وهي علامة محتملة على أن الاحترافية كانت في حالة انحسار في الأشهر التي سبقت اغتياله.
ربما يكون المرء يعتقد أن التعرض للخطأ من خلال مثل هذه الكارثة سيغير إلى الأبد الثقافة المتساهلة للخدمة السرية. ومع ذلك ، تقارير الإخبارية إلى السنوات التي تعلق على العدد الهائل من الفضائح التي شاركت فيها الوكالة في إثبات أنه لا يزال هناك قضية ثقافية. في عام 2012 ، تم إرسال مجموعة من الوكلاء الذين يطلق عليهم “Dirty Dozen” إلى المنزل من تفاصيل في كولومبيا بعد أن انغمس في الشرب الشديد والتفاعلات مع المشتغلين بالجنس. في عام 2015 ، خلص مراقبة الحكومة إلى أن اثنين من العوامل المتورطة في تصادم في البيت الأبيض قد تعرضوا للضعف.
والهفوات في الأمن تستمر. سيطرت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على محاولة اغتيال دونالد ترامب من قبل توماس كروكس البالغ من العمر 20 عامًا في يوليو من ذلك العام ، حيث عقد المرشح الجمهوري تجمعًا بالقرب من بتلر ، بنسلفانيا. تمكن Crooks من إطلاق ثماني جولات ، مما أسفر عن مقتل عضو جمهور واحد وإصابة اثنين آخرين ، وكذلك ترامب نفسه ، ورعي أذنه برصاصة. تم انتقاد الخدمة السرية بشدة من أجل “سلسلة من الإخفاقات” وفقًا لتقرير مجلس الشيوخ لعام 2025 ، على الرغم من نقص إطلاق النار في الوكالة (عبر الوصي).