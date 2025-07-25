تفاصيل الخدمة السرية التي لا معنى لها حول اغتيال JFK

الخدمة السرية هي وكالة اتحادية لها مسؤوليات تشمل وجود وكلاء الخدمة السرية لمدة 24 ساعة في اليوم أينما كان الرئيس. في الواقع ، من المتوقع أن يضع الوكلاء أجسادهم على الخط في حالة حدوث هجوم لضمان سلامة رئيس الدولة والرد على الهجوم على الفور. ولكن الحقيقة هي أنه في يوم اغتيال JFK ، فشل الوكلاء المحيطون بالرئيس في وقت الاغتيال في الرد على الطلقة الأولى ، بالكاد ينتقلون من مواقعهم وترك الرئيس مكشوفًا بشكل قاتل. بعد خمس ثوان ، تعرض كينيدي مرة أخرى ، هذه المرة قاتلة.

كما ذكرت Vanity Fair في عام 2014 ، تظهر مجموعة متنامية من الأدلة أن تسعة من بين 28 وكيلًا مكلفًا بحماية موكب كينيدي قد خرجوا في وقت متأخر من الليلة السابقة – وربما كانوا محرومين من النوم. ولم يكن هذا مجرد لمرة واحدة. على ما يبدو ، كانت ثقافة الشرب والحفلات في وقت متأخر من الليل موجودة داخل صفوف الخدمة السرية ، وربما تعبيرًا عن صورة الوكالة المفترضة. وبحسب ما ورد تم تحذير المسؤولين من أن مثل هذه الثقافة تقوض أوقات رد الفعل وزادت من فرص الكارثة ، ولكن دون جدوى.

تم الاعتراف أبراهام بولدن كأول وكيل أسود يتم تجنيده في الخدمة السرية. وكتب في مذكراته ، وهو صدى في وقت اغتيال كينيدي ، “صدى من ديلي بلازا” ، بأنه شعر بالرعب من النهج الفاعل في الخدمة السرية تجاه واجباتهم الحيوية لحماية زعيم العالم الحر. وكتب بولدن: “لقد أدهشني الوكلاء الكبار على أنه متكبر ومتغطرس … (مواقفهم () مواقف الديوك التي تحكم حتى لحظة وفاة كينيدي”.