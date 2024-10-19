في 21 أبريل 2016، توفي الأمير روجرز نيلسون – المعروف باسم برينس. وكان عمره 57 عاما. لم يتمكن المعجبون والأقران ونقاد الصناعة من تصديق رحيل الموسيقي المحترم والمبهج، الذي استخدم أيضًا اسمي الرمز والفنان المعروف سابقًا باسم الأمير ذات يوم. كشفت التفاصيل المزعجة التي تم اكتشافها في تقرير تشريح جثة برينس عن وجود مستويات عالية للغاية من الفنتانيل في جسده، مما أدى إلى وفاته.

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ومع ذلك، في حين ظل سبب وفاة برنس واضحًا، فقد ظهر عدد من الأسئلة المثيرة للتفكير حول ظروف ذلك اليوم المشؤوم في أبريل 2016. هناك موضوع الطوارئ الطبية المحفوفة بالمخاطر والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة والتي تعرض لها قبل ستة أيام من وفاته، وإذا كان بطريقة أو بأخرى نذيرًا مشؤومًا لما سيأتي. هناك أيضًا حقيقة عدم حدوث أي اعتقالات في أعقاب ذلك، وهو أمر غريب بشكل خاص بالنظر إلى أدلة الوصفات الطبية غير القانونية والحبوب المزيفة. ثم، هناك النزاع الغريب الذي دام ست سنوات حول وصيته وممتلكاته… باختصار، هناك عدة أشياء لا يمكن جمعها هنا.

كما هو متوقع، ارتدى الكثير من الناس قبعاتهم المصنوعة من ورق القصدير واستحضروا كل أنواع نظريات المؤامرة حول هذا الموضوع في السنوات التي تلت وفاة مغني “Purple Rain”. ومع ذلك، دعونا نتجاوز هذه التكهنات ونلقي نظرة فاحصة على الأسئلة المحيرة المشروعة حول وفاة برينس.

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