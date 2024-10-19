تفاصيل حول وفاة الأمير التي لا معنى لها

في 21 أبريل 2016، توفي الأمير روجرز نيلسون – المعروف باسم برينس. وكان عمره 57 عاما. لم يتمكن المعجبون والأقران ونقاد الصناعة من تصديق رحيل الموسيقي المحترم والمبهج، الذي استخدم أيضًا اسمي الرمز والفنان المعروف سابقًا باسم الأمير ذات يوم. كشفت التفاصيل المزعجة التي تم اكتشافها في تقرير تشريح جثة برينس عن وجود مستويات عالية للغاية من الفنتانيل في جسده، مما أدى إلى وفاته.
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ومع ذلك، في حين ظل سبب وفاة برنس واضحًا، فقد ظهر عدد من الأسئلة المثيرة للتفكير حول ظروف ذلك اليوم المشؤوم في أبريل 2016. هناك موضوع الطوارئ الطبية المحفوفة بالمخاطر والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة والتي تعرض لها قبل ستة أيام من وفاته، وإذا كان بطريقة أو بأخرى نذيرًا مشؤومًا لما سيأتي. هناك أيضًا حقيقة عدم حدوث أي اعتقالات في أعقاب ذلك، وهو أمر غريب بشكل خاص بالنظر إلى أدلة الوصفات الطبية غير القانونية والحبوب المزيفة. ثم، هناك النزاع الغريب الذي دام ست سنوات حول وصيته وممتلكاته… باختصار، هناك عدة أشياء لا يمكن جمعها هنا.
كما هو متوقع، ارتدى الكثير من الناس قبعاتهم المصنوعة من ورق القصدير واستحضروا كل أنواع نظريات المؤامرة حول هذا الموضوع في السنوات التي تلت وفاة مغني “Purple Rain”. ومع ذلك، دعونا نتجاوز هذه التكهنات ونلقي نظرة فاحصة على الأسئلة المحيرة المشروعة حول وفاة برينس.
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تعرض برنس لحالة طبية طارئة قبل ستة أيام من وفاته
في 15 أبريل 2016، اضطرت طائرة خاصة تقل برنس إلى الهبوط اضطراريا في مطار كواد سيتي الدولي في مولين، إلينوي. وبعد هبوط الطائرة، نُقل برنس إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج. وفقًا لممثله، عانى الموسيقي من آثار الأنفلونزا لبضعة أسابيع وشعر بتوعك.
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على متن الطائرة مع برنس في ذلك اليوم كان كيرك جونسون والموسيقية جوديث هيل. روى الأخير قصة مختلفة لصحيفة نيويورك تايمز، والتي يبدو أنها تنذر بما سيأتي بعد ستة أيام. أوضحت هيل كيف كانت تتحدث إلى برنس عندما فقد وعيه. حاول هيل وجونسون إيقاظه أثناء هبوط الطائرة. على المدرج، تلقى برينس ناركان، المعروف أيضًا باسم النالوكسون، والذي يستخدم لعكس جرعة زائدة من المواد الأفيونية بسرعة.
وبينما كانت هيل مترددة في مناقشة علاج برنس في ذلك اليوم، كشفت أنه بينها وبين أصدقائه طلبوا المساعدة من الدكتور هوارد كورنفيلد من عيادة التعافي بلا جدران. ووفقا لهيل، وافق برنس على ذلك أيضا. وقال هيل: “لقد فعل ذلك لأنه كان يشعر بالقلق، وأراد أن يفعل الشيء الصحيح من أجل جسده”. “وهذا هو الجزء الذي كسر قلبي، لأنه كان يحاول. لقد كان يحاول”. ويبقى السؤال: لماذا لم يدخل برنس إلى عيادة التعافي بلا جدران على الفور؟ بعد حادثة الطائرة؟
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طبيعة علاقة برنس بمسكنات الألم
قدم برنس نفسه على أنه الطفل المدلل للحياة النظيفة. على الرغم من أنه قد يكون قد تأرجح في حقبة روجت للإفراط، إلا أنه لم يكن يريد أن يرافقه فنانون منغمسون في الكحول والمخدرات. أحد الأشياء التي عرفناها عن برنس بعد وفاته هو أن هناك جانبًا آخر منه لم يكن الكثير من الناس على علم به.
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ووفقا لبعض التقارير، عانى جسد برنس من الألم بعد عقود من العروض المرهقة، وادعى البعض أن برنس تناول مسكنات الألم لسنوات قبل أن يقرر إجراء جراحة الورك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بعد ذلك، تلقى المزيد من الحبوب الطبية، وعندما توفي، عثرت السلطات على عدد من الحبوب حول منزله. ومع ذلك، فإن استخدامه لمسكنات الألم لم يكن سرًا بالنسبة لأصدقائه المقربين والمقربين منه، مما ترك وراءه تساؤلات حول التدابير – إن وجدت – التي اتخذها هؤلاء الأشخاص لمساعدة الموسيقي.
وزعمت صديقة برينس السابقة، شارلين فريند، لمجلة People أنه كان جيدًا في إخفاء ما يحدث على انفراد. قالت إن الأخ غير الشقيق لبرنس، دوان نيلسون، أخبرها أن برينس أساء استخدام الكوكايين، مما ساعده على البقاء مستيقظًا لفترات طويلة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، زعمت فريند أن آخرين أخبروها أنه سيتناول مسكنات الألم بعد عروضه لسبب محدد. وقالت: “لا شيء يمكن أن يضاهي الارتفاعات التي حصل عليها من عروضه”. “النزول بعد ذلك جعله يشعر بالفراغ. وربما ملأت المخدرات هذا الفراغ.”
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كيف حصل على الحبوب المزيفة؟
تم تحديد السبب الرسمي لوفاة برينس بأنه عرضي وبسبب التسمم بالفنتانيل.” ما لم يكن منطقيًا أبدًا في هذا هو السبب وراء تناول برنس الفنتانيل في المقام الأول. ثبت أنه تناول مسكنات الألم، لكن لم يكن لديه أي وصفات طبية للفنتانيل لعلاجه. اسمه، فكيف حصل على هذه المادة القاتلة؟ بعد وفاة برنس، عثر المحققون على حوالي 49 حبة من السوق السوداء تحتوي على آثار – كما خمنتها – الفنتانيل.
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اقترح الطبيب النفسي للإدمان سكوت بيننفيلد أن برنس لم يكن يعلم حتى أنه كان يتناول شيئًا آخر في البداية، قائلًا (عبر رولينج ستون): “غالبية مرضاي هم مرضى الألم، وقد أعطاهم أحدهم الفنتانيل كإضافة:” لقد تناولت الأوكسيكونتين، والآن خذ هذا. معظم هؤلاء الموسيقيين، صدقوني، لا يعرفون أنه مملوء بالفنتانيل.” ويتم إنتاج هذه الأنواع من الحبوب المزيفة في بلدان أخرى، ثم يتم إعادتها إلى الولايات المتحدة، حيث تباع مقابل أقل من 10 دولارات.
وفقًا لمحامي ولاية مينيسوتا، مارك ميتز، يعتقد برنس أن الحبوب التي كان يتناولها كانت فيكودين. ومع ذلك، لم يتم تحديد كيفية وصول الموسيقي إليها. وقال ميتز: “لا يوجد دليل موثوق يوضح كيف حصل برينس على مادة الفيكودين المزيفة التي تحتوي على الفنتانيل”. “خلاصة القول هي أننا ببساطة لا نملك أدلة كافية لاتهام أي شخص بارتكاب جريمة تتعلق بوفاة برينس.”
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كان الأمير يحتقر المصاعد، لكنه مات فيها
عند وصوله إلى حديقة برينس بيزلي في 21 أبريل 2016، عثر الطاقم الطبي على الموسيقي غير المستجيب داخل المصعد. وشرعوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له في محاولة لإنعاشه، لكن تم إعلان وفاته بعد وقت قصير من وصولهم. في حين أن هذا قد يبدو وكأنه تفاصيل بسيطة في السياق الأوسع لما حدث، ظهر المدير الموسيقي LA Reid على برنامج “CBS This Morning” لمناقشة كيف أزعجه هذا الحدث بسبب محادثة أجراها مع برينس مسبقًا.
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ذكر ريد أغنية برينس والثورة “Let’s Go Crazy” – من تسجيل “Purple Rain” عام 1984 – وتحديدًا القصيدة الغنائية: “هل سندع المصعد ينزلنا؟” وأضاف ريد: “ذات مرة، عندما كنت معه على انفراد، قال لي: “أنت تعرف ما هو المصعد، أليس كذلك؟” قلت: لا، ما هو المصعد؟ قال: “حسنًا، المصعد هو الشيطان”.لقد أخافني. أنا لا أحب أن أتحدث بهذه الطريقة، لكنه قال ذلك. لذلك، بالنسبة لي، كان الأمر مؤلمًا للغاية عندما قرأت أنه تم العثور عليه في المصعد”.
توفر تعليقات ريد بعض الغذاء للتفكير، فيما يتعلق بما إذا كان هذا استعارة أو إذا كان برنس يرى حقًا أن المصعد المادي يمثل وجودًا شريرًا. وبغض النظر عن ذلك، فقد ثبت أنه المكان الذي مات فيه.
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ولم يتم القبض على أحد
واكتشفت السلطات أن برنس كان بحوزته حبوب مزيفة تحتوي على مستويات عالية من مادة الفنتانيل التي أدت إلى وفاته. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي اعتقالات فيما يتعلق بهذا، حيث قالت السلطات إنها ليس لديها أدلة كافية لملاحقة أي شخص. وبالنظر إلى مكانة برنس العالية وطبيعة وفاته، كان من المفاجئ عدم توجيه أي اتهام أو تورط لأي شخص في هذا الأمر.
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بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت السلطات أن الدكتور مايكل تي شولينبيرج وصف مسكنًا للألم باسم شخص آخر لبرنس قبل أسبوع من وفاته. وبذلك، خالف شولينبيرج قانون المواد الخاضعة للرقابة، لكنه لم يواجه سوى تهمة مدنية بقيمة 30 ألف دولار. ومع ذلك، لوحظ أن دفع الدكتور شولينبرج الأموال “لا يعد اعترافًا بالحقائق ولا مسؤولية”، وفقًا لسجلات المحكمة (عبر ABC News).
وقالت شقيقة برينس، تيكا نيلسون، لمجلة رولينج ستون، إن أي محاكمة لن تعيد شقيقها. وقالت: “يمكنك توجيه الاتهام إلى 20 ألف شخص وإلقائهم في السجن”. “هل سيعيد ذلك أخي؟ لا. لا يهم إذا كان سكينًا أو مسدسًا أو فنتانيل. وإذا لم يعيد أخي، فلا يهم”.
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لم تكن هناك إرادة
كونك شخصية عامة أو حتى شخصًا يتمتع بثروة هائلة، تصبح الوصية أمرًا حاسمًا في تحديد من يرث ماذا وكم يرث بعد وفاة شخص ما. برينس، الذي قيل إن ثروته في المنطقة تقدر بمئات الملايين، لم يكن لديه ثروة، وهو أمر غريب بالنظر إلى عدد الأشخاص المشاركين في أعماله وشؤونه الشخصية.
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في الأيام التي تلت وفاة برنس، كشفت شقيقته، تيكا نيلسون، أنها لم تكن على علم بالوصية ورفعت قضية لتعيين شخص يتولى إدارة ممتلكات شقيقها. بعد ذلك، تقدم أكثر من 700 شخص، زاعمين أنهم مرتبطون بطريقة أو بأخرى بالأمير ويريدون قطعة من الكعكة التي يضرب بها المثل. من خلال غربلة هذه الادعاءات والعديد من الانتهازيين، تقرر أن الورثة الرسميين الوحيدين هم أخته تيكا وإخوته الخمسة غير الأشقاء، شارون نيلسون، ونورين نيلسون، وجون نيلسون، وعمر بيكر، وألفريد جاكسون.
وبعد ست سنوات من وفاة برنس، تمت تسوية الأمر في عام 2022 حيث أمرت المحكمة بتقسيم ممتلكاته بالتساوي بين شركة Prince Oat Holdings LLC وشركة Prince Legacy LLC.
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إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).