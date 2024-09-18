تفاصيل غريبة ربما لا تعرفها عن زواج جيلي رول وبوني إكس أو

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد التخطيط لحفل الزفاف مهمة ضخمة. يستغرق الأمر شهورًا من التنظيم المستمر، وصولاً إلى حجز الأماكن مسبقًا، وإرسال الدعوات، وتحديد من سيجلس في أي مكان، وإعداد قائمة تشغيل أو استئجار دي جي، وما إلى ذلك. وقد يكلف أيضًا عشرات الآلاف من الدولارات عند حساب الملابس والحجوزات والطعام وحتى الرحلات الجوية والفنادق للضيوف إذا كنت تريد حقًا أن تكسر البنك. وماذا لو نسيت تاريخ الذكرى السنوية الخاص بك بعد كل هذا؟ سيكون الأمر بمثابة تنهدات خيبة أمل وذهول.
هذا صحيح، إلا إذا كنت المغني جيلي رول وزوجته باني إكس أو، ولا يتذكر أي منهما تاريخ زفافهما الأصلي. والسبب هو أنهما تجاوزا مرحلة التخطيط المكثف لزواجهما وتوجهوا مباشرة إلى مراسم الزفاف. كما حدث هذا في لاس فيجاس، عاصمة حفلات الزفاف المرتجلة.
روى جيلي رول القصة في بودكاست “الملك والجناح واللسعة”: “كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة. كانوا يغلقون المكان المجاور لمقهى هارد روك، وقلت، “اذهبوا إلى الجحيم، فلنذهب الآن”. وأشارت بوني إلى أن مكتب كاتب المقاطعة القريب أغلق بعد حوالي 35 إلى 44 دقيقة، على وجه التحديد، فردت جيلي، “لنذهب إلى الجحيم”. ووفقًا لاسم جيلي، فقد فعلوا ذلك. كان ذلك قبل ثماني سنوات في عام 2016، وعلى الرغم من أن سنواتهما الأولى معًا كانت “مملة”، كما قالت بوني في بودكاست “الشقراء الغبية”، إلا أن الاثنين سعداء تمامًا معًا.
قرار عفوي
لا نملك الكثير من التفاصيل حول الليلة المحددة التي تزوج فيها جيلي رول وباني إكس أو. لكننا نعلم أن جيلي تقدمت بطلب الزواج في نفس ليلة الزواج. فقد التقى الاثنان قبل عام تقريبًا من خلال صديق مشترك بعد انفصال باني عن شريكها في ذلك الوقت. أو كما أوضحت جيلي في بودكاست “الملك والجناح واللدغة”، قالت: “فقط أدخلني مع جيلي”. وبعد عام من المواعدة، تقدم جيلي في نهاية إحدى حفلاته الموسيقية في لاس فيجاس. والآن، اقترح جيلي الزواج على جيلي على الفور، وهكذا: مرت ثماني سنوات من الزواج بسعادة.
قالت بوني عن القرار على إنستغرام في عام 2022: “بالنظر إلى ما شعرت أنه القرار الأكثر جنونًا الذي اتخذته على الإطلاق، فقد انتهى به الأمر إلى أن يكون أفضل قرار اتخذته في حياتي كلها”. وفي بودكاستها “Dumb Blonde”، قالت أيضًا إنها وجيلي لم يعرفا بعضهما البعض حقًا عندما تزوجا. وقالت: “ستنتظران لأنكما لا تعرفان بعضكما البعض حقًا … قفزا إلى المقلاة بالشحم الساخن، لكن الأمر يستحق ذلك في النهاية”. كما أوصت بالعلاج الزوجي. قالت مقدمة البودكاست: “كما تعلمون، لقد مررنا بذلك، واكتشفنا ذلك، ونحن أفضل من أي وقت مضى الآن”. وقد فعلوا كل ذلك دون أن يتذكروا حتى متى تزوجا بالضبط.
لقد اختاروا تاريخ الذكرى السنوية
في أيدي بعض الأزواج، قد يكون نسيان موعد الزفاف سببًا في انفجار الأمور، على أقل تقدير. لكن في علاقة جيلي رول وباني إكس أو، لم يكن الأمر مهمًا حقًا. بعد سبع سنوات معًا، قررا تجديد عهود زواجهما في عام 2023، ولكن هذه المرة بحفل. ولكن لأنهما لم يكونا متأكدين تمامًا من موعد زواجهما، فقد قررا تحديد موعد. كما قالت جيلي لمجلة People، “إنه رسميًا – كما أعتقد – الأول من سبتمبر. وبدا الأول من سبتمبر مناسبًا، لأننا اعتقدنا أنه بين الثلاثين والحادي والثلاثين، لذلك قلت، “حسنًا، الآن يمكننا أن نكون مخطئين ونحدد الأول فقط. حتى المال بهذه الطريقة”.
في السنوات الأخيرة، كان جيلي وبوني صريحين للغاية بشأن علاقتهما وحبهما لبعضهما البعض. في برنامج “Taste of Country Nights” الإذاعي، وصف جيلي كيف عرف أن بوني كانت على حق منذ اليوم الأول، وقال: “عندما عانقتها، شعرت بصدقها، أدركت أنها لم تكن تمثيلية”. في اليوم الذي جددا فيه عهودهما، نشر منشورًا مؤثرًا على إنستغرام: “ربما لم أعط زوجتي حفل الزفاف الذي تستحقه حقًا، لكنني أخطط لمنحها الحياة التي تستحقها لبقية حياتها. أحبك أكثر من أي شيء يا أمي. أنت مرساتي”. بعد عام، قالت بوني على إنستغرام أيضًا: “بدونك، لم أكن لأكون المرأة التي أنا عليها اليوم”، من بين رسائل لطيفة أخرى. حتى أنها سردت بالضبط المدة التي قضياها معًا، حتى الثواني.