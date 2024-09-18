تفاصيل غريبة ربما لا تعرفها عن زواج جيلي رول وبوني إكس أو

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد التخطيط لحفل الزفاف مهمة ضخمة. يستغرق الأمر شهورًا من التنظيم المستمر، وصولاً إلى حجز الأماكن مسبقًا، وإرسال الدعوات، وتحديد من سيجلس في أي مكان، وإعداد قائمة تشغيل أو استئجار دي جي، وما إلى ذلك. وقد يكلف أيضًا عشرات الآلاف من الدولارات عند حساب الملابس والحجوزات والطعام وحتى الرحلات الجوية والفنادق للضيوف إذا كنت تريد حقًا أن تكسر البنك. وماذا لو نسيت تاريخ الذكرى السنوية الخاص بك بعد كل هذا؟ سيكون الأمر بمثابة تنهدات خيبة أمل وذهول.

هذا صحيح، إلا إذا كنت المغني جيلي رول وزوجته باني إكس أو، ولا يتذكر أي منهما تاريخ زفافهما الأصلي. والسبب هو أنهما تجاوزا مرحلة التخطيط المكثف لزواجهما وتوجهوا مباشرة إلى مراسم الزفاف. كما حدث هذا في لاس فيجاس، عاصمة حفلات الزفاف المرتجلة.

روى جيلي رول القصة في بودكاست “الملك والجناح واللسعة”: “كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة. كانوا يغلقون المكان المجاور لمقهى هارد روك، وقلت، “اذهبوا إلى الجحيم، فلنذهب الآن”. وأشارت بوني إلى أن مكتب كاتب المقاطعة القريب أغلق بعد حوالي 35 إلى 44 دقيقة، على وجه التحديد، فردت جيلي، “لنذهب إلى الجحيم”. ووفقًا لاسم جيلي، فقد فعلوا ذلك. كان ذلك قبل ثماني سنوات في عام 2016، وعلى الرغم من أن سنواتهما الأولى معًا كانت “مملة”، كما قالت بوني في بودكاست “الشقراء الغبية”، إلا أن الاثنين سعداء تمامًا معًا.