تفاصيل غريبة يتجاهلها الجميع بشأن عاليه

في ذروة شهرتها، كانت مغنية الآر أند بي عاليه نجمة بارزة. لقد كانت شخصية مشهورة في الوقت الذي كانت فيه في منتصف سن المراهقة، وتنافس معاصريها مثل بيونسيه باعتبارها الاسم الأكثر شهرة في اللعبة. في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملت مع أفضل المنتجين وكتاب الأغاني في الصناعة لإصدار سلسلة من الألبومات ذات المبيعات البلاتينية والأغاني المنفردة الناجحة. تم ترشيح فيلم “رحلة إلى الماضي” لعالية، وهو موضوع فيلم الرسوم المتحركة لشركة ديزني “أناستازيا”، لجائزة الأوسكار. كانت أيضًا وراء “هل أنت هذا الشخص؟” من الفيلم الكوميدي “دكتور دوليتل” عام 1998، والذي أكسبها ترشيحًا لجائزة جرامي.
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بشكل مأساوي، في 25 أغسطس 2001، توفيت عاليه في حادث طائرة غريب في جزر البهاما بعد وقت قصير من انتهاء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنيتها المنفردة التالية، “Rock the Boat”. كانت تبلغ من العمر 22 عامًا. وقد قوبلت وفاتها بموجة من الحزن من معجبيها وأصدقائها المشاهير، وحافظت سمعتها على قيد الحياة من خلال عملها. لكنها عادت أيضًا إلى الوعي العام في السنوات الأخيرة بفضل كل شيء اعتقالات رفيعة المستوى بسبب نظريات المؤامرة لادعاءاتها بأنها تنبأت بوفاتها. إليكم التفاصيل الغريبة عن حياة عاليه القصيرة التي قد لا يعرفها حتى معجبوها.
كانت تؤدي في فيغاس في سن الحادية عشرة
لو كانت عاليه موجودة اليوم، لكان جزء معين من الإنترنت يضايقها لكونها “طفلة غير شقيقة” – وهي نجمة كانت نجاحاتها الكبيرة نتيجة المحسوبية. في حالة عاليه، تم تحديد طريقها بفضل عمتها، التي لم تكن سوى أيقونة آر آند بي غلاديس نايت. خلال طفولة النجم الشاب، كان نايت لا يزال مؤديًا مطلوبًا وجذبًا كبيرًا للجماهير.
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كان زوج نايت السابق، باري هانكرسون، شخصية مشهورة في عالم الموسيقى، وله علامة تسجيل خاصة به وخبرة في إدارة كبار نجوم R & B. أصبح مديرًا لـ Aaliyah، وقام بتوجيه ابنة أخته على الفور تقريبًا إلى صناعة الموسيقى، وكان له دور فعال في تنظيم أول ظهور مباشر لها إلى جانب نايت خلال إقامتها في لاس فيغاس عام 1990. كانت عاليه تبلغ من العمر 11 عامًا وكانت بالفعل في طريقها إلى النجومية بفضل علاقاتها. كما ساعدها أيضًا في توقيع أول عقد تسجيل لها مع شركة Jive Records في سن الثانية عشرة فقط. وفي عام 1995، تولى والد عاليه إدارة مسيرتها الموسيقية.
يبدو عنوان ألبومها الأول مخيفًا عند الرجوع إلى الوراء
بحلول الوقت الذي كانت فيه في أوائل مراهقتها، كانت عاليه بالفعل تصقل حرفتها كنجمة مستقبلية لموسيقى R & B وتسجل ألبومها الأول. تم إصداره في عام 1994، وقد استقبل الجمهور المستمع “Age Ain’t Nothing But a Number” بقدر كبير من الدفء، وسرعان ما أصبح الألبوم بلاتينيًا. كانت عاليه تبلغ من العمر 15 عامًا فقط وقت صدور الفيلم، ويبدو أن عنوانه يشير إلى مستوى الموهبة التي تمكنت من إظهارها عندما كانت لا تزال قاصرًا من الناحية القانونية.
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اليوم، على الرغم من ذلك، يبدو الاسم مخيفًا بشكل خاص اليوم، خاصة عند أخذه في ضوء المنتج النجم الذي كان مسؤولاً عن قدر كبير من الموسيقى فيه: R. Kelly. تم تقديم كيلي إلى عاليه من خلال عم المغني الشاب باري هانكرسون، وقد لعب دورًا رئيسيًا في صياغة صوت ألبومها الأول. لكن ظهرت شائعات في وقت لاحق مفادها أن كيلي بدأ علاقة جنسية مع عاليه وأنهما تزوجا بشكل غير قانوني. وصلت الأمور إلى ذروتها عندما نشرت Vibe مقالًا صادمًا يعرض شهادة زواجهما. يبدو أن عاليه كذبت بشأن عمرها، مدعية أنها كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، بينما كانت كيلي تبلغ من العمر 27 عامًا في ذلك الوقت.
ادعى أحد شركاء R. Kelly أن عاليه كانت حامل
مع انتشار الشائعات حول “آر. كيلي” و”عاليه”، سعى فريقها إلى تقليل الضرر الذي قد تلحقه الفضيحة بحياتها المهنية. يتحدث الى طاقة، قال جيف سليدج السابق في Jive A&R إن الجو في الشركة أصبح متوتراً بعد الكشف. وقال “لقد واصلنا محاولة ضخ السجلات”. “لقد كانت فضيحة مروعة، ووضعًا مروعًا لجميع المعنيين، لذلك حاولنا إبقاء التركيز على الموسيقى ومقاطع الفيديو ولم يكن الأمر كما هو الحال الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن تويتر مشتعلًا بها. ولكن بمجرد أن أصبح الأمر كذلك، “فعلت هذا المقال، لقد وضعت بالتأكيد طاقة مختلفة تمامًا حول المشروع وحولها و(كيلي).”
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وبحسب ما ورد تم إلغاء الزواج بعد فترة وجيزة من اكتشاف والدا عاليه. تم أيضًا قطع علاقة العمل بينها وبين كيلي، وادعت مديرة التسجيلات دامون داش لاحقًا أنها تريد إبعاد المغنية عنها في الأشهر التي أعقبت الفضيحة. رفضت عاليه مناقشة طبيعة علاقتها بكيلي لبقية حياتها، مما جعل الموضوع محظورًا على الصحفيين. كان كيلي بالمثل صامتًا، على الرغم من أنه قال لاحقًا لمجلة GQ في عام 2016: “أستطيع أن أخبرك أنني أحببتها، وأستطيع أن أخبرك أنها أحبتني، وكنا قريبين جدًا. لقد كنا، كما تعلمون، أفضل أفضل الأصدقاء”.
في محاكمة كيلي عام 2021، مدير جولته السابق، ادعى ديميتريوس سميث أنه في عام 1994، اعتقدت عاليه أنها حامل. وقد قيل أن الزواج تم ترتيبه حتى تتمكن من إجراء عملية الإجهاض بموافقة الزوج وليس والديها. كيلي الآن وراء القضبان بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية متعددة.
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لقد أُجبرت على إنكار شائعات المواعدة المتعددة
استمر التدقيق في حياة عاليه العاطفية حتى مرحلة البلوغ، وكانت في كثير من الأحيان محور تكهنات وسائل الإعلام المتعلقة بالرجال المشهورين الذين ربما كانت تواعدهم أو لا تواعدهم. وبطبيعة الحال، ظلت ثرثرة المشاهير مصدرا كبيرا للترفيه في العقود التي تلت وفاة المغني. ولكن عندما كانت على قيد الحياة، كانت الثقافة المحيطة بحياة المشاهير الخاصة تطفلية إلى حد كبير، وكانت عاليه تكافح من أجل السيطرة على السرد المحيط بحياتها الخاصة. بنفس الطريقة التي رفضت بها الاعتراف بأن تورطها مع آر. كيلي قد وصل إلى حد الزواج، نفت أيضًا وجود علاقات مع شخصيات مشهورة أخرى في صناعة الموسيقى.
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أحد هذه الشخصيات كان جاي زي. وفقًا لشريكه في العمل، دامون داش – الذي كانت علياء على علاقة به وقت وفاتها – حاول مغني الراب أن يربط النجم الشاب بالهدايا والزهور. انتشر الخبر بأن الاثنين كانا على علاقة، على الرغم من أن عاليه نفسها غطت الشائعات. ومع ذلك، ادعى داش مؤخرًا أنه وجاي زي كانا يحاولان بدء علاقة في نفس الوقت، وأنها اختارته في النهاية. علنًا، أشارت عاليه إلى داش فقط على أنها “صديقة جيدة”، على الرغم من أن هذا ربما كان ببساطة تكتيكًا لحماية خصوصيتها (حسب السيرة الذاتية). في وقت تحطم طائرتها، ورد أنها وداش كانا يخططان للزواج.
يدعي أحد الشهود أن عاليه تم تخديرها قبل وفاتها
تميل الوفيات الصادمة للمشاهير إلى جذب نظريات المؤامرة، ولم تكن وفاة عاليه استثناءً. في فيلم وثائقي لعام 2019 بعنوان “Surviving R Kelly Part II: The Reckoning”، وصفها دامون داش بأنها “الخروف المضحى” في قضية R. Kelly (عبر المستقل). وفي عام 2024، عادت وفاتها المأساوية إلى دائرة الضوء وسط اتهامات ضد شريكها السابق شون “ديدي” كومز المتهم بالاتجار بالجنس والابتزاز والنقل لممارسة الدعارة. وسط تزايد الوعي باستغلال الفتيات والشابات في صناعة الموسيقى، يتساءل البعض عما إذا كان الحادث الذي أودى بحياة عاليه وحياة ثمانية آخرين كان حادثًا حقًا. على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة، يعتقد بعض المحققين عبر الإنترنت أن وفاة عاليه ربما تم تنظيمها لحماية الوجوه الشهيرة في صناعة الموسيقى والتي ربما تكون متورطة في جرائم ديدي المزعومة.
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لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التفاصيل المتعلقة باللحظات التي سبقت تحطم الطائرة المشؤوم. بالنسبة الى الوحش اليومي، كان لدى عاليه خوف معروف من الطيران. يتساءل البعض عن سبب صعودها على متن الطائرة الخاصة، التي كانت صغيرة ومكتظة بالأمتعة، وهو عامل ساهم في وقوع الحادث. لكن شاهدة عيان، يقال إن عائلتها تمتلك شركة سيارات الأجرة “عاليه” التي اعتاد فريقها الوصول إلى المطار، ادعت أنها شاهدتها تُحمل على متن الطائرة فاقدة الوعي. على ما يبدو، تم إعطاؤها حبة دواء من قبل أحد أفراد الوفد المرافق لها.