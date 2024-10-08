تفاصيل غريبة يتجاهلها الجميع بشأن عاليه

في ذروة شهرتها، كانت مغنية الآر أند بي عاليه نجمة بارزة. لقد كانت شخصية مشهورة في الوقت الذي كانت فيه في منتصف سن المراهقة، وتنافس معاصريها مثل بيونسيه باعتبارها الاسم الأكثر شهرة في اللعبة. في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملت مع أفضل المنتجين وكتاب الأغاني في الصناعة لإصدار سلسلة من الألبومات ذات المبيعات البلاتينية والأغاني المنفردة الناجحة. تم ترشيح فيلم “رحلة إلى الماضي” لعالية، وهو موضوع فيلم الرسوم المتحركة لشركة ديزني “أناستازيا”، لجائزة الأوسكار. كانت أيضًا وراء “هل أنت هذا الشخص؟” من الفيلم الكوميدي “دكتور دوليتل” عام 1998، والذي أكسبها ترشيحًا لجائزة جرامي.

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بشكل مأساوي، في 25 أغسطس 2001، توفيت عاليه في حادث طائرة غريب في جزر البهاما بعد وقت قصير من انتهاء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنيتها المنفردة التالية، “Rock the Boat”. كانت تبلغ من العمر 22 عامًا. وقد قوبلت وفاتها بموجة من الحزن من معجبيها وأصدقائها المشاهير، وحافظت سمعتها على قيد الحياة من خلال عملها. لكنها عادت أيضًا إلى الوعي العام في السنوات الأخيرة بفضل كل شيء اعتقالات رفيعة المستوى بسبب نظريات المؤامرة لادعاءاتها بأنها تنبأت بوفاتها. إليكم التفاصيل الغريبة عن حياة عاليه القصيرة التي قد لا يعرفها حتى معجبوها.