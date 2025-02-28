تفاصيل قاتمة تم إصدارها في دعوة 911 العاطفية لحالة جين هاكمان

لا يزال السبب الدقيق لوفيات الممثل الأسطوري جين هاكمان وزوجته ، بيتسي أراكاوا ، غير معروف ، ولكن مع ظهور مزيد من المعلومات منذ العثور على أجسادهم في 25 فبراير 2025 ، تظهر صورة أغمق بشكل متزايد.

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أحدث قطعة من اللغز للظهور هي صوت مكالمة 911 من القائم بأعمال القسم الفرعي حيث عاشوا (عبر TMZ). نظر إلى نافذة سانتا في ، نيو مكسيكو ، وشاهد جثث الممثل البالغ من العمر 95 عامًا وزوجته البالغة من العمر 63 عامًا بالداخل. عندما سأل المشغل عما إذا كان المتصل يمكن أن يعرف ما إذا كان الأشخاص في الداخل يتنفسون ، أجاب المتصل بشكل محموم ، “ليس لدي أي فكرة. أنا لست داخل المنزل. إنه مغلق. إنه مغلق. لا يمكنني الدخول.”

المكالمة هي مجرد أحدث التفاصيل من القضية التي تثير أسئلة حول ما حدث بالفعل. إليك كل ما نعرفه عن الظروف حتى الآن.