تفاصيل قاتمة تم إصدارها في دعوة 911 العاطفية لحالة جين هاكمان

لا يزال السبب الدقيق لوفيات الممثل الأسطوري جين هاكمان وزوجته ، بيتسي أراكاوا ، غير معروف ، ولكن مع ظهور مزيد من المعلومات منذ العثور على أجسادهم في 25 فبراير 2025 ، تظهر صورة أغمق بشكل متزايد.
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أحدث قطعة من اللغز للظهور هي صوت مكالمة 911 من القائم بأعمال القسم الفرعي حيث عاشوا (عبر TMZ). نظر إلى نافذة سانتا في ، نيو مكسيكو ، وشاهد جثث الممثل البالغ من العمر 95 عامًا وزوجته البالغة من العمر 63 عامًا بالداخل. عندما سأل المشغل عما إذا كان المتصل يمكن أن يعرف ما إذا كان الأشخاص في الداخل يتنفسون ، أجاب المتصل بشكل محموم ، “ليس لدي أي فكرة. أنا لست داخل المنزل. إنه مغلق. إنه مغلق. لا يمكنني الدخول.”
المكالمة هي مجرد أحدث التفاصيل من القضية التي تثير أسئلة حول ما حدث بالفعل. إليك كل ما نعرفه عن الظروف حتى الآن.
مكالمة هاتفية محمومة
لم يكن المتصل 911 يعرف من كان هاكمان وأراكاوا ، حيث حددهما فقط كرجل وامرأة. من الواضح من صوته ، أن مشهد أجسادهم كان مزعجًا للغاية. المكالمة لمدة دقيقتين هي فوضوية للغاية. أشار المتصل مرارًا وتكرارًا إلى أن المنزل لم يكن لديه عنوانه الخاص ويمكن سماع الكلاب تنبح طوال الوقت.
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يمكن أيضًا سماعه وهو يتوسل مع المشغل لإرسال المساعدة بأسرع وقت ممكن ، قائلاً عندما سئل عن الجنسين للزوجين ، “لا أعرف. لا أعرف يا سيدي. فقط أرسل شخصًا ما سريعًا هنا”.
يمكن أيضًا سماع المتصل مرارًا وتكرارًا قائلاً “لعنة” طوال المكالمة أثناء البكاء. تم تنقيح اسم عامل الصيانة من الإصدار العام للمكالمة.
قام نواب شريف بوجود جثث هاكمان وأراكاوا أثناء فحص العافية بعد ظهر يوم 26 فبراير. لم يكشفوا عن سبب الوفاة في ذلك الوقت ، لكن في البداية قالوا إنه لم يكن يشتبه في أي مسرحية كريهة. أثار تقديم المباحث لإفادة خطية للمحكمة التي تسعى للحصول على أمر تفتيش بعض الأسئلة الخطيرة حول ما حدث ، رغم ذلك.
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تفاصيل مقلقة في الشهادة الخطية
تنص خطية للمباحث على أن وفاة الزوجين كانت “مشبوهة بما فيه الكفاية في الطبيعة لتتطلب البحث والتحقيق الشامل”. من بين التفاصيل التي أثارت الأسئلة التي تم العثور على جثث هاكمان وأراكاوا في غرف مختلفة ؛ تم فتح الباب الأمامي وفتح. وقد تم نقل سخان بالقرب من المكان الذي يقع فيه جسم أراكاوا ، في الحمام. كما تم العثور على زجاجة حبوب منع الحمل المفتوحة بالقرب من جسم أراكاوا ، مع حبوب وصفة طبية منتشرة حولها. حبوب منع الحمل لم يتم تحديدها حتى الآن في كتابة هذه السطور.
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وقالت الشرطة إنه لا توجد علامات على طلقات نارية أو جروح خارجية أخرى. كما تم العثور على أحد كلاب الزوجين ميتًا في خزانة على بعد حوالي 15 قدمًا من جسم أراكاوا. كان هناك كلابان آخران لا يزالان على قيد الحياة ، واحد في المنزل وواحد خارج.
هناك تفاصيل أخرى أبلغت عنها صحيفة ديلي ميل وهي أن هاكمان وأراكاوا قد ماتوا لمدة تصل إلى أسبوعين قبل العثور عليها. تم العثور على أجزاء من أجسادهم في ما تم وصفه بأنه حالة “محنطة”. كان آخر جهة اتصال مؤكدة مع عامل صيانة قبل حوالي أسبوعين.
تنص الشهادة الخطية أيضًا على أنه لا توجد علامات على تسرب الغاز أو التسمم بأول أكسيد الكربون ، وهي نظرية سائدة مبكرة لهذا السبب. حتى ابنة هاكمان ، إليزابيث جان هاكمان ، أخبرت TMZ أن شكوكهم الأولى كانت أن الأبخرة السامة قد أدت إلى حادث مأساوي.
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حياة هاكمان بعد التقاعد في نيو مكسيكو
في وقت وفاته ، تقاعد جين هاكمان من التمثيل منذ ما يقرب من 21 عامًا. كان فيلمه الأخير كوميديا 2004 “مرحبًا بك في Mooseport”. أخبر لاري كينج في ذلك العام ، “ليس لدي الكثير من المخاوف. لدي الخوف العادي من وفاة ، أنت تعرف؟ أعتقد أننا جميعًا نفكر في ذلك ، خاصةً أن نكون في سن معينة.”
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كان قد تزوج من أراكاوا ، زوجته الثانية ، في عام 1991. عاشوا في نيو مكسيكو لبعض الوقت وكان هاكمان متورطًا بعمق في المجتمع المحلي. وفقًا لكوات ، كان هاكمان في مجلس أمناء متحف الفنان جورجيا أوكيف في سانتا في من عام 1997 إلى عام 2004.
بعد تقاعده ، بقي هاكمان خارج عينه إلى حد كبير ، مع التركيز على كتابة الروايات والرسم في سنواته الأخيرة. شارك في تأليف ثلاثة كتب عن الجيش ، ثم ذهب إلى كتابة العديد من الغربيين.