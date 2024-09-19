تفاصيل لم نتعرف عليها إلا بعد سنوات من اغتيال جون كينيدي

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كان اغتيال جون كينيدي أحد أكثر الأحداث أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان له تأثير كبير على جيل بأكمله. وقال المؤلف والمؤرخ ستيفن فاجين لوكالة أسوشيتد برس: “بالنسبة لأولئك الذين عاشوا هذه الحادثة وبلغوا سن الرشد في الستينيات، فقد مثلت تحولاً كبيراً في الثقافة الأمريكية”. والجدير بالذكر أن ثقة الجمهور في مؤسسات البلاد وقادتها بدأت في التراجع، ولم تتعاف هذه الثقة حقًا منذ ذلك الحين. وفي أعقاب وفاة جون كينيدي، تضاربت تقارير الشهود ونظريات المؤامرة، ولا تزال الروايات المختلفة موضع نقاش وخلاف حتى يومنا هذا.
هناك العديد من التفاصيل التي لم نتعرف عليها إلا بعد فترة طويلة من اغتيال جون كينيدي – تفاصيل عملت على تغذية العديد من النظريات حول ذلك اليوم المشؤوم. تسببت الاكتشافات الجديدة في جمع العديد من الشخصيات لوجهات نظر مختلفة حول جريمة القتل، ويبدو أن الأميركيين قد لا يتفقون أبدًا على ما حدث بالضبط في 22 نوفمبر 1963. فيما يلي بعض أهم الأشياء التي تم تسليط الضوء عليها في السنوات التي تلت اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة.
رصاصة غامضة
بعد ستين عامًا من اغتيال جون كينيدي، ألقى عميل الخدمة السرية الذي كان على بعد أقدام من الرئيس عندما أُطلق عليه الرصاص بظلال أخرى من الشك على القصة المقبولة. في كتابه “الشاهد الأخير” لعام 2023، قال بول لانديس إنه هو من وضع الرصاصة ووجد نقالة يُزعم أنها كانت تحمل الحاكم جون بي كونالي. تدعم فكرة أن الرصاصة جاءت من كونالي نظرية “الرصاصة السحرية” الوحيدة التي تدعي أن رصاصة واحدة أصابت كل من جون كينيدي وكونالي. قال لانديس إنه وجد المقذوف أعلى المقعد الخلفي، خلف المكان الذي كان يجلس فيه جون كينيدي، على حافة حيث التقت الوسادة بمعدن السيارة. كتب في “الشاهد الأخير”: “بدلاً من مد يدي واستبدال الرصاصة حيث وجدتها، كما فعلت مع شظية الرصاصة، وضعتها في جيب معطفي الأيمن”. كان يخطط لاحقًا لإعطاء الرصاصة إلى روي كيلرمان، العميل الخاص المساعد المسؤول عن تفاصيل كينيدي، وشرح أفعاله – لكن هذا لم يحدث.
وفي مستشفى باركلاند الفوضوي، روى لانديس كيف تم نقله إلى المنشأة برفقة طاقم المستشفى وعناصر من الخدمة السرية، وانتهى به الأمر في النهاية في الغرفة مع كينيدي على سريره. وفي النهاية، صاح الطبيب على طاولة الفحص مطالباً الجميع بالمغادرة حتى يتمكن الفريق الطبي من العمل. وكتب: “بدأ الناس يغادرون الغرفة. كان علي أن أتخذ قرارًا آخر في جزء من الثانية”. وفي ذلك الوقت، زُعم أنه وضع الرصاصة. وقد تم التشكيك في قصته، ولكن إذا كانت صحيحة، فإنها ستلقي بمفتاح صد نظرية الرصاصة السحرية، ولا شك أنها ستغذي نظريات المؤامرة التي تقول إن لي هارفي أوزوالد لم يتصرف بمفرده.
أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ينسب إلى لي هارفي أوزوالد دور القاتل
لي هارفي أوزوالد، الذي قُتل على يد مالك ملهى ليلي جاك روبي بعد يومين فقط من إطلاقه النار على جون كينيدي، قتل الرئيس بمسدسه كولت. قررت لجنة وارن أنه تصرف بمفرده، لكن الكثير من نظريات المؤامرة تشير إلى أنه تلقى مساعدة. في أكتوبر 2017، كشفت ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم رفع السرية عنها أن المكتب اعتقد أنه من المهم أن يعتقد الجمهور أن أوزوالد تصرف بمفرده، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز. كتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيه إدغار هوفر في مذكرة صدرت في 24 نوفمبر 1963، وهو اليوم الذي توفي فيه أوزوالد، “لا يوجد شيء آخر في قضية أوزوالد باستثناء أنه مات”.
يتماشى هذا مع الوثائق التي تم رفع السرية عنها في عام 1994 والتي كشفت أن مساعد المدعي العام نيكولاس كاتزنباخ حث على نفس الشيء في مذكرة إلى البيت الأبيض بعد يوم واحد من مقتل أوزوالد. كتب، وفقًا لمجلة نيويورك: “يجب أن يكون الجمهور مقتنعًا بأن أوزوالد هو القاتل؛ وأنه لم يكن لديه شركاء ما زالوا طلقاء؛ وأن الأدلة كانت كافية لإدانته في المحاكمة”. كما لاحظت المجلة أن الأدلة تشير إلى أن لجنة وارن كانت على الأرجح تحت تأثير قوات حكومية رفيعة المستوى لاستنتاج أن أوزوالد تصرف بمفرده – قبل أن تبدأ تحقيقاتها. اتصل الرئيس ليندون جونسون، الذي تولى منصبه بعد وفاة جون كينيدي، بالسيناتور الجورجي ريتشارد راسل جونيور في 29 نوفمبر لإبلاغه أنه سيخدم في لجنة وارن والتأكيد على أهمية توضيح أن أوزوالد – الذي صرح بأنه شيوعي وانشق إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1959 – ليس له أي علاقات بالسوفييت أو حلفائهم الكوبيين.
تهديدات مزعومة من جهاز الخدمة السرية
في الفيلم الوثائقي لعام 2023 “جيه إف كيه: ما رآه الأطباء”، أدلى الدكتور روبرت ماكليلاند – الذي عمل على إنقاذ جون كينيدي – بادعاء مرعب لا شك أنه مادة خصبة لأولئك الذين يعتقدون أن هناك تسترًا حول اغتيال الرئيس. وأشار ماكليلاند إلى أن الدكتور مالكولم بيري (فوق) قال في البداية في مؤتمر صحفي أن جرح حلق جون كينيدي يبدو أنه جرح دخول، مما قد يشير إلى وجود مسلح ثانٍ – أحدهما يطلق النار من الأمام، ولي هارفي أوزوالد من الخلف. يتذكر ماكليلاند: “عندما غادر (الدكتور بيري) الغرفة، اقترب منه شخص اعتقد الدكتور بيري أنه ربما كان رجلاً من الخدمة السرية، وقال للدكتور بيري،” يجب ألا تقول أبدًا أن هذا كان جرح دخول مرة أخرى إذا كنت تعرف ما هو جيد لك “.
توفي ماكليلاند في عام 2019 عن عمر يناهز 89 عامًا، وكان ثابتًا في استنتاجه بأنه من المحتمل أن يكون هناك أكثر من مطلق نار متورط في الاغتيال، والذي اعتبره “مؤامرة” محتملة. كان يعتقد أن الرصاصة التي قتلت كينيدي جاءت من التل العشبي سيئ السمعة الآن – في الجهة اليمنى من موكبه على الجانب الشمالي من شارع إلم – حيث ادعى بعض الشهود أنهم رأوا مطلق نار يطلق النار على الرئيس من الأمام.
مؤامرة سوفييتية مزعومة
في كتاب “عملية التنين: داخل حرب الكرملين السرية على أميركا”، يزعم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق آر. جيمس وولسي والجنرال إيون ميهاي باسيبا ـ القائم بأعمال رئيس جهاز الشرطة السرية الشيوعي في رومانيا ـ أن أوزوالد كان أحد مساعدي جهاز الاستخبارات السوفييتي السابق الذي أمره الزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف باغتيال جون ف. كينيدي. وكان جهاز الاستخبارات السوفييتي السابق هو جهاز الأمن والاستخبارات السري في الاتحاد السوفييتي، وكان في وقت من الأوقات أكبر جهاز من نوعه في العالم. ويقول الاثنان إن خروشوف ألغى الخطة في وقت لاحق، ولكن أوزوالد مضى قدماً في تنفيذها. ويشير الاثنان إلى تقرير لجنة وارن المكون من 26 مجلداً، والذي يقولان إنه يقدم الأدلة في شكل “أنماط ورموز جهاز الاستخبارات السوفييتي السابق”.
“بعد فك شفرتها، أثبتت هذه الأدلة أن قاتل جون كينيدي، لي هارفي أوزوالد، عقد اجتماعًا سريًا في مدينة مكسيكو مع ضابطه السوفييتي، “الرفيق كوستين”، الذي حددته وكالة المخابرات المركزية باعتباره ينتمي إلى القسم الثالث عشر في جهاز المخابرات السوفييتي (كي جي بي) المسؤول عن الاغتيالات في الخارج”، كما كتب المؤلفون. ويزعمون أن أوزوالد تم تجنيده في عام 1957 أثناء خدمته كجندي مشاة بحرية أميركي في منشأة أتسوجي الجوية البحرية في اليابان ــ قبل عامين من انشقاقه إلى الاتحاد السوفييتي ــ ثم تم تكليفه بالتخطيط لقتل كينيدي في عام 1962.
حاول أحد عملاء الخدمة السرية الانتحار
من المحتمل أن يتذكر أي شخص شاهد اغتيال جون كينيدي أو شاهد لقطات الفيديو عميل الخدمة السرية الذي ركض نحو سيارة الليموزين وصعد إلى الجزء الخلفي من السيارة لمحاولة إنقاذه. اسم الرجل هو كلينت هيل، وبعد مرور ما يقرب من 60 عامًا على الحادث، كشف عن كيفية تأثيره عليه. إنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وفي كتابه الصادر عام 2022 بعنوان “رحلاتي مع السيدة كينيدي”، كشف أنه حاول الانتحار.
كانت ليلة التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 1963، بعد مرور شهر واحد فقط على اغتيال جون كينيدي. كان هيل مكلفاً بقيادة فرقة جاكلين كينيدي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كان من المقرر أن تزور هي وأطفالها أقاربها. كان الشعور بالذنب يملأ ذهنه، وكانت أحداث الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني تدور في ذهنه. كان يشرب في أحد البارات قبل أن يغادر ويتجه نحو المحيط، فدخل الماء مرتدياً ملابسه بالكامل، حيث فكر في الغرق.
وفي حديثه إلى برنامج Radio Diaries التابع لشبكة NPR في نوفمبر 2023، وصف شعوره بالذنب تجاه الاغتيال، والذي ألقى باللوم فيه على نفسه. وبعد الحادث، دخل في “حالة اكتئاب شديدة” في منزله في فرجينيا. وقال: “كنت أعيش على علبتي سجائر يوميًا وزجاجة ويسكي. هكذا كنت أنام”. والآن، يقدم نصائح للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، مؤكدًا على أهمية التحدث إلى الآخرين. وقال لشبكة NPR: “كلما تحدثوا عن الأمر، كلما شعروا بتحسن”.
(الصورة المميزة بواسطة لاري د. مور عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وتقليص حجمها | CC BY 4.0)
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