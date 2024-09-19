تفاصيل لم نتعرف عليها إلا بعد سنوات من اغتيال جون كينيدي

بعد ستين عامًا من اغتيال جون كينيدي، ألقى عميل الخدمة السرية الذي كان على بعد أقدام من الرئيس عندما أُطلق عليه الرصاص بظلال أخرى من الشك على القصة المقبولة. في كتابه “الشاهد الأخير” لعام 2023، قال بول لانديس إنه هو من وضع الرصاصة ووجد نقالة يُزعم أنها كانت تحمل الحاكم جون بي كونالي. تدعم فكرة أن الرصاصة جاءت من كونالي نظرية “الرصاصة السحرية” الوحيدة التي تدعي أن رصاصة واحدة أصابت كل من جون كينيدي وكونالي. قال لانديس إنه وجد المقذوف أعلى المقعد الخلفي، خلف المكان الذي كان يجلس فيه جون كينيدي، على حافة حيث التقت الوسادة بمعدن السيارة. كتب في “الشاهد الأخير”: “بدلاً من مد يدي واستبدال الرصاصة حيث وجدتها، كما فعلت مع شظية الرصاصة، وضعتها في جيب معطفي الأيمن”. كان يخطط لاحقًا لإعطاء الرصاصة إلى روي كيلرمان، العميل الخاص المساعد المسؤول عن تفاصيل كينيدي، وشرح أفعاله – لكن هذا لم يحدث.

وفي مستشفى باركلاند الفوضوي، روى لانديس كيف تم نقله إلى المنشأة برفقة طاقم المستشفى وعناصر من الخدمة السرية، وانتهى به الأمر في النهاية في الغرفة مع كينيدي على سريره. وفي النهاية، صاح الطبيب على طاولة الفحص مطالباً الجميع بالمغادرة حتى يتمكن الفريق الطبي من العمل. وكتب: “بدأ الناس يغادرون الغرفة. كان علي أن أتخذ قرارًا آخر في جزء من الثانية”. وفي ذلك الوقت، زُعم أنه وضع الرصاصة. وقد تم التشكيك في قصته، ولكن إذا كانت صحيحة، فإنها ستلقي بمفتاح صد نظرية الرصاصة السحرية، ولا شك أنها ستغذي نظريات المؤامرة التي تقول إن لي هارفي أوزوالد لم يتصرف بمفرده.