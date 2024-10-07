تفاصيل مأساوية حول تحطم الطائرة الذي أودى بحياة أعضاء فرقة ريبا ماكنتاير

لقد مات عدد من الموسيقيين في حوادث طائرات أكثر بكثير مما قد يدركه الناس. بادي هولي في عام 1959، وباتسي كلاين في عام 1963، وأوتيس ريدينغ في عام 1967، وروني فان زانت من لينيرد سكينيرد، وستيف جاينز، وكاسي جاينز في عام 1977، وجون دنفر في عام 1997، عاليه في عام 2001. هؤلاء مجرد بعض الفنانين الذين سقطوا فريسة لعنة السماء على مدى عقود. وبالنظر إلى أنه في عام 2019، توفي 289 شخصًا فقط في حوادث الطائرات من أصل 4.5 مليار مسافر؟ يبدو أن عدد الموسيقيين الذين قتلوا في حوادث الطائرات مرتفع بشكل غريب بالفعل.
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على الرغم من أن مغنية الكانتري الأسطورية ريبا ماكنتاير لم تطأ قدمها قط طائرة منكوبة، إلا أنها تعرف هذا الموضوع أفضل من غيرها. كما قالت لمجلة بيبول في عام 2022، إنها “لم تلوم الله أبدًا” على وفاة زملائها السبعة ومديرها في حادث تحطم طائرة عام 1991، على الرغم من أنها “تطرح أسئلة عندما أصعد إلى هناك (إلى الجنة).” استقلت ماكنتاير طائرة مختلفة في اليوم الذي فقد فيه زملاؤها في الفرقة حياتهم على نفس الرحلة: كريس أوستن، باولا إيفانز، تيري جاكسون، كيرك كابيلو، مايكل توماس، أنتوني سابوتو، جوي سيجينيرو، ومدير الرحلات جيم هامون.
في يوم السبت الموافق 16 مارس 1991 الساعة 1:45 صباحًا، أقلعت طائرة هوكر سيدلي صغيرة ذات محركين تحمل هؤلاء الأفراد الثمانية من مطار براون فيلد المحلي في سان دييغو. تحطمت الطائرة مباشرة في جبل أوتاي القريب بعد دقائق فقط. كما كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز: “تناثرت أشلاء الجسم وحطام الحادث على الجانب الجنوبي المغطى بالثلوج من الجبل”. وغني عن القول أن الحادث يطارد ماكنتاير حتى يومنا هذا.
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حقائق الحادث الذي يمكن الوقاية منه تمامًا
ظهر حادث تحطم الطائرة الذي كان يقل فرقة ريبا ماكنتاير بأكملها بالإضافة إلى مدير جولتها في الصفحة الأولى من صحيفة سان دييغو يونيون تريبيون في 16 مارس 1991. أُطلق عليه “أسوأ حادث تحطم طائرة خاصة في مقاطعة سان دييغو منذ عام 1979″، وكانت الطائرة متجهة إلى أماريلو. بولاية تكساس عندما اصطدمت بجانب جبل أوتاي على ارتفاع 4000 قدم. مات عشرة أشخاص، وهو ما يمثل جميع من كانوا على متن الطائرة: أعضاء الفرقة كريس أوستن، باولا إيفانز، تيري جاكسون، كيرك كابيلو، مايكل توماس، أنتوني سابوتو، جوي سيجينيرو، المدير جيم هامون، بالإضافة إلى الطيار دون هولمز ومساعد الطيار كريس هولينجر.
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كما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قدمت ماكنتاير وفرقتها عرضًا خاصًا في الليلة السابقة فقط لـ “المديرين التنفيذيين لشركة IBM”. مع التذكير بأن الرحلة أقلعت في السماء في الساعة 1:45 صباحًا، فمن المنطقي أن الفرقة أنهت حفلتها يوم الجمعة، وحزمت أمتعتها، واستقلت الطائرة ربما للراحة قليلاً قبل التزود بالوقود في تكساس والاستمرار في الوصول إلى وجهتها النهائية في (فورت واين، إنديانا). ربما تكون الرحلة في وقت متأخر من الليل والجدول الزمني السريع، على الرغم من أنها ليست غير شائعة على الإطلاق بالنسبة للموسيقيين المتجولين، قد ساهمت في الإشراف على الطيارين، والتي تم الاستشهاد بها لاحقًا كجزء من “الأسباب المحتملة” للتحطم، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. وبعبارة أخرى: كان من الممكن منع وقوع الكارثة برمتها بنسبة 100%.
طائرة متناثرة وأجزاء من الجسم
قال الرقيب دون فاولر وقت وقوع الحادث، وفقًا لتقرير سان دييغو يونيون تريبيون الأصلي: “ليس هناك الكثير مما يمكن رؤيته”. ونقل المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إيلي بريكي عن مراقب المحطة الجوية البحرية في الجزيرة الشمالية قوله إنه رأى “كرة من النار” في اللحظة التي اختفت فيها الطائرة الصغيرة ذات المحركين هوكر سيدلي من الرادار. أدى الحادث إلى حرق التضاريس القريبة وترك جانب جبل أوتاي مليئًا بالحطام. كان الجزء الخلفي من الطائرة هو الجزء الأكبر من الحطام الذي ظل سليمًا، وقد حلقت على بعد حوالي 100 ياردة من موقع التحطم الرئيسي وكانت كبيرة بما يكفي لرصدها من الجو بواسطة طائرة هليكوبتر عندما ذهبوا للتحقيق مع أكثر من 35 شخصًا محليًا آخر. المسؤولين عن إنفاذ القانون. ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في وقت لاحق لإخماد حرائق صغيرة منتشرة هنا وهناك في موقع الحادث بأكمله. وصل أطباء الطب الشرعي ومسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية بعد الفجر لأن المنطقة كانت مليئة بالتضاريس الوعرة ويصعب الوصول إليها.
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أما جثث ضحايا الحادث العشرة فلا تتوفر لدينا أي تفاصيل عنها. وكما نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن جورج د. ديكسون من الفاحص الطبي في مقاطعة سان دييغو، لم يتم التعرف على أي من الجثث على الفور بسبب “الصدمة الشديدة”. وكما ذكرنا، ذكر المسؤولون أن أشلاء الجثث تناثرت فوق الجبل مثل بقايا الحادث نفسه.
يقع اللوم على FFA والطيارين
بحلول سبتمبر 1992 – بعد مرور عام ونصف على الحادث الذي أودى بحياة فرقة ريبا ماكنتاير – توصل المجلس الوطني لسلامة النقل إلى نتيجة حول سبب الحادث: الطيار دون هولمز، ومساعد الطيار كريس هولينجر، ومسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية لم يذكر اسمه. يقع اللوم على موظف (FAA). بشكل عام، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، يعود سبب الحادث إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك “التخطيط/القرار غير السليم من قبل الطيار، وفشل الطيار في الحفاظ على الارتفاع المناسب والخلوص الأرضي فوق التضاريس الجبلية وفشل مساعد الطيار في التحكم بشكل كافٍ”. مراقبة تقدم الرحلة.” هذا، بالإضافة إلى المعلومات الضعيفة/غير الدقيقة التي قدمها متخصص خدمة الطيران التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في برج قريب للطيارين. كما لم يكن أحد على دراية بتضاريس المنطقة، ولم يكن مساعد الطيار على دراية بالطائرة، وكان الظلام دامسًا، وبقيت الطائرة على ارتفاع منخفض بعد إقلاعها.
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والأهم من ذلك هو أن متخصص إدارة الطيران الفيدرالية لم يخبر الطيارين عن الجبال في المنطقة. شكك الطيار دون هولمز في تعليمات المتخصص، قائلًا إنهم سيوجهون الطائرة إلى منطقة التحكم الطرفية (TCA) دون تصريح. أجاب المتخصص: “هذا صحيح. نعم، هذا صحيح”. ثم سأل هولمز: “إذن، سأكون أفضل لو اتجهت.. شمال شرق البلاد وبقيت منخفضًا، قل أقل من ثلاثة آلاف (قدم)… هل توافق على ذلك؟” فقال المتخصص: “نعم. بالتأكيد. سيكون هذا جيدًا.” أخذ هذا الطريق الطائرة مباشرة إلى جبل أوتاي.
لم تغادر ماكنتاير مع زملائها في الفرقة
كانت ريبا ماكنتاير في فندقها في سان دييغو، وربما كانت نائمة، وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة سبعة من زملائها في الفرقة ومديرة الجولات السياحية. بدلاً من اتباع نفس الجدول الزمني لطاقمها، يمكننا أن نفترض أنها قررت أخذ قسط من الراحة قبل اللحاق بهم في فورت واين بولاية إنديانا لحضور عرضهم مساء السبت. كان طيار ماكنتاير في مطار براون فيلد المحلي وقت وقوع الحادث – وهو نفس المطار الذي غادرت منه الرحلة المنكوبة – واتصل بماكنتاير على الفور. غادرت المغنية مطار سان دييغو الدولي في وقت ما بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا من ذلك اليوم لتتوجه ليس إلى فورت واين بل إلى ناشفيل لتكون مع أقارب الذين ماتوا في الحادث. ومن المثير للاهتمام أنه كانت هناك أيضًا طائرة ثانية تحمل المزيد من أعضاء جولة ماكنتاير والتي أقلعت بعد ثلاث دقائق فقط من تحطم الطائرة. ولم يعلم من كانوا على متن تلك الرحلة بما حدث إلا عندما توقفوا في ممفيس للحصول على الوقود.
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بكل المقاييس، كانت ماكنتاير قريبة جدًا من أولئك الذين ماتوا، وقالت المتحدثة باسمها، جنيفر بوهلر، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن خسارتهم كانت بمثابة “خسارة جزء من عائلتك”. ردد بوهلر هذه المشاعر لصحيفة سان دييغو يونيون تريبيون. وقالت: “إنها مدمرة بالطبع”. “لقد كان الكثير منهم معها لعدة سنوات. وكان الكثير منهم مثل العائلة.” ومن المفهوم أن العرض المقرر ليلة السبت قد تم إلغاؤه.
حزن ماكنتاير المستمر
في 16 مارس 2020 – الذكرى السنوية للحادث – نشرت ماكنتاير تحية لأصدقائها وزملائها المفقودين على Instagram. “(تسعة وعشرون) عامًا مضت، في مثل هذا اليوم، فقدت أصدقائي في حادث تحطم طائرة. … دعونا نستمر في إيجاد طرق لرعاية بعضنا البعض هنا على الأرض ولا نضيع لحظة واحدة مع أحبائنا كأمر مسلم به.” في عام 2024، نشرت مرة أخرى تحية على إنستغرام واقتبست إحدى أغانيها الخاصة، “For My Broken Heart”، من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم والذي صدر في عام 1991، وهو نفس العام الذي صدر فيه الحادث. يقول سطر من الكلمات في المنشور ببساطة: “أعتقد أن العالم لن يتوقف … بسبب قلبي المكسور”.
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ليست هذه هي الأوقات الوحيدة التي تحدث فيها ماكنتاير عن الحادث على مر السنين. وفي كل مرة، أعربت عن صدمتها في تلك اللحظة وحزنها المستمر في الوقت الحاضر. في عام 2022، على سبيل المثال، قالت لمجلة People: “لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الاستمرار. لكن (الانهيار) أظهر لي مدى قيمة الحياة”. يستشهد برنامج Taste of Country بواحدة من أولى المرات التي انفتح فيها ماكنتاير بشكل كامل حول المأساة في مقابلة مع أوبرا. عندما وصفت ما حدث انهارت. وقالت: “أنا آسفة، لقد مر 20 عامًا، ولكن الأمر كما لو أنه لا أعتقد أن الأمر سيتوقف عن الألم أبدًا”.
(صورة مميزة لأنجيلا جورج عبر ويكيميديا كومنز | CC BY-SA 3.0 | تم اقتصاصها وتحجيمها)