تفاصيل مأساوية حول تحطم الطائرة الذي أودى بحياة أعضاء فرقة ريبا ماكنتاير

لقد مات عدد من الموسيقيين في حوادث طائرات أكثر بكثير مما قد يدركه الناس. بادي هولي في عام 1959، وباتسي كلاين في عام 1963، وأوتيس ريدينغ في عام 1967، وروني فان زانت من لينيرد سكينيرد، وستيف جاينز، وكاسي جاينز في عام 1977، وجون دنفر في عام 1997، عاليه في عام 2001. هؤلاء مجرد بعض الفنانين الذين سقطوا فريسة لعنة السماء على مدى عقود. وبالنظر إلى أنه في عام 2019، توفي 289 شخصًا فقط في حوادث الطائرات من أصل 4.5 مليار مسافر؟ يبدو أن عدد الموسيقيين الذين قتلوا في حوادث الطائرات مرتفع بشكل غريب بالفعل.

إعلان

على الرغم من أن مغنية الكانتري الأسطورية ريبا ماكنتاير لم تطأ قدمها قط طائرة منكوبة، إلا أنها تعرف هذا الموضوع أفضل من غيرها. كما قالت لمجلة بيبول في عام 2022، إنها “لم تلوم الله أبدًا” على وفاة زملائها السبعة ومديرها في حادث تحطم طائرة عام 1991، على الرغم من أنها “تطرح أسئلة عندما أصعد إلى هناك (إلى الجنة).” استقلت ماكنتاير طائرة مختلفة في اليوم الذي فقد فيه زملاؤها في الفرقة حياتهم على نفس الرحلة: كريس أوستن، باولا إيفانز، تيري جاكسون، كيرك كابيلو، مايكل توماس، أنتوني سابوتو، جوي سيجينيرو، ومدير الرحلات جيم هامون.

في يوم السبت الموافق 16 مارس 1991 الساعة 1:45 صباحًا، أقلعت طائرة هوكر سيدلي صغيرة ذات محركين تحمل هؤلاء الأفراد الثمانية من مطار براون فيلد المحلي في سان دييغو. تحطمت الطائرة مباشرة في جبل أوتاي القريب بعد دقائق فقط. كما كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز: “تناثرت أشلاء الجسم وحطام الحادث على الجانب الجنوبي المغطى بالثلوج من الجبل”. وغني عن القول أن الحادث يطارد ماكنتاير حتى يومنا هذا.

إعلان