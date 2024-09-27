تفاصيل من محاولة اغتيال دونالد ترامب الأولى التي لا معنى لها

كما ورد في أعقاب محاولة الاغتيال، رأى العديد من الشهود في تجمع بتلر توماس ماثيو كروكس على السطح قبل أن يطلق النار على دونالد ترامب. لقد حاولوا تحذير عملاء الخدمة السرية، لكن المسؤولين لم يستجيبوا، ربما لأن القاتل المحتمل كان بعيدًا عن مجال رؤيتهم. قامت سلطات إنفاذ القانون المحلية أيضًا بوضع علامة على كروكس باعتباره تهديدًا محتملاً، وبحسب ما ورد اتصلت بالخدمة السرية لإبلاغها بهذه المعلومات. كان سبب عدم استجابة العملاء لهذه التنبيهات أحد الأسئلة العديدة التي ظلت عالقة في أعقاب المؤامرة، وقد تم تسليط بعض الضوء على الإجابة.

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كما ذكرت شبكة CNN، كشفت الشهادة في جلسة الاستماع في سبتمبر أن ضباط الشرطة المحليين أرسلوا تقارير متعددة حول كروكس على السطح من خلال القنوات التي كان ينبغي أن تصل إلى عملاء الخدمة السرية بناءً على تفاصيل ترامب – لكنهم لم يفعلوا ذلك. وقال المنفذ إن هذه المعلومات مرت عبر أجهزة راديو مختلفة تم تمريرها جميعًا عبر موقعي اتصال. وكما ذكرت قناة KTVZ، رسمت شهادة السلطات المحلية صورة لشبكة اتصالات “ملتوية” تفصل مجموعات من الضباط عن قناة الخدمة السرية.

وقد ردد هذا تقرير الوكالة الخاص الصادر في 20 سبتمبر 2024، والذي أشار إلى أن بعض ضباط الشرطة لم يكونوا على دراية بكيفية استخدام الشبكة المعقدة بشكل صحيح. “إن فشل الموظفين في بث وصف المعتدي عبر الراديو، أو المعلومات الحيوية الواردة من سلطات إنفاذ القانون المحلية فيما يتعلق بفرد مشبوه على سطح مجمع AGR، إلى جميع الموظفين الفيدراليين في موقع بتلر، أدى إلى إعاقة الوعي الجماعي بكل السرية”. “موظفو الخدمة”، كما جاء في الرسالة. من غير الواضح سبب استخدام مثل هذه الشبكة المعقدة، ولماذا لم يتم تدريب الضباط بشكل صحيح على كيفية الاتصال بمسؤولي الخدمة السرية – وهو إشراف فاضح على تجمع حاشد لرئيس سابق.

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