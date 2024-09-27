تفاصيل من محاولة اغتيال دونالد ترامب الأولى التي لا معنى لها

عندما فتح توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، النار على دونالد ترامب وسط تجمعه الحاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو 2024، كان ذلك بمثابة نهاية لحياته القصيرة. نجا الرئيس السابق، وفي أعقاب الهجوم، تساءل الكثيرون كيف تمكن كروكس من الصعود إلى السطح ببندقية AR-15 قريبة جدًا من هدفه. في الأسابيع التالية، كشفت التقارير عن إخفاقات أمنية متعددة في الحدث والعديد من الأشياء التي لم تكن منطقية بشأن الحادث أو قاتل ترامب المحتمل.
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واجتمعت فرقة عمل من الحزبين بمجلس النواب في وقت لاحق للتحقيق في الحادث. استهدف أحد الأعضاء، النائب عن ولاية لويزيانا، كلاي هيغينز، مكتب التحقيقات الفيدرالي لإطلاق سراح جثة كروكس لحرقها بعد 10 أيام من محاولة اغتيال ترامب، مما يشير إلى أن ذلك يرقى إلى مستوى العرقلة (دحض مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعاءاته وقال إن كل شيء تم وفقًا للإجراءات القياسية). ). في 26 سبتمبر 2024، عقدت فرقة العمل جلسة الاستماع الأولى، وظهرت تفاصيل أخرى حول المؤامرة لا يبدو أنها منطقية.
ويُزعم أن الخدمة السرية قالت إنها “ستعتني” بالسقف
تمركز توماس ماثيو كروكس على سطح يبعد حوالي 150 ياردة عن ترامب. ولم يكن تحت حراسة من قبل سلطات إنفاذ القانون أو عملاء الخدمة السرية. وبحسب ما ورد حددت الوكالة المبنى باعتباره ثغرة أمنية محتملة قبل التجمع وتركته في أيدي سلطات إنفاذ القانون المحلية. بعد محاولة الاغتيال، قال مدير الخدمة السرية كيمبرلي لشبكة ABC News إنها اعتمدت على السلطات المحلية في مناطق متعددة في محيطها الخارجي. أشارت تقارير لاحقة إلى أن هؤلاء المسؤولين أخبروا الوكالة أنهم لا يملكون القوة البشرية لتغطية المبنى الذي تمركز فيه كروكس.
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خلال جلسة الاستماع في سبتمبر، قال درو بلاسكو، مساعد قائد فريق وحدة القناصة داخل وحدة خدمات الطوارئ في بلدة بتلر، إنه طلب بالفعل من الخدمة السرية نشر عملاء إضافيين في المبنى قبل المسيرة. وفي معلومة جديدة، قال إنهم ردوا بالقول إنهم “سيهتمون بالأمر”، حسبما ذكرت قناة سي تي في نيوز. إذا خصصت الخدمة السرية المبنى لإنفاذ القانون المحلي، ثم حذرت هذه السلطات العملاء في وقت مبكر من عدم وجود ما يكفي من القوى العاملة لتغطيته، فلماذا لم يتم فعل أي شيء بشأن هذه القضية الأمنية الصارخة؟
لم تفهم سلطات إنفاذ القانون المحلية شبكة الاتصالات
كما ورد في أعقاب محاولة الاغتيال، رأى العديد من الشهود في تجمع بتلر توماس ماثيو كروكس على السطح قبل أن يطلق النار على دونالد ترامب. لقد حاولوا تحذير عملاء الخدمة السرية، لكن المسؤولين لم يستجيبوا، ربما لأن القاتل المحتمل كان بعيدًا عن مجال رؤيتهم. قامت سلطات إنفاذ القانون المحلية أيضًا بوضع علامة على كروكس باعتباره تهديدًا محتملاً، وبحسب ما ورد اتصلت بالخدمة السرية لإبلاغها بهذه المعلومات. كان سبب عدم استجابة العملاء لهذه التنبيهات أحد الأسئلة العديدة التي ظلت عالقة في أعقاب المؤامرة، وقد تم تسليط بعض الضوء على الإجابة.
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كما ذكرت شبكة CNN، كشفت الشهادة في جلسة الاستماع في سبتمبر أن ضباط الشرطة المحليين أرسلوا تقارير متعددة حول كروكس على السطح من خلال القنوات التي كان ينبغي أن تصل إلى عملاء الخدمة السرية بناءً على تفاصيل ترامب – لكنهم لم يفعلوا ذلك. وقال المنفذ إن هذه المعلومات مرت عبر أجهزة راديو مختلفة تم تمريرها جميعًا عبر موقعي اتصال. وكما ذكرت قناة KTVZ، رسمت شهادة السلطات المحلية صورة لشبكة اتصالات “ملتوية” تفصل مجموعات من الضباط عن قناة الخدمة السرية.
وقد ردد هذا تقرير الوكالة الخاص الصادر في 20 سبتمبر 2024، والذي أشار إلى أن بعض ضباط الشرطة لم يكونوا على دراية بكيفية استخدام الشبكة المعقدة بشكل صحيح. “إن فشل الموظفين في بث وصف المعتدي عبر الراديو، أو المعلومات الحيوية الواردة من سلطات إنفاذ القانون المحلية فيما يتعلق بفرد مشبوه على سطح مجمع AGR، إلى جميع الموظفين الفيدراليين في موقع بتلر، أدى إلى إعاقة الوعي الجماعي بكل السرية”. “موظفو الخدمة”، كما جاء في الرسالة. من غير الواضح سبب استخدام مثل هذه الشبكة المعقدة، ولماذا لم يتم تدريب الضباط بشكل صحيح على كيفية الاتصال بمسؤولي الخدمة السرية – وهو إشراف فاضح على تجمع حاشد لرئيس سابق.
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