تفتيح وتفتيح الخشب بسهولة تامة باستخدام حل واحد بسيط

هناك أناقة معينة وخلود في الأثاث الخشبي، ولهذا السبب يميل إلى أن يكون نوع القطع الموروثة التي تنتقل من جيل إلى جيل. وعلى الرغم من أن الأثاث الخشبي الصلب متين بالتأكيد، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يصبح اللون النهائي أو اللون داكنًا أو ملطخًا بمرور الوقت. ليس هذا سببًا لتجاهل هذه القطع – فمنحها التوهج أسهل مما تظن. كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من حمض الأكساليك لتحويل مظهر الخشب بشكل كبير من باهت ومؤرخ إلى خفيف ومنعش.

حمض الأكساليك، المعروف أيضًا باسم مبيض الخشب، هو في الواقع مركب عضوي موجود في الخضروات مثل السبانخ أو الراوند. عندما يتم استخلاصه ومعالجته، يصبح حمضًا قويًا قادرًا على تبييض البقع من الخشب. يمكنه حتى استعادة الخشب بالكامل إلى لونه الأصلي. يمكنك شراء حمض الأكساليك من متاجر مثل Ace Hardware (12.99 دولارًا) أو عبر الإنترنت من خلال Amazon (15.99 دولارًا)، ويأتي عمومًا في شكل متبلور يحتاج إلى خلطه بالماء. من السهل العمل به ويمكن استخدامه لإضفاء إشراقة على الأسطح الخشبية بخلاف الأثاث، مثل الأرضيات أو الأسطح المصنوعة من الخشب الصلب.

بالنسبة إلى محبي الأعمال اليدوية الذين يبحثون عن طريقة سهلة لتجديد الأثاث الخشبي أو ربما إضفاء لمسة شاطئية على الأثاث الخشبي، يعد حمض الأكساليك حلاً فعالاً للغاية من حيث التكلفة. فيما يلي كيفية استخدام حمض الأكساليك لإزالة أي بقع قبيحة وتفتيح لون الخشب بشكل كبير.