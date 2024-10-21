تفتيح وتفتيح الخشب بسهولة تامة باستخدام حل واحد بسيط

هناك أناقة معينة وخلود في الأثاث الخشبي، ولهذا السبب يميل إلى أن يكون نوع القطع الموروثة التي تنتقل من جيل إلى جيل. وعلى الرغم من أن الأثاث الخشبي الصلب متين بالتأكيد، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يصبح اللون النهائي أو اللون داكنًا أو ملطخًا بمرور الوقت. ليس هذا سببًا لتجاهل هذه القطع – فمنحها التوهج أسهل مما تظن. كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من حمض الأكساليك لتحويل مظهر الخشب بشكل كبير من باهت ومؤرخ إلى خفيف ومنعش.
حمض الأكساليك، المعروف أيضًا باسم مبيض الخشب، هو في الواقع مركب عضوي موجود في الخضروات مثل السبانخ أو الراوند. عندما يتم استخلاصه ومعالجته، يصبح حمضًا قويًا قادرًا على تبييض البقع من الخشب. يمكنه حتى استعادة الخشب بالكامل إلى لونه الأصلي. يمكنك شراء حمض الأكساليك من متاجر مثل Ace Hardware (12.99 دولارًا) أو عبر الإنترنت من خلال Amazon (15.99 دولارًا)، ويأتي عمومًا في شكل متبلور يحتاج إلى خلطه بالماء. من السهل العمل به ويمكن استخدامه لإضفاء إشراقة على الأسطح الخشبية بخلاف الأثاث، مثل الأرضيات أو الأسطح المصنوعة من الخشب الصلب.
بالنسبة إلى محبي الأعمال اليدوية الذين يبحثون عن طريقة سهلة لتجديد الأثاث الخشبي أو ربما إضفاء لمسة شاطئية على الأثاث الخشبي، يعد حمض الأكساليك حلاً فعالاً للغاية من حيث التكلفة. فيما يلي كيفية استخدام حمض الأكساليك لإزالة أي بقع قبيحة وتفتيح لون الخشب بشكل كبير.
إعطاء الأثاث الخشبي توهجًا باستخدام حمض الأكساليك
الأشياء الأولى أولاً – نظرًا لأن حمض الأكساليك قوي جدًا، فأنت بحاجة إلى اتخاذ احتياطات السلامة أثناء العمل معها. تأكد من العمل في منطقة جيدة التهوية وارتداء القفازات المطاطية والنظارات الواقية والقناع. أيضًا، قبل وضع حمض الأكساليك على أثاثك الخشبي، يجب عليك إزالة أي ورنيش أو مادة مانعة للتسرب حتى يتمكن الحمض من اختراق سطح الخشب. يمكنك استخدام أداة صنفرة كهربائية أو مادة تجريد كيميائية أو مزيج من الاثنين معًا لإزالة الطبقة القديمة من الخشب.
عندما تصبح جاهزًا لبدء التبييض، ابدأ بإذابة بلورات حمض الأكساليك في الماء الساخن وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. استخدم فرشاة طلاء لوضع كمية كبيرة من محلول حمض الأكساليك على الخشب بحركات طويلة ومتداخلة، ثم اترك المحلول حتى يجف. سوف يتبلور مرة أخرى عندما يجف. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى طبقة ثانية أو ثالثة لإزالة أي بقع عنيدة.
بمجرد أن يجف، اشطف البلورات بمزيج من صودا الخبز والماء. سيؤدي ذلك إلى تحييد الحمض الموجود في الخشب، وستعرف أنه يعمل عندما تتصاعد فقاعات صودا الخبز أثناء تفاعله مع الحمض. احرص على عدم استنشاق أي من البلورات، لأنها مادة كاوية تمامًا ويمكن أن تكون ضارة عند استنشاقها. امسح الخشب واتركه حتى يجف تمامًا. لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة مدى خفة أثاثك الخشبي الآن!