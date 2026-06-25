تفصيل الفائزين والخاسرين في الجولة الأولى من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2026

نظرة على الفائزين والخاسرين في الجولة الأولى من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين:

الفائزون

76ers

لقد تم اختياره على أرضه، مما أدى إلى هبوط حارس ألاباما لابارون فيلون جونيور في المركز 22. وكان يجب أن يرحل في أواخر سن المراهقة على أسوأ تقدير.

لقد كان أحد أفضل حراس كرة السلة في الكلية الموسم الماضي، حيث بلغ متوسطه 22 نقطة وخمس تمريرات حاسمة وسدد 39.9 بالمائة من مسافة بعيدة في 6.1 محاولات. إنه رائع في الذهاب إلى السلة، ولديه قفزة رائعة وقد حقق قفزة كبيرة من موسمه الأول إلى موسم السنة الثانية.

كانت الفرق تشعر بالقلق من أنه سيكافح من أجل الصمود دفاعيًا عند وزن 176 رطلاً فقط.

لكن مع فيلادلفيا، فهو حارس ثالث، خلف تيريز ماكسي وفي جي إيدجكومب. هؤلاء هم ثلاثي شاب للغاية، جميعهم يبلغون من العمر 25 عامًا أو أقل.

توتنهام

عالج سان أنطونيو نقطة ضعف كبيرة أعاقته في التصفيات: عمق الرجل الكبير خلف فيكتور ويمبانياما.

لقد استخدموا الاختيار العشرين في مركز كنتاكي جايدن كوينتانس، ثم تم تداولهم لاختيار الجولة الأولى الثانية، واستخدموا رقم 26 في تاريس ريد جونيور من كونيتيكت. كوينتانس هو موهبة على مستوى اليانصيب مع أسئلة تتعلق بالإصابة بعد اللعب في أربع مباريات فقط في الموسم الماضي بعد جراحة الرباط الصليبي الأمامي.

لقد كانت مقامرة جديرة بالاهتمام. من المحتمل أنه لن يلعب كثيرًا في العام المقبل، لكنه قد يكون عاملاً رئيسيًا في الوقت. ريد ليس نموذجًا لرجل كبير في الدوري الاميركي للمحترفين، لأنه لا يطلق النار على 3S أو يحرس بشكل جيد في الفضاء. لكنه جسدي وقوي ويمكن أن يكون من النوع المنفذ.

رعد

هل وجدت مدينة أوكلاهوما إجابة لمشكلة ويمبانياما؟ Aday Mara، اختيار الرعد في المركز 12، هو على الأقل خيار.

يعد المركز الذي يبلغ طوله 7 أقدام و 3 أقدام بمثابة دينامو دفاعي ساعد في قيادة ميشيغان إلى أول بطولة وطنية لها منذ 37 عامًا في أبريل. كلما زاد الحجم الذي يمكنك رميه على Wemby، كان ذلك أفضل.

في المركز 16 ، أضاف الرعد حارس الرماية في ولاية أيوا بينيت ستيرتز. في أسوأ الأحوال، هو فاصل المحكمة. لا تحسبه خارجًا عن كونه أكثر من ذلك.

الخاسرون

كليبرز

كيتون واجلر على داريوس أكوف جونيور وكينغستون فليمينغز وميكيل براون جونيور؟ اللاعبون الثلاثة الذين تركهم كليبرز له في المركز الخامس سيكونون جميعًا محترفين أفضل. Wagler ليس لاعبًا محتملًا سيئًا، ولكنه ليس جيدًا مثل اللاعبين المذكورين أعلاه.

إنه لا يحرس مثل Flemings وليس لديه السقف الهجومي مثل Acuff أو Brown.

صنز

تم تداول فينيكس في الاختيار الأخير من الجولة الأولى لصالح Koa Peat، وهو جناح فردي من أريزونا لا يتمتع بالكثير من الرماة ولا يظهر كمدافع مقفل.

غريب. كان ينبغي أن يبقى بيت في المدرسة، وكان بإمكان فريق صنز أن يفعل ما هو أفضل بكثير، سواء كان ذلك مع جناح الدوق أشعيا إيفانز، أو رجل كارولينا الشمالية الكبير هنري فيزار أو حارس أركنساس ميليك توماس.

مشجعي نيكس

بعد أول بطولة للامتياز منذ 53 عامًا، أرادوا لعبة ممتعة لإضافتها إلى الاحتفالات.

عندما اقترب وقت الاختيار، بدأ مشجعو نيكس يحلمون بإبقاء النجم المحلي في المنزل، واختيار زوبي إيجيوفور من سانت جون.

تغلب عليهم فريق هوكس بقوة، وحصلوا على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط مع الاختيار الثالث والعشرين.

الاحتمالات هي أن نيكس لم يكن يقوم بالاختيار على أي حال. لقد قاموا بعدد من المناورات لتوفير المال والخروج من الجولة الأولى.

لقد تحمس مشجعو نيكس للحظة عندما اختاروا الحارس الإسباني سيرجيو دي لاريا، مع فكرة إخفائه في الخارج لمدة عام. لكنهم قاموا بمقايضته أيضًا، وأرسلوا الإسباني إلى مافريكس.

لقد كانت ليلة مليئة بالحيوية، ولكن إذا ساعد ذلك نيكس على إعادة اثنين من ميتشل روبنسون، لاندري شاميت وجوردان كلاركسون، فسيكون ذلك فوزًا في النهاية.