تفنيد أسطورة شحذ شفرات الخلاط باستخدام الثلج

لا شك أن شفرات الخلاط الباهتة قد تفسد يومك. ففي لحظة ما، تتطلع إلى تناول عصير الصباح، ثم في اللحظة التالية، تتناول وجبة إفطار دسمة وغير سارة لأن الخلاط لم يستطع التعامل معها. وهناك الكثير من العلاجات المنزلية لشحذ الخلاط، بما في ذلك استخدام مكعبات الثلج لخفق الشفرات مرة أخرى لتستعيد شكلها. ولكن هل تنجح هذه الطريقة؟ للأسف، استخدام الثلج مجرد خرافة (وقد يكون ضرره أكبر من نفعه).
إذا سمعت هذه الشائعة، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أنه لم تكن هناك دراسات حول الطرق (بخلاف شحذ الأدوات) التي تنجح مع الخلاطات، لذا فإن معظم الأدلة المتوفرة غير مؤكدة. ومع ذلك، فإن العديد من الخلاطات المنزلية أكثر عرضة للتعطل أو التلف إذا وضعت الثلج فيها بمفرده، وخاصة القطع الكبيرة. يمكن أن يساعد إضافة سائل أو ثلج أصغر حجمًا في هذا، ولكنك لن تفعل الكثير لتغيير حدة الشفرات. يمكن لبعض الخلاطات الموجودة في السوق التعامل مع الثلج، ولكن هذا ليس أمرًا مسلمًا به دائمًا.
طرق أخرى من المحتمل ألا تنجح
لا يعد الثلج العنصر الوحيد الذي يُنصح باستخدامه لشحذ شفرات الخلاط. على سبيل المثال، يتم استخدام الأرز وقشور البيض أيضًا كحلول محتملة. تكمن الفكرة وراء هذه الحلول في أن كل عنصر كاشط بدرجة كافية لتنعيم الخدوش في الشفرة (المعروفة أيضًا باسم الشحذ). ومع ذلك، فمن المرجح أن هذه الأشياء لا تساعد في زيادة حدة الشفرة لأن تقنية الشحذ المناسبة تتضمن تحريك حافة الشفرة عمدًا في اتجاه واحد ثم في اتجاه آخر. من الصعب تحقيق ذلك مع دوران الشفرات داخل الخلاط. ومع ذلك، هناك بعض الأدلة القصصية على أن الأرز غير المطبوخ يعمل على إزالة الأوساخ أو البقايا التي قد تجعل شفراتك باهتة، ولهذا السبب فهو أيضًا خدعة شائعة لطحن القهوة أيضًا. يمكن أن تتسبب قشور البيض أيضًا في إتلاف شفراتك بسبب الغشاء الضام الموجود بداخلها، لذلك يجب ألا ترمي قشور البيض في مطحنة القمامة أبدًا.
شحذ السكاكين باستخدام ورق الألمنيوم هو حيلة شائعة، لذا يُروَّج لها أيضًا كحل لخلاطك. ومع ذلك، تعتبر هذه الطريقة فعّالة أيضًا للشفرات الباهتة قليلاً لأنها في الواقع تزيل الأوساخ أو الأوساخ وليس لأنها تشحذ الفولاذ. بغض النظر عن المادة التي تحاول استخدامها (سواء كانت مكعبات ثلج أو أرز أو ورق ألمنيوم أو أي شيء آخر)، فيجب أن تكون أكثر صلابة من الشفرة نفسها لشحذها أو شحذها بشكل صحيح.
ما يجب عليك فعله بدلا من ذلك
أولاً، يجب عليك تحديد ما إذا كان الخلاط الخاص بك يحتاج بالفعل إلى شحذ. تم تصميم بعض الخلاطات بشفرات غير حادة لأنها لا تحتاج إلى أن تكون حادة لخلط المكونات بشكل فعال. على العكس من ذلك، فإن معظم الخلاطات تخلط المكونات بسبب القوة والسرعة التي تتحرك بها الشفرات وتأثير الدوامة الهابطة الذي تخلقها الحركة. ومع ذلك، تستخدم بعض الموديلات شفرات حادة، لذلك هناك طرق للحفاظ على شكل حوافها. إذا كانت هذه هي الحالة، فستحتاج إلى حجر شحذ أو أداة شحذ – أي شيء تستخدمه لشحذ السكاكين. كما أن إزالة الشفرات هي أيضًا وقت ممتاز لتفكيك الخلاط وتنظيفه بعناية – فالشفرات النظيفة تعمل بشكل أفضل بشكل عام.
تعتمد تقنية الشحذ على الأداة التي تستخدمها، ولكن بشكل عام، من الأفضل أن تطابق نفس الزاوية الموجودة بالفعل على الشفرة وأن تستخدم حركات سلسة بعيدًا عن جسمك على جانب واحد من الشفرة ثم الجانب الآخر للشحذ. عند الانتهاء، يمكنك إعادة غسل الشفرات (في حالة ترك برادة معدنية خلفك) ثم إعادة تجميع الخلاط. إذا وجدت أن الخلاط لا يتفكك بسهولة، ففكر في الرجوع إلى دليل المالك للحصول على التعليمات، أو أخذه إلى خدمة الإصلاح، أو اختيار استبدال الخلاط إذا كان قديمًا بشكل خاص.