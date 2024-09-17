تفنيد أسطورة شحذ شفرات الخلاط باستخدام الثلج

لا شك أن شفرات الخلاط الباهتة قد تفسد يومك. ففي لحظة ما، تتطلع إلى تناول عصير الصباح، ثم في اللحظة التالية، تتناول وجبة إفطار دسمة وغير سارة لأن الخلاط لم يستطع التعامل معها. وهناك الكثير من العلاجات المنزلية لشحذ الخلاط، بما في ذلك استخدام مكعبات الثلج لخفق الشفرات مرة أخرى لتستعيد شكلها. ولكن هل تنجح هذه الطريقة؟ للأسف، استخدام الثلج مجرد خرافة (وقد يكون ضرره أكبر من نفعه).

إذا سمعت هذه الشائعة، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أنه لم تكن هناك دراسات حول الطرق (بخلاف شحذ الأدوات) التي تنجح مع الخلاطات، لذا فإن معظم الأدلة المتوفرة غير مؤكدة. ومع ذلك، فإن العديد من الخلاطات المنزلية أكثر عرضة للتعطل أو التلف إذا وضعت الثلج فيها بمفرده، وخاصة القطع الكبيرة. يمكن أن يساعد إضافة سائل أو ثلج أصغر حجمًا في هذا، ولكنك لن تفعل الكثير لتغيير حدة الشفرات. يمكن لبعض الخلاطات الموجودة في السوق التعامل مع الثلج، ولكن هذا ليس أمرًا مسلمًا به دائمًا.