تفوق الشجعان مرة أخرى على ميتس للسيطرة على NL East

لم يتحمل أي فريق تدريبًا ربيعيًا أسوأ من الشجعان.

لقد دخلوا محاطين بالأسئلة عما إذا كانوا قد فعلوا ما يكفي لمعالجة التناوب الهش الذي كانوا يعرفون فيه بالفعل أن جراحة سميث-شوفر بعد تومي جون قد لا تكون متاحة في عام 2026. ثم فقد جوي وينتز لهذا العام، وسبنسر شويلينباخ، وسبنسر سترايدر، وهيرستن فالدريب لفترة طويلة.

يوريكسون بروفار، الذي كان من المتوقع أن يلعب يوميًا في الملعب الأيسر أو بصفته الضارب المعين، أثبتت نتائج اختباره إيجابية لمادة محظورة للعام الثاني على التوالي وتم إيقافه لهذا الموسم. أدى ذلك إلى إضعاف المجموعة الموضعية التي ستكون بالفعل بدون لاعب قصير المدى Ha-Seong Kim والصياد الاحتياطي Sean Murphy حتى مايو.

جاء كل هذا بعد الغياب عن التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2017 ثم تغيير المديرين الفنيين والخضوع لاضطرابات تدريبية. أضف كل ذلك، ولن تكون البداية السيئة مفاجئة.