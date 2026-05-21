تفوق المواطنون على ميتس في تقليص الخسارة لإهدار زملاء خوان سوتو

واشنطن – أعطى الرامي الصاعد الذي ظهر لأول مرة في الدوريات الكبرى فرصة لفريق ميتس يوم الأربعاء.

وكذلك فعلت التشكيلة التي قامت باختراقات ضد المنتخب الوطني، ولكن بالكاد حققت نجاحًا كافيًا. كان هذا بمثابة عودة إلى ما قبل المنزل الأخير، عندما كان أداء فريق ميتس ضعيفًا بشكل روتيني هجوميًا، بغض النظر عن الرامي المنافس.

في ليلة يمكن تلخيصها بشكل عام بأنها غير ملهمة، تعرض فريق ميتس للخسارة الثانية على التوالي، بنتيجة 8-4 في ناشونالز بارك.

أبقى خوان سوتو فريق ميتس في المباراة من خلال تفجير اثنين من أصحاب الأرض، بما في ذلك تسديدة من جولتين في الدقيقة الثامنة مما أعاد الأمل في تحقيق الفوز. سوتو لديه خمسة زملاء في المباريات السبع الماضية.

زاك ثورنتون، الذي تم اختياره من Triple-A سيراكيوز ليحل محل كلاي هولمز (الشظية اليمنى المكسورة) في الدوران كان له دور أول صعب، مما سمح لهومر بثلاثة أشواط، قبل أن يحصل على لفة بعد استسلام جولة أخرى في الثانية. اعتزل صاحب اليد اليسرى تسعة من آخر 10 لاعبين واجههم.

حافظ ثورنتون على قدرة فريق ميتس على المنافسة من خلال السماح بأربع أشواط مكتسبة على أربع ضربات ومسيرتين بثلاث ضربات على مدار 4 ¹/₃ أدوار. تمت إزالته في 80 رمية قبل أن يتمكن من مواجهة المواطنين للمرة الثالثة من خلال ترتيب الضرب.

من المحتمل ألا يبقى ثورنتون طويلاً: قد يقوم فريق ميتس بترقية جوناه تونغ ليبدأ نهاية هذا الأسبوع في ميامي، مما يمنح راحة إضافية للتناوب، وقد يفقد ثورنتون مكانه في القائمة في الصفقة.

بعد يوم واحد من ظهور نيك مورابيتو لأول مرة مع فريق ميتس، كان اللاعب الصاعد على مقاعد البدلاء حيث بدأ المدرب كارلوس ميندوزا إم جي ميلينديز ضد صاحب اليد اليمنى زاك ليتيل.

تم الترحيب بـ Thornton في البطولات الكبرى مع هوميروس CJ Abrams ثلاثي الأشواط في الشوط الأول. فردي كيرتس ميد وسار أندريس شابارو قبل أن يفرغ أبرامز حمولته إلى الوسط الأيمن.

انسحب فريق Mets إلى مسافة 3-1 في الثانية في أغنية RBI المنفردة لـ Brett Baty بعد أن ضاعف Mark Vientos التقدم. قدم AJ Ewing أغنية إضافية في الشوط قبل أن يضرب Littell هايدن سينجر.

مشى نسيم نونيز في المركز الثاني وسرق المركز الثاني، ووصل إلى المركز الثالث عندما انتقلت رمية سنجر إلى الملعب. أدت أغنية RBI المنفردة التي قام بها Keibert Ruiz إلى زيادة تقدم المواطنين إلى 4-1.

لكن فريق ميتس استعاد شوطه في الشوط الثالث بعد انفجار سوتو الهائل من الميزانين في اليمين.

ساعدت ذراع كارسون بينج في إنقاذ فريق ميتس من الشوط الخامس. قام لويس جارسيا جونيور بضرب ضربة فردية في الملعب الأيمن، حيث ألقى بينجي ضربة إلى سنجر، الذي وضع علامة على رويز وهو ينزلق إلى اللوحة للخروج النهائي. تضاعف رويز للعداء الأساسي الأخير للمواطنين ضد ثورنتون.

استسلم أوستن وارين لشوطه في الشوط السادس مما أدى إلى توسيع تقدم المواطنين إلى 5-2. قام كل من أبرامز وديلان كروز بالتفرد قبل أن يضرب دايلين ليل ذبابة التضحية.

جلبت تضحية نونيز الجولة السادسة للمواطنين بعد ثنائية جاكوب يونج. حصل Craig Kimbrel على آخر فوزين في المركز السادس.

ضرب يونغ هوميروس من جولتين ضد كيمبريل في الدقيقة الثامنة التي أكملت تسجيل المواطنين.