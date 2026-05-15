تفي Breanna Stewart بوعدها بالحرية عندما تغلبت على Fire

بورتلاند ، أوريغون – توج فريق Liberty بأربع مباريات في أسبوع ليلة الخميس بفوز مريح 100-82 على بورتلاند فاير.

الحرية (3-1) لم تقدم شوطًا أول رائعًا.

لكن هجوم الربع الثالث بقيادة برينا ستيوارت سمح لنيويورك بإبعاد المباراة إلى الأبد.

كانت الدقائق العشر الأولى بعد نهاية الشوط الأول بمثابة تحول واعد للأحداث، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة التي سبقت يوم الخميس هي اتجاه مثير للقلق ولكنه مألوف بدأ في الظهور في أول ثلاث مباريات لفريق ليبرتي.

على غرار العام الماضي، كانت نيويورك تكافح في الربع الثالث.

ويبدو أن هذه القضية كانت بمثابة ترحيل في هذه الحملة.

قالت ستيوارت إن الفريق كان عليه أن يقضي على الأمر في مهده – وقد بدأ الأمر معها.

وقال ستيوارت بعد الخسارة المذهلة يوم الثلاثاء أمام فاير: “عندما نتقدم، فإن معرفة أن الفريق الآخر سيخرج ويحاول الضرب أولاً، فهذا يقع على عاتقي”. “وسأجعل بقية المجموعة جاهزة حقًا للانطلاق لأننا… عانينا من هذا في الماضي ولا نريد أن يستمر ذلك.”

أوفت ستيوارت بوعدها يوم الخميس.

قاد ستيوارت هجوم Liberty في الربع الثالث.

وسجلت 11 نقطة من أعلى مستوى لفريقها 22 نقطة في الدقائق العشر الأولى بعد نهاية الشوط الأول.

انضمت الصاعدة بولين أستير إلى الهجوم، وسجلت سبع نقاط من أصل 20 نقطة لها في هذا الإطار، حيث تواصل بداية رائعة في مسيرتها المهنية في WNBA.

وتقدم فريق ليبرتي بنتيجة 70-53 بعد الشوط الثالث وصمد حتى النهاية.

من غير المستغرب أن استعادت نيويورك لعقها بعد أن كانت في الطرف الخاسر من أول فوز لـ Fire في تاريخ الامتياز.

توقع مدرب الإطفاء أليكس سمارة هذا.

قبل المباراة، توقع أن يخرج فريق ليبرتي ويلعب بيأس.

وهذا ليس ما حدث بالضبط، على الأقل في وقت مبكر.

كانت Liberty كلها خارجة عن المألوف للبدء.

التحولات غير الحكيمة.

التردد في الهجوم.

طلقات ضائعة.

دفاع رديء.

وسجل فريق ليبرتي 14 نقطة فقط في الربع الأول – وهو أدنى إنتاج له في بداية مباراة هذا الموسم – وتأخر عنه بست نقاط.

لعب الحراسة على وجه الخصوص كان مفقودًا.

لقد كان هذا هو نوع المباراة التي سلطت الضوء بشكل أكبر على غياب Sabrina Ionescu حيث كان من الممكن أن يستخدمها فريق Liberty كمنظم في الملعب.

لا يزال Ionescu يجد طريقة للتأثير على اللعبة.

وقبل انتهاء الربع الأول، كان إيونيسكو يقف على مقاعد البدلاء ويوجه انتقادات شديدة للمسؤول.

بداية الربع الثاني لم تكن أفضل بكثير من الأول.

تقدمت النار للأمام بما يصل إلى تسع نقاط.

ثم بدأت Liberty في العودة إلى اللعبة.

بدأت الطلقات تتساقط.

بعد التقدم 2 مقابل 9 من العمق في الربع الأول، أطلقت نيويورك النار على 6 مقابل 14 من مسافة بعيدة في الربع الثاني.

تقدم ليبرتي 39-37 في الشوط الأول.

هربوا في الثالثة ولم ينظروا إلى الوراء أبدًا.

تمت مساعدة ثلاثين من أهداف Liberty البالغ عددها 32 هدفًا ميدانيًا.

ساهم مارين يوهانس في تحقيق أعلى مستوى في مسيرته بـ 11 تمريرة حاسمة.

وسجل جونكيل جونز ست نقاط وتسع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل أليكس فاولر، الذي وقعه فريق ليبرتي صباح الخميس على عقد تطوير، 12 نقطة في تسديد 4 مقابل 7 على مقاعد البدلاء.

بعد اللعب كل ليلتين لبدء الموسم، سيكون لدى فريق Liberty أسبوع إجازة لإعادة تجميع صفوفه.

هناك أمل في أن يعود إيونيسكو (القدم اليسرى) وساتو سابالي (الكيس) عندما يستأنف جدول أعمالهما في 21 مايو ضد غولدن ستايت فالكيريز.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل فريق Liberty على المزيد من التعزيزات في الأفق، حيث من المحتمل أن يكون ليوني فيبيتش وراكيل كاريرا على بعد فوز واحد من الفوز بلقب الدوري الإسباني.