تقارير المستهلك تحدد أفضل أوراق منظفات الغسيل لعام 2026

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إذا كنت تحاول تقليل النفايات البلاستيكية التي تولدها منزلك، فقد ترغب في تجربة أوراق منظفات الغسيل. على عكس نظيراتها من البودرة والسائلة، فإنها عادة ما تأتي في عبوات من الورق المقوى. وهذا يعني عددًا أقل من الأباريق البلاستيكية التي يمكن التخلص منها أو إعادة استخدامها في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين عليك قياسها والقلق بشأن إضافة كمية من المنظفات أكثر مما تتطلبه الحمولة. علاوة على ذلك، فهي سهلة التخزين ولن تشغل مساحة كبيرة في غرفة الغسيل الخاصة بك. ومع ذلك، لا تقدم جميع شرائط المنظفات نفس المستوى من قوة التنظيف. هل تتساءل عن العلامة التجارية التي يجب أن تعتمد عليها؟ وفقًا للاختبارات التي أجرتها تقارير المستهلك، فإن بلاط ألياف المنظفات المجانية واللطيفة من Tide Evo وألواح الطاقة Arm & Hammer هي أفضل ورقتين لمنظفات الغسيل لعام 2026.
حصل Tide Evo على أعلى الدرجات الإجمالية بين 14 ورقة من المنظفات التي قامت تقارير المستهلك باختبارها وإزالتها للبقع مثل الدم والعشب والأوساخ بشكل فعال. لكنها لا تستطيع القضاء على بقع القهوة والشوكولاتة. حصلت صفائح الطاقة من Arm & Hammer على درجة إجمالية أكثر اعتدالًا وأزالت بقع الشوكولاتة بشكل فعال ولكنها واجهت مشكلة مع العديد من البقع الأخرى. لقد ناضل ضد زيت الجسم والعشب والقهوة وعلامات الدم. لذلك، على الرغم من أنها “الأفضل” بين أوراق المنظفات، إلا أن سي آر يذكر أنها ليست أفضل من المنظفات السائلة من جميع النواحي. هذا يعني أنه إذا كنت مهتمًا فقط بتقليل البصمة الكربونية وكنت مستعدًا للتعرف على بقع الغسيل وإزالتها عند حدوثها، فيمكنك استبدال منظفك العادي بالشرائط. لكن لا تتوقع منهم أن يتعاملوا مع الملابس المتسخة أو الملطخة بأنفسهم.
تقييمات بلاط ألياف المنظفات اللطيفة والمجانية من تايد إيفو
على الرغم من مدى جودة أداء Tide Evo (أو سوء حالته) في اختبارات CR، فقد أردنا التحقق مما يقوله المراجعون الفعليون عن بلاط المنظفات هذا. لذلك، لجأنا إلى مراجعات العملاء عبر الإنترنت لفهم إيجابياته وسلبياته بشكل أفضل. عبر المنصات التي قمنا بمراجعتها، بلغ متوسط بلاطات المنظفات هذه 4.3 نجمة على الأقل وتمت مراجعتها من قبل مئات العملاء (بشكل جماعي). قال أحد العملاء، موضحًا سبب حبهم لهذا البلاط لغسل الملابس، “ليس لدي وقت أسهل بكثير في تخزين والتعامل مع الصناديق الصغيرة خفيفة الوزن فحسب، بل يمكنني أن أشعر بالارتياح لأنني أستخدم كمية أقل من البلاستيك وأنتج نفايات أقل! لقد وجدت أن قوة التنظيف ممتازة، كما كنت أتوقع من تايد، وأن البلاط المربع يذوب بسهولة ويتم شطفه جيدًا.”
يقدر المراجعون أيضًا عدم الاضطرار إلى قياس المنظفات لكل حمولة. ويقدر آخرون أيضًا أنها مريحة وخالية من البلاستيك (على عكس الكبسولات)، وتنظف الملابس المتسخة دون غمرها بمواد كيميائية قاسية. تدعي الشركة المصنعة أن الملاءات مضادة للحساسية ولا تحتوي على أي أصباغ أو عطور. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعمل بشكل جيد لغسل الملابس الرقيقة والأشياء المزخرفة يدويًا.
ومع ذلك، لم يكن لدى جميع المستهلكين تجربة إيجابية. يشتكي العديد من الأشخاص من ترك كرة لزجة على ملابسهم وفي مجففهم. واضطر البعض أيضًا إلى التعامل مع بقايا طباشيرية بيضاء على القطع المغسولة واضطروا إلى إعادة شطف ملابسهم (أحيانًا أكثر من مرة) للتخلص من الصابون غير المذاب. قال بعض المراجعين إن استخدام الماء الدافئ أو كميات أصغر ساعد البلاط على الذوبان بشكل كامل. ينقسم المراجعون أيضًا حول كمية الرغوة التي تنتجها، حيث يقول البعض إنها كثيرة جدًا، بينما يقول آخرون إنها ليست كذلك.
إيجابيات وسلبيات صفائح الطاقة Arm & Hammer
لقد تحققنا أيضًا من تقييمات العملاء عبر الإنترنت لألواح الطاقة Arm & Hammer’s Power Sheets لمعرفة كيفية أدائها في ظروف العالم الحقيقي. عبر الأنظمة الأساسية التي قمنا بمراجعتها، بلغ متوسط صفائح الطاقة Arm & Hammer 4.5 نجمة على الأقل. لقد تركها العملاء في الغالب على تصنيف عالٍ بسبب مدى ملاءمة الشرائط الرفيعة، وقوة تنظيفها، ومدى رائحة ملابسهم المنعشة بعد الغسيل.
كتب أحد المستخدمين في مراجعته، وهو مهتم بهما، “الغسالة والمجفف الخاص بي موجودان في خزانة ذات ضغط محكم. لقد اشتريت هذا حتى لا أضطر إلى سحب موزع الصابون. اعتقدت أنه ربما لن يجعل الملابس نظيفة مثل السائل. لقد كنت مخطئًا. الملابس تخرج نظيفة تمامًا ورائحتها جميلة. من المريح جدًا مجرد رميها في ملاءة.” يحب المشترون أيضًا أن يتمكنوا من قطع الحاويات البلاستيكية من روتين الغسيل الخاص بهم. شعر عدد قليل من المراجعين أيضًا أن الملاءات تقدم قيمة جيدة لأنه لم يكن هناك حاجة إلا إلى كمية صغيرة من المنظفات لكل حمولة. حتى أن البعض نجح في استخدام هذه الملاءات لغسل ملابسهم يدويًا.
مع ذلك، رأى معظم المراجعين أن هذه الملاءات ليست مثالية إذا كنت تريد تنظيف الملابس المتسخة بشدة. كما أنها ليس لها تأثير كبير على البقع. أبلغ بعض العملاء أيضًا عن وجود بقايا بيضاء على بعض الأقمشة بعد الغسيل. علاوة على ذلك، شعر أحد الأشخاص بأن هذه الشرائط تؤدي إلى انسداد المصارف، وقال إن رائحتها نفاذة.