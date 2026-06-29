تقارير المستهلك تحدد أفضل أوراق منظفات الغسيل لعام 2026

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إذا كنت تحاول تقليل النفايات البلاستيكية التي تولدها منزلك، فقد ترغب في تجربة أوراق منظفات الغسيل. على عكس نظيراتها من البودرة والسائلة، فإنها عادة ما تأتي في عبوات من الورق المقوى. وهذا يعني عددًا أقل من الأباريق البلاستيكية التي يمكن التخلص منها أو إعادة استخدامها في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين عليك قياسها والقلق بشأن إضافة كمية من المنظفات أكثر مما تتطلبه الحمولة. علاوة على ذلك، فهي سهلة التخزين ولن تشغل مساحة كبيرة في غرفة الغسيل الخاصة بك. ومع ذلك، لا تقدم جميع شرائط المنظفات نفس المستوى من قوة التنظيف. هل تتساءل عن العلامة التجارية التي يجب أن تعتمد عليها؟ وفقًا للاختبارات التي أجرتها تقارير المستهلك، فإن بلاط ألياف المنظفات المجانية واللطيفة من Tide Evo وألواح الطاقة Arm & Hammer هي أفضل ورقتين لمنظفات الغسيل لعام 2026.

حصل Tide Evo على أعلى الدرجات الإجمالية بين 14 ورقة من المنظفات التي قامت تقارير المستهلك باختبارها وإزالتها للبقع مثل الدم والعشب والأوساخ بشكل فعال. لكنها لا تستطيع القضاء على بقع القهوة والشوكولاتة. حصلت صفائح الطاقة من Arm & Hammer على درجة إجمالية أكثر اعتدالًا وأزالت بقع الشوكولاتة بشكل فعال ولكنها واجهت مشكلة مع العديد من البقع الأخرى. لقد ناضل ضد زيت الجسم والعشب والقهوة وعلامات الدم. لذلك، على الرغم من أنها “الأفضل” بين أوراق المنظفات، إلا أن سي آر يذكر أنها ليست أفضل من المنظفات السائلة من جميع النواحي. هذا يعني أنه إذا كنت مهتمًا فقط بتقليل البصمة الكربونية وكنت مستعدًا للتعرف على بقع الغسيل وإزالتها عند حدوثها، فيمكنك استبدال منظفك العادي بالشرائط. لكن لا تتوقع منهم أن يتعاملوا مع الملابس المتسخة أو الملطخة بأنفسهم.